J. Naujalio kamerinės muzikos kursai – neįkainojama patirtis

Tarptautinių J.Naujalio kamerinės muzikos kursų dalyviams iš visos Lietuvos, paskutinę birželio savaitę susirinkusiems į Kauną, per penkias intensyvaus kūrybinio darbo dienas teko įveikti tikrai herakliškas užduotis. Jaunieji muzikai ne tik tobulino savo profesinius įgūdžius, bet gavo daug vertingų žinių, dirbdami su tarptautine pedagogų komanda.

Muzikos suburti

Jau tradiciniu tampantis, trečiąjį kartą vykęs renginys – žinomas ir laukiamas. Šiemet į jį susirinko 36 jaunieji muzikantai iš Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Ukmergės, Marijampolės, Ignalinos, Vilniaus ir Kauno. Dalyvius šįkart svetingai priėmė Kauno kunigų seminarija, kurioje muzikantai ir gyveno, ir repetavo, ir baigiamąjį koncertą arkivyskupijos konferencijų salėje surengė.

Kursų organizatorė ir meno vadovė, J.Naujalio muzikos gimnazijos pedagogė Ilona Klusaitė džiaugėsi, kad pavyko suburti puikią pagalbininkų komandą, rasti kilnių rėmėjų ir kursų dalyviams sukurti aplinką, kuri skatino ir motyvavo groti.

Šiai metais kursuose dirbo Ramutė Kalnėnaitė (violončelė, Lietuva), Ainis Kasperavičius (altas, Vokietija–Lietuva), Ilona Klusaitė (smuikas, Lietuva), Ingrida Rupaitė (smuikas, Lietuva) ir pasaulinio garso smuiko virtuozė Rebekka Hartmann (Vokietija). Minėtoji menininkė sužavėjo jaunimą ne tik profesionalumu, bet ir tiesioginiu bendravimu, kuris ilgam išliko atmintyje. Kaip prisimena Ieva Vanagaitė iš Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos: "Vienos pertraukos metu su Rebekka netgi virėme rūšinę kavą ir smagiai kalbėjome apie jos subtilybes tarsi būtume seniai pažįstamos."

Buvo be galo didelė garbė dirbti ir mokytis iš garsių menininkų, visa širdimi atsidavusių muzikai ir jau anksčiau tapusių mūsų autoritetais.

Kiekvieną dieną po orkestro ir ansamblių repeticijų vykdavo patirčių kupini renginiai: nuotoliniai susitikimai su smuikininke Eilis Cranitch (Italija–Airija) ir su Elizabeth Wilson, Mstislavo Rostropovičiaus mokine. Seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus surengė ekskursiją po Kauno kunigų seminariją, Lietuvos Olimpinės rinktinės vyr. gydytojas dr. Dalius Barkauskas davė naudingų patarimų ir pamokė pratimų, kurie padeda atgaivinti ir kūną, ir protą, o kompozitorė Zita Bružaitė dalijosi savo įžvalgomis apie kūrybą.

Jauniesiems muzikantams teko įveikti ir organizatorių sugalvotus linksmus iššūkius vakaronėje "Kaip stygininkai Heraklio užduotis įveikė".

Bendri koncertai

Kačerginėje liepos 1 d. įvyko pirmasis jaunųjų muzikantų koncertas "Pasivaikščiojimas su muzika", lydimas muzikologės Birutės Landsbergytės pasakojimų apie lietuvių rašytojų sąsajas su šiuo jaukiu kurortiniu miesteliu. Švelnūs stygų garsai skambėjo tarp spalvingų "Mašiotynės" skulptūrų ir prie Vinco Mykolaičio-Putino paminklo. Pirmą kartą Kačerginės istorijoje šio rašytojo vardu pavadintame parke, tarp senų pušų nuskambėjo didžiulio jaunųjų stygininkų orkestro, vadovaujamo A.Kasperavičiaus, atliekama Juozo Naujalio "Svajonė".

Turininga: J.Naujalio kursų dalyvių laukė intensyvi programa – nuo specialios mankštos, meistriškumo pamokų iki koncertų ir pedagogų pasirodymų. / Organizatorių nuotr.

Šviesioje Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje liepos 2 d. kursus vainikavo baigiamasis koncertas. Gausiai susirinkusius jaunuosius atlikėjus, jų mokytojus ir artimuosius bei garbingus svečius pasveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Koncerte grojo kursų dalyviai ir mokytojai, o vakaro kulminacija tapo smuiko virtuozės R.Hartmann pasirodymas, sukėlęs didžiules ovacijas, po kurių atlikėja padovanojo klausytojams įspūdingą Johanno Sebastiano Bacho fugą g-moll solo smuikui, kuri atskleidė šios smuikininkės talentą ir leido pasigėrėti 1675 m. Antonio Stradivari pagaminto smuiko garsu.

Paskutinė muzikinė dovana kauniečiams – šventadienio koncertas Kauno Švč.Sakramento bažnyčios kiemelyje liepos 4 d., kuriuo užsibaigė ši muzikos pripildyta savaitė.

Geriausios dienos

Kursų organizatorių ir pedagogų pastangas įvertino ir jaunieji dalyviai. "Nors tiek daug groti nebuvo lengva, jautėsi nuovargis, bet buvo daug džiugių akimirkų, kurios nusvėrė viską! Sutikti žmonės, šypsenos, juokas... Išvažiuoti labai nenorėjau, net automobilyje verkiau, – atviravo smuikininkė Vaiva Jakštaitė iš Kėdainių muzikos mokyklos. – Nors muzika nebus mano profesija, bet vis vien noriu groti, tobulėti, todėl tikiuosi, kad kitais metais galėsiu atvažiuoti."

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos vienuoliktokei smuikininkei Monikai Sapiegaitei Tarptautiniai J.Naujalio kamerinės muzikos kursai buvo nauja patirtis, kurios karantino metu labai trūko jaunosios atlikėjos kasdienybei. "Šie kursai, gal stovykla, nėra tipinė stovykla, kurioje tiesiog gerai praleidi laiką, tai stovykla, kurioje įgūdžių tobulinimas ir gero laiko praleidimas buvo suderinami dalykai. Su dėstytojais mes intensyviai dirbome ir pasiekėme puikius rezultatus. Tai mane papildė kaip menininkę ir leido suprasti, kad tobulėjimui nėra ribų", – prisipažino mergina.

Violončelininkas iš Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos Dovydas Levickis dienas, praleistas J.Naujalio kursuose, pavadino smagiausiu ir prasmingiausiu laiku per visus šiuos metus. "Buvo be galo didelė garbė dirbti ir mokytis iš garsių menininkų, visa širdimi atsidavusių muzikai ir jau anksčiau tapusių mūsų autoritetais. Smagu sutikti daug motyvuotų, darbščių, savotiškai "išplaukusių", meniškų bendraminčių, su kuriais toliau palaikysime ryšius. Nuoširdžiai ir patys stebimės savo pažanga, padaryta kursų metu, kai per tokį trumpą laiką, bet, aišku, su puikia komanda, sugebėjome paruošti gan sudėtingas programas", – su viltimi sugrįžti į Kauną atsisveikino jaunasis muzikantas.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos auklėtinis Rokas Diržys J.Naujalio kursus vadina unikalia patirtimi groti kvartete ir orkestre. "Dėstytojai dirbo su mumis iki mažiausių smulkmenų, tad kūriniai skambėjo nepriekaištingai. Be muzikinės veiklos labiausiai įsiminė ekskursija po kunigų seminariją", – džiaugės jaunasis smuikininkas.

Altininkė Kamilė Sabašinskaitė iš Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos kursus vadina puikiu įrodymu, kaip per penkias dienas galima paruošti nelengvus kvarteto ir orkestro kūrinius su žmonėmis, kuriuos matai pirmą kartą. "Dėstytojai yra pasiruošę padėti ir atsakyti į visus iškilusius klausimus. Labiausiai nustebino smuikininkės R.Hartmann nuoširdumas, noras padėti, patarti. Džiaugiuosi turėjusi galimybę iš jos mokytis – tai didelė garbė", – sakė K.Sabašinskaitė.