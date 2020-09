„Kaunas Photo“ maratono prizas – nugalėtojo vardas

Sujungs teletiltas

Atidarymų maratonas nuvinguriuos per visą Kauną: maršrutas prasidės 13 val. Čečėnijos aikštėje, tęsis Kalniečių parke (prie Savanorių pr.), po to užsuks į Žemuosius Šančius, aplankys Kauno centrą, zigzagais vingiuos per Senamiestį ir tradiciškai užsibaigs Kauno fotografijos galerijoje 18 val., kur bus paskelbtas "Kaunas Photo Star 2020" nugalėtojas.

Vakaras prasitęs Maironio lietuvių literatūros muziejuje, kur nuo 20 val. vyks finalininkų fotografijų peržiūra ir susitikimas su fotomenininke Dovile Dagiene-Doda.

Dėl pandemijos teko ieškoti sprendimų ir pakoreguoti parodos atidarymų formatą. Nors kasmet fotomenininkai iš užsienio šalių atvyksta į Lietuvą, dalyvauja parodų atidarymuose ir savo darbus pristato gyvai, šiais metais žiūrovams kalbės per ekranus.

Daugelyje atidarymų renginių, kur eksponuojami užsienio fotografų darbai, bus rodomi iš anksto įrašyti vaizdo įrašai, kuriuose autoriai papasakos apie savo kūrybą.

Pasikeitę prioritetai

Šiemet festivalis temine prasme planavo švęsti periferiją, provinciją, šalies gelmę. Tačiau COVID-19 kontekste pakvietė fotografus teikti darbus "Kaunas Photo Star 2020" konkursui tema "Periferinės vizijos".

Buvo laukiami darbai, tyrinėjantys paribius, užribius – tiek čia pat už lango, tiek už sienos, kurią kirtę atrastume erdves, vietas, žemes, periferijas, kurios dažnai lieka matymo pakraščiuose. Su šia tema festivalis šiemet nori atkreipti dėmesį į tai, kas tapo svarbu, nors iki šiol taip nemanėme.

Tarp aktyviausiųjų – lietuviai

Tradiciniu tapęs, jau dešimtasis "Kaunas Photo Star" konkursas sulaukė menininkų susidomėjimo iš viso pasaulio: buvo gauta 170 fotografijų serijų iš 38 pasaulio šalių. Tačiau organizatorius labiausiai nudžiugino tai, kad Lietuvos fotografai, pateikę konkursui devyniolika serijų, buvo vieni iš aktyviausių konkurso dalyvių.

Tai pirmas kartas per dešimtmetę konkurso istoriją, kai lietuvių fotografai sudarė didžiausią dalyvių grupę. Iš jų dvi lietuvaičių serijos pateko tarp dešimties finalininkų. Atranką atliko devynių narių tarptautinė fotografijos kuratorių komisija iš Lietuvos, Lenkijos, Danijos, Prancūzijos, Italijos ir Naujosios Zelandijos.

Nors konkurso žiuri balsavimais buvo planuota atrinkti aštuonis geriausius, dėl labai tankios kandidatų į finalininkus kaimynystės, jungtinė "Kaunas Photo" ir Kauno fotografijos galerijos kuratorių komisija priėmė sprendimą finalininkų sąrašą praplėsti iki dešimties. Į "Kaunas Photo Star 2020" finalininkų dešimtuką pateko: Chiara Panariti ir Gianfranco Ferraro (Italija) "Cronostasi", Michałas Adamskis (Lenkija) "Vėl dažiausi plaukus", Arne Piepke (Vokietija) "Nepažįstamos šalies anekdotai", Hannesas Jungas (Vokietija) "Vilkas čia", Dovilė Dagienė (Lietuva) "Augalų atmintis / Medinės sinagogos", Bruno Alencastro (Brazilija) "obs-cu-ra", Mikhailas Lebedevas (Rusija) "Restoranai netyčia", Guillemas Vidalis (Ispanija) "Pamirštos žaidimų aikštelės", Lina Margaitytė ir Marius Krivičius (Lietuva) "Laikinai atidaryta", Dillonas Marshas (Pietų Afrika) "Deimantai nėra amžini".

Į finalą išrinkti fotomenininkai pretenduoja laimėti konkurso didįjį prizą – personalinę parodą Kauno fotografijos galerijoje fotomeno festivalio "Kaunas Photo" metu ir 2 500 eurų piniginį prizą. Visų finalininkų darbai rodomi bendroje parodoje įvairiose Kauno miesto galerijose, muziejuose ir atvirose erdvėse.

Fotomeno mylėtojai kviečiami prisijungti bet kurioje atidarymų maratono dalyje, o baigiantis dienai Kauno fotografijos galerijoje bus paskelbtas "Kaunas Photo Star" nugalėtojas.

Festivalio maršrutas

13 val. Čečėnijos aikštė.

13.40 val. Kalniečių parkas.

14.30 val. Skveras prie Valstybinės mokesčių inspekcijos.

15.10 val. Žaliakalnio funikulieriaus papėdė.

15.30 val. VDU daugiafunkcis mokslo ir studijų centras (V.Putvinskio g. 23)

16.10 val. Kauno įvairių tautų kultūrų centras.

16.30 val. Kauno V.Kudirkos viešosios bibliotekos Jaunimo, meno ir muzikos skyrius (A.Mapu g. 18)

17 val. Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyrius.

17.30 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus.

18 val. Kauno fotografijos galerija.

20 val. Finalininkų projekcijų vakaras ir susitikimas su fotomenininke Dovile Dagiene-Doda Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13).

