Festivalyje „Kaunas Jazz“ žibės viena žymiausių vokalisčių

2020-ųjų balandžio 25-ąją Kaune į festivalio sceną kils viena žymiausių šių dienų džiazo vokalisčių pasaulyje – šįmet ir pernai prestižinius „Grammy“ apdovanojimus už geriausią džiazo vokalo albumą pelniusi amerikietė Cécile McLorin Salvant.

Džiazo kritikus ir gerbėjus savo talentu stulbinanti dainininkė koncertą surengs Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje. Jos pasirodymą stebėti galės vos 800 klausytojų.

Dainininkė Kaune pasirodys su pianistu Sullivanu Fortneriu, su kuriuo įrašytas albumas „The Window“ 2019-aisiais triumfavo „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje.

Dviejų dalių koncerte pasirodys ir Lietuvos džiazo meistrai. Vienas žymiausių Lietuvos džiazo muzikantų, saksofonininkas Petras Vyšniauskas jubiliejiniam „Kaunas Jazz“ ruošia programą, kurią atliks su miesto džiazo simboliu – taip pat daugybę sykių savo pasirodymais festivalio publiką džiuginusiu Kauno bigbendu.

Nuostabiai tyras vokalas, muzikalumas, lengvumas – visa tai žymius džiazo specialistus įkvėpė trisdešimtmetę dainininkę Cécile McLorin Salvant lyginti su muzikos ikonomis Ella Fitzgerald, Billie Holiday ir Sarah Vaughan.

„Kad atsirastų tokie dainininkai, prireikia kartos, o gal ir dviejų“, – apie „Kaunas Jazz“ viešnią sako vienas žymiausių pasaulio džiazo muzikantų, ne sykį su Cécile McLorin Salvant koncertavęs Wyntonas Marsalis.

Dainininkės kolekcijoje – daugybė prestižinių apdovanojimų. „Grammy“ statulėlę geriausio džiazo vokalo albumo kategorijoje ji pelnė jau tris kartus – už visus tris naujausius savo įrašus „The Window“ (išleistas 2018 m.), „Dreams And Daggers“ (2017 m.) ir „For One To Love“ (2015 m.).

Dar prieš penkerius metus svarbiausias pasaulyje džiazo žurnalas „Downbeat“ ją paskelbė geriausia metų džiazo vokaliste, o jos antrąjį albumą „WomanChild“ – geriausiu metų albumu. Tokiais pat titulais ją tada apibėrė ir JAV džiazo žurnalistų asociacija bei šalies nacionalinis radijo transliuotojas NPR.

Teigiama, kad džiazo pasaulyje per pastaruosius kelis dešimtmečius nebuvo jokio kito atlikėjo, kuris taip greitai būtų pelnęs pripažinimą ir įsiveržęs į aukščiausią lygą.

Dar įdomiau, kad prancūzės ir haitiečio šeimoje Majamyje užaugusi atlikėja ilgai svarstė apie visai kitokią karjerą ir džiazu susidomėjo tik studijuodama universitete.

Nuo mažens pianinu grojusi ir chore dainavusi Cécile, baigusi mokyklą Amerikoje, persikraustė į Prancūziją, kur įgijo teisininkės diplomą, tačiau nemetė ir muzikos – studijavo klasikinės ir barokinės muzikos atlikimą.

Gyvendama Prancūzijoje, ji susidomėjo džiazu, pradėjo koncertuoti su vietiniais muzikantais ir 2010-aisiais savo jėgomis išleido debiutinį albumą.

Grįžusi į JAV, dainininkė dalyvavo garsiame tarptautiniame Theloniouso Monko jaunų džiazo atlikėjo konkurse – tiesa, į jį nuėjo, tik paskatinta mamos. Daugelio nuostabai, iki tol mažai kam girdėta atlikėja konkurse visa galva pranoko visus konkurentus – ir visiškai apstulbino komisiją, kurioje dirbo džiazo žvaigždės Alas Jarreau, Dee Dee Bridgewater, „Kaunas Jazz“ koncertavę Kurtas Ellingas ir Dianne Reeves.

Džiazo sunkiasvoriai iškart pastebėjo unikalų Cécile talentą – kiekvieną atliekamą dainą paversti itin jausminga ir asmeniška. „Ji visus tiesiog pritrenkė“, – kitą dieną po konkurso rašė laikraštis „The Washington Post“.

Dainininkės karjera įsibėgėjo akimirksniu. Šiandien ji laukiama svarbiausiuose pasaulio džiazo klubuose ir festivaliuose, nuo „Ronnie Scott's“ Londone iki „Village Vanguard“ Niujorke. Jos balsas skamba „Chanel“ reklamos klipuose ir HBO TV seriale „Bessie“, bilietai į jos koncertus išgraibstomi vos jiems pasirodžius prekyboje.

Su Archie Sheppu, Jacky Terrasonu ir kitais džiazo pasaulio šviesuliais muzikavusi Cécile McLorin Salvant šiandien jau pati yra didžiausio kalibro muzikos žvaigždė, stebinanti ir kitais talentais.

Pavyzdžiui, ji piešia ir kuria darbus ir tekstilės – prisidėjo ir prie savo albumų viršelių dizaino.

„Muzika mane pasirinko, o piešimą renkuosi aš pati“, – taip savo meninius polinkius apibūdina pati atlikėja.

Nuo vodevilio iki Brodvėjaus dainų – ir savo kūrybos, ir gerai žinomus kitų kūrinius Cécile priverčia skambėti intymiai ir ypatingai. Kartais „postmodernaus kabareto dainininke“ vadinama artistė – tikras džiazo pasaulio grynuolis.

„Noriu švęsti drąsą, niekam nepataikauti, atrodyti, rengtis ir dainuoti taip, kaip noriu aš“, – savo požiūrį į muziką ir sceną sykį yra apibūdinusi atlikėja.

Nuostabų jos balsą Kaune muzikos garsais „aprengsiantis“ pianistas Sullivanas Fortneris – irgi puikiai žinomas džiazo pasaulyje. Šis jaunosios kartos muzikantas nuo 2010 iki 2017 metų buvo nuolatinis garsaus trimitininko Roy Hargrove'o grupės narys, jo grojimas skamba Paulo Simono ir kitų garsių muzikantų įrašuose.

Cécile McLorin Salvant – antroji užsienio žvaigždė, patvirtinusi savo dalyvavimą jubiliejiniame festivalyje „Kaunas Jazz“. Kaip skelbta anksčiau, balandžio 14 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje festivalį sveikins garsusis JAV vokalistas Gregory Porteris, surengsiantis koncertą su Kauno miesto simfoniniu orkestru. Daugiau festivalio atlikėjų bus paskelbta artimiausiu metu.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.