Kaune skambės industrinė simfonija

Pripažinti kūrėjai

Inovatyvi simfonijos versija – tai keturių kontrastingų dalių patirtis, kurios pagrindiniais elementais taps žmogus, metalas, garsas ir šviesa. Plačiajai publikai iki šiol neprieinama gamykla šį rudenį neįprastoje ekskursijos versijoje kviečia išjausti ir patirti plieno transformaciją.

Pasirodymo metu žiūrovai susirinks ne klausyti teorijos, bet kūrybiškai pažinti gamybos procesus, kuriuos iliustruos interaktyvi audiovizualinė instaliacija. Naujojo kūrinio autorių pavardės neleidžia abejoti projekto novatoriškumu ir kokybe.

P.Kilbausko kūrybiniame bagaže – muzika filmams, teatrui ir įvairioms medijų kompozicijoms. Jis yra tokių projektų kaip "Empti", "Overtone", "Bango Collective", "Dublicate", "Amberscope" autorius ir bendraautoris. Duete "The Bus" kartu su Domu Strupinsku už muziką Igno Jonyno filmui "Lošėjas" pelnė "Sidabrinę gervę", o filmui "Sasha Was Here" su Vygintu Kisevičiumi kurtas garso takelis buvo nominuotas Obanjė kino festivalyje.

E.Sabaliauskas – šviesų dailininkas, teatre sukūręs apšvietimo dizainą daugybei geriausių Lietuvos spektaklių. Ne kartą nominuotas aukščiausiam scenos menų apdovanojimui "Auksiniams scenos kryžiams".

Efektas: menininkų tandemas bendraautoriais paverčia ir žiūrovus, ir netradicines erdves. / Organizatorių nuotr.

Kartu su OKT / Vilniaus miesto teatru jis savo darbus pristatė pagrindiniuose tarptautiniuose festivaliuose Prancūzijoje, Argentinoje, Vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Pietų Korėjoje, Venesueloje, Didžiojoje Britanijoje, JAV, Italijoje, Islandijoje, Brazilijoje ir daugelyje kitų šalių.

Įkvėpė gamykla ir R.Straussas

"Idėją pasufleravo būsima renginio vieta – "Peikko Lietuva" gamykla, jos išdėstymas, kur gamybos linijos atsiskiria į keturis ryškius segmentus, kuriuose įvyksta žaliavos virsmas į gaminį", – apie naująjį projektą Kaune pasakojo E.Sabaliauskas.

Simfonija – struktūriškai yra keturių dalių kūrinys. Tuo remiantis ir gimė renginio pavadinimas – industrinė simfonija.

"Visus taškus ant "i" sudėjo iš atminties iškilęs Richardo Strausso simfoninės poemos "Štai taip kalbėjo Zaratustra" ("Also sprach Zarathustra, Op. 30") įžanga – "Įvadas arba saulėtekis" ("Einleitung, oder Sonnenaufgang")", – naujausią savo šiuolaikinį kūrinį, kuriame užkoduoti sudėtingi gamybiniai procesai pristatė menininkas.

Muzikantai ir aktoriai, kartu su ekskursijos dalyviais, taps šio interaktyvaus pasirodymo dalimi.

Kompozitorius P.Kilbauskas į naują pavidalą klasikinį kūrinį perdirbo remiksuodamas jo atskirus elementus, kurie koreliuoja su originaliais gamybos procesų garsais, transformuojant metalą iš žaliavos į statybose naudojamą konstrukcinį elementą.

Kitapus nevarstomų durų

Petrašiūnuose įsikūrusi Suomijos kapitalo įmonė jau penkiolika metų veikia mieste, kuris netrukus taps Europos kultūros sostine. Įmonės direktorius Paulius Bulota žavisi, kaip "Kaunas 2022" įvairiomis meninėmis iniciatyvomis sparčiai keičia miesto veidą, todėl pirmą kartą savo netradicinę industrinę plieno gamyklos erdvę atveria profesionaliems menininkams ir plačiajai publikai.

Pripažinti: P.Kilbausko ir E.Sabaliausko kūryba įvertinta aukštais Lietuvos meno apdovanojimais. / T. Stuko nuotr.

Gamykla virs šviesų ir garso simfonijos erdve. Klasikinio muzikinio kūrinio elementai erdvinio garso atmosferoje persipins su nestandartiniu apšvietimu. Muzikantai ir aktoriai, kartu su ekskursijos dalyviais, taps šio interaktyvaus pasirodymo dalimi.

"Jau penkiolika metų dirbame Kaune ir šį jubiliejų norėjome paminėti kūrybiško miesto ritmu. Dėl pandeminių aplinkybių atmetėme vieno didelio masiško kultūrinio renginio idėją, tačiau pasirinktas audiovizualinės ekskursijos formatas leis miestiečiams ir miesto svečiams atverti gamyklos erdvę, kuri kiekvieną dieną neprieinama", – sako P.Bulota.

Anot jo, industrinė simfonija – tai išskirtinė galimybė auditorijai susipažinti su gamybos procesais, o mūsų darbuotojams – pamatyti savo darbo vietą kitomis akimis.

Kas? Industrinė simfonija.

Kada? spalio 2 d.

Kur? "Peikko Lietuva" gamykloje, Petrašiūnuose.

Įėjimas yra nemokamas tik su išankstine registracija, turintiesiems galimybių pasus.