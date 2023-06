Ką veikti Joninių savaitgalį Kaune? (programa)

Programa

Penktadienis (birželio 23 d.)

* Susitikimas su Eve Puodžiūnaite Wicks – 17 val. knygyne „Kolibris“, K. Donelaičio g. 41.

Knygyno viešnios knyga „Saulėje ir šešėlyje. In Sunshine and Shadow“ – tai ekspresyvus, novatoriškas, kupinas niuansų pasakojimas apie lietuvius imigrantus Kvinslande, Australijoje, penkiasdešimt metų laikotarpyje nuo Lietuvos nepriklausomybės praradimo 1940 metais Antrojo pasaulinio karo metų iki nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais. Ateikite aptarti ir pabendrauti.

* Šaulio dienos ir Joninių dūzgės Aleksote – 19 val. Marvelės upės slėnyje.

„Janinos ir Jonai, šauliai, aleksotiškiai ir visi norintieji, drauge su LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubu, Aleksoto seniūnijos bendruomene kviečiame paminėti Šaulio dieną ir vasaros saulėgrįžą! Per šventę dainuosime, šoksime, žoliausime, kupoliausime ir jaukiai bursimės aplink Joninių laužą. Taip pat keliausime istorijos pėdsakais – nuo pirmosios šaulio dienos šventimo iki birželio 23-osios sukilimo aukų pagerbimo“, – rašoma atvirame kvietime.

* Joninės Kauno tvirtovės III forte – 19 val. Titnago g. 43A.

Šis Kauno tvirtovės statinys įspūdingas ne tik kaip gynybinis paveldas, bet ir puiki vieta veikti bendruomenei, burtis įvairioms netradicinėms veikloms. Tradicinėje Joninių naktyje – muzika, bendravimas ir kiti nuotykiai.

* „Ateik savas“: Joninės P.A.R.A.K.E – 19 val. P.A.R.A.K.A.S, Prancūzų g. 2.

Unikalusis P.A.R.A.K.A.S, Kauno tvirtovės dalis, kviečia į jau tradicija tapusias (bet visai netradicines!) Jonines. Trumpiausios vasaros nakties sulaukti padės dainos, žaidimai, burtai, performansai ir… ožiai. Vieta, subalansuota bendravimui ir susidraugavimui, tad nepamirškite smagios kompanijos ir pledo.

* Joninės „Romuvos“ lauko kine. Filmas „Tulpės, meilė, garbė ir dviratis“ + vainikėlių dirbtuvės – 22.30 val. NKDT Mažųjų scenų kiemelyje, Kęstučio g. 62.

Esant nepalankiam orui (stipriam vėjui, lietui), renginys persikels į „Romuvos“ kino teatro Didžiąją salę (Laisvės al. 54).

Kauno kino centras „Romuva“ kviečia į specialų Joninėms skirtą lauko kino seansą. Vakarą pradėsime gėlių vainikų pynimo dirbtuvėmis, o jais pasipuošę žiūrėsime vasarišką ir romantišką juostą „Tulpės, meilė, garbė ir dviratis“, kurioje netrūksta gamtos grožio. Oskaro laureato Mike van Diem filmas, kurio dalis scenų buvo filmuotos Kaune, – ryški ir nenuspėjama komedija, persmelkianti itališku sodrumu bei už savo ir artimųjų laisvę kovojančio žmogaus drąsa.

Šeštadienis (birželio 24 d.)

* Lauko paroda „Kauniečių atostogos tarpukariu: nuo Kauno maudyklų iki Viduržemio jūros kurortų“ – nuo 7 iki 22 val. Istorinės LR Prezidentūros kiemelyje, Vilniaus g. 33.

Tradiciškai, jau septynioliktąjį kartą, Istorinė Prezidentūra kviečia miestiečius ir svečius į vasarinę didelio formato archyvinių fotografijų parodą muziejaus sodelyje. Kiekvienais metais lauko parodos atskleidžia vis kitus tarpukario kauniečių ir laikinosios sostinės gyvenimo aspektus. Šiais metais parodoje jokios politikos, diplomatijos ar rimtų valstybės ir miesto reikalų – fotografijose karaliauja vasara ir jos malonumai!

* Filmas „Asteroidų miestas“ (Asteroid City) – 21.40 val. „Forum Cinemas“, Karaliaus Mindaugo pr. 49.

Kino vunderkindo režisieriaus Wes Anderson romantinės komedijos spindintį aktorių ansamblį, kaip įprasta, sudaro gausus būrys kino žvaigždžių.

1955-ieji. Išgalvotame JAV miestelyje, įsikūrusiame viduryje dykumos, vyksta Jaunųjų kosmoso stebėtojų suvažiavimas. Įprastą renginį nutraukia įvykiai, amžinai pakeisiantys mūsų planetą.

Sekmadienis (birželio 25 d.)

* Susitikimas su Remiu Ščerbausku parodoje „Teritorija Kaunas / gatvės fotografija“ – 12 val. Kauno paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16.

Šis sekmadienis – paskutinis birželį, tad savo duris nemokamai atveria daugelis Kauno muziejų. Paveikslų galerijoje ne tik apžiūrėsite naujas parodas, bet ir susitiksite su vienos jų autoriumi.

Daugiau nei dešimtmetį fotografuodamas Kauno gatvėse, Remis Ščerbauskas užfiksavo įvairius miesto gyvenimo momentus, kuriuose architektūrinės miesto detalės persipina su kultūriniais ir socialiniais reiškiniais. Nors R. Ščerbausko darbus priskirti gatvės fotografijai yra sudėtinga, dėl fotografijų daugialypiškumo, prasmių ir kompozicijų įvairovės galima teigti, kad jo darbai papildo ar net praplečia šio žanro ribas.

* Pokalbis „Moterų istorijos aviacijoje šiandien“ – Lietuvos aviacijos muziejuje (lauko ekspozicija), Veiverių g. 132.

„Susitikimo metu kalbinsime tris išskirtines savo srities specialistes – orlaivio pilotę Agnę Pluščauskienę, parasparnininkę Rimantę Verbylaitę-Tzolovą ir sklandytoją Elzę Maslauskaitę. Pokalbį moderuos buvusi Lietuvos aeroklubo prezidentė (pirmoji LAK prezidentė moteris) Eglė Paužuolienė. Tai moterys, kuriančios Lietuvos aviacijos istoriją šiandien“, – kviečia muziejus.

* Kariljono muzikos koncertas „Buvo naktys Švento Jono…“ – 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, K. Donelaičio g. 64.

Austėjos Staniunaitytės-Proietta koncerte skambės Georgo Frydricho Hendelio „Vandens muzika“ (ištraukos: Hornpipe, Air, Minuet I, Minuet II, Hornpipe), kariljonui aranžavo Robertas Londinas. Koncerte išgirsite ir kitus klasikinės muzikos kūrinius: J.S. Bach „Air on the G String“, „Jesu, Joy of Man’s Desiring“ ir kt.

* Grupės „Spice’n’Space“ (Izraelis) koncertas – 19 val. „Teatro klube“, Vilniaus g. 22.

Senamiestyje, po atviru dangumi, koncertuos Izraelyje susikūrusi džiazo ir funk grupė, vadovaujama fleitininko Mattan Klein ir būgnininko Uria Mader. Koncertas nemokamas.