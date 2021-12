Kauno bienalės virtuali filmų programa: inuitų istorija ir J. Meko kūryba

13-oji Kauno bienalė pristato filmų ir videodarbų programą, kurią sau patogiu metu iki vasario 20 d. galima žiūrėti bienalės kino platformoje filmai.bienale.lt. Virtuali filmų ir videokūrinių programa, kaip ir fizinė „Once Upon Another Time... gyveno jau jie kitaip“ paroda, apžvelgia šiandienos situaciją pasaulyje, atskleisdama ją per žmonių istorijų tyrimus.