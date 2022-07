„Kaunas Jazz“ 32-ojo sezono svarbiausiame koncerte – vokalinio džiazo lyderio K. Ellingo staigmena

Jau debiutinis jo albumas „Close Your Eyes“ 1995-aisiais buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui, o šiandien dainininko laimėjimų kolekcijoje – penkiolika „Grammy“ nominacijų ir dvi laimėtos statulėlės geriausio vokalinio džiazo albumo kategorijoje.

Per daugiau nei ketvirtį amžiaus trunkančią karjerą atlikėjas pelnė daug kitų reikšmingų įvertinimų. Tokia įstabi Kurto Ellingo, liepos 8-ąją koncertuosiančio Trakų pilies kieme, karjera.

Diplomuotas istorikas, studijavęs religijos filosofiją, vadinamas drąsiausiu, dinamiškiausiu ir įdomiausiu džiazo vokalistu pasaulyje nuo 10-ojo dešimtmečio, nors neplaukė kartu su fanko, hiphopo ir kitos muzikos populiarumo banga.

Jis savaip interpretavo džiazo klasikų – Johno Coltrane'o, Keitho Jarretto, Pato Metheny, Jaco Pastoriaus, Wayne'o Shorterio ir kitų legendų kūrybą, rašė jai tekstus. Gebėjimas įtraukiančiais vokaliniais kūriniais paversti garsias instrumentinio džiazo kompozicijas – išskirtinis K.Ellingo kūrybos bruožas.

Savo pirmąjį „Grammy“ 2009 metais atlikėjas pelnė už J.Coltrane'o ir Johnny Hartmano kūrybos interpretavimą (albumas „Dedicated to You“), antrąjį pernai – už kartu su saksofonininku Danilo Perezu įrašytą albumą „Secrets Are the Best Stories“. Jame įdainuotos D.Perezo, W.Shorterio, Vince'o Mendozos, J.Pastoriaus kompozicijos K.Ellingo tekstais.

K.Ellingas yra prisipažinęs, kad minčių kūrybai jam suteikia, tobulėti skatina domėjimasis istorija, filosofija ir viskuo, kas vyksta pasaulyje. Savo poezija dainininkas kontempliuoja gyvenimą ir istorijos pamokas.

„Kiekviena kūrybinė partnerystė mane išmoko kažko naujo, praplečia muzikinį akiratį“, – sakė menininkas viename naujausių savo interviu.

Kolegas jis stebina beribe vaizduote ir kūrybingumu. Todėl visi sveikino ir naujausią vokalisto „avantiūrą“, į kurią jis leidosi kartu su gitaristu ir prodiuseriu Charlie Hunteriu. Anksčiau bendradarbiaudavęs daugiausia su patyrusiais džiazo grandais K.Ellingas įgrojo savo naujausią albumą „SuperBlue” su hiphopo žvaigždėmis! Būtent šio albumo kompozicijos skambės liepos 8-osios koncerte.

Šiam žingsniui vokalistą įkvėpė nuotolinės sesijos su Ch.Hunteriu pandemijos metu. Albumui prie dueto prisijungė hiphopo būgnininkas Corey Fonville'as ir multiinstrumentininkas DJ Harrisonas. „SuperBlue” repertuaras – nuo originalių kūrinių iki Tomo Waitso ir repo grupės „The Roots“ išgarsintų dainų.

Kritikai „SuperBlue” įvertino kaip vieną labiausiai pavykusių COVID-19 karantino produktų, atskleidžiantį naują K.Ellingo ir Ch.Hunterio, vieno dinamiškiausių šių dienų džiazo duetų, kūrybos horizontą.

Pats K.Ellingas pripažino, kad jam šie įrašai buvo nauja patirtis, praplėsianti jo įprastinę auditoriją.

Albumui susibūrusi grupė dabar keliauja po pasaulį pristatydama savo pirmąjį leidinį. Pagrindinis vokalisto partneris šiame albume Ch.Hunteris atvyksta ir į Trakus.

K.Ellingas su Ch.Hunteriu susipažino 1995 metais ir kartu muzikavo jau ne viename projekte.

Legendinio roko gitaristo Joe Satriani mokinys Ch.Hunteris garsėja visapusiškumu. Hiphopą jis groja nuo praėjusio amžiaus, yra bendradarbiavęs su alternatyvaus ritmenbliuzo žvaigžde Franku Oceanu ir džiazo grupe „Snarky Puppy“, įrašęs albumų su dainininku D'Angelo, gitaristu Johnu Mayeriu ir repo legendomis „A Tribe Called Quest“. Jis taip pat pelnė pripažinimą savo soline ir grupių lyderio karjera.

K.Ellingas pirmą sykį lankėsi Lietuvoje „Kaunas Jazz“ kvietimu 2002-aisiais. Jis yra ne kartą pasirodęs Vilniaus kongresų rūmuose. Dabar vokalo žvaigždę pirmą sykį dainuos Trakų pilies fone liepos 8 d., kur „Kaunas Jazz“ jau surengė daug įspūdingų koncertų – Salvadoro Sobralio, Richardo Bonos, Torsteno Goodso ir kitų žinomų užsienio atlikėjų.