Ekskursija „Kask, kur stovi“: kelionė per Kauno neoaplinką

Žygis „Kask, kur stovi: kelionė per Kauno neoaplinką“ – projekto „Jautrus miestas“ dalis, kurio metu kviestiniai tyrėjai, architektai ir menininkai pristatys idėjas bei kvies kelti klausimus, nagrinėjančius miesto materialumą, – kokias istorijas neša miesto audinio medžiagos bei kokia jų kilmė? Kaip mieste naudojamos medžiagos susieja jo gyventojus ir su tolimais medžiagų kilmės kraštovaizdžiais? Kaip netgi tokia, regis, įprasta miesto medžiaga kaip molis neša bei skleidžia informaciją, o medžiagų ir informacijos mainų kombinacijos kuria ypatingas miesto formas?

I. Králíková – Stokholme gyvenanti keramikos menininkė, besidominti miesto dirvožemiu, augalais ir sodininkavimo mieste praktikomis, kuriomis žmonės kuria ryšį su vietos žeme. Kaip keramikė tyrinėdama mieste randamą molį, ji taip pat atkreipia dėmesį ir kitas šalia mūsų esančias gamtines ar technologines infrastruktūras, mokslininkų vadinamas „neoaplinkomis“. Žygiu „Kask, kur stovi“ Ivana kviečia dalyvius jas patirti tarp dviejų ypatingų Kauno miesto lokacijų – Vytauto Didžiojo Universiteto Botanikos sodo bei Šilainių sodų iniciatyvos.

VDU Botanikos sodas bei Šilainių sodai – dvi ypatingos miesto augalų „sankaupos“, atspindinčios skirtingus miesto gyventojų angažavimosi su miesto dirvožemiu ir augalais modelius. Tradiciškai botanikos sodai funkcionuoja kaip mokslinės institucijos bei „gyvi“ archyvai, o Lietuvoje gana naujas reiškinys – miesto daržai – įtraukia šalia esančius gyventojus per ilgalaikę, taktilią ir pragmatišką praktiką. Tarp šių dviejų modelių egzistuoja dar visas spektras kitokių būdų, kaip augalai mieste veši ir tarpsta, galbūt ne visada kviesti ar klestintys pagal žmonių norus.

Ką apie miestą pasakoja jo augalai? Kaip skirtingai augalai formuoja miesto dirvožemį, indikuoja dirvožemio taršą ar pažeidimus? Ką galima sužinoti iš augalų ne tik apie vietą, kurioje jie šiuo metu auga, bet ir apie kitas vietas, iš kurių tam tikros rūšys atkeliavo per kolonijinius žygius, neapdairią žmogaus veiklą ar dar kitaip? Žygio metu dalyviai bus kviečiami aktyviai įsitraukti į tyrinėjimus ir registruoti vietos neoaplinkas piešiniais, žemėlapiais ar pasitelkiant išmaniuosius telefonus, rinkti miesto dirvožemio ėminius.

I. Králíkovos darbai peržengia įprastines keramikos ribas, išaugdami į įvairiausias intervencijas, kuriomis menininkė visada ieško socialinio konteksto įgalinančio tyrinėti žmogaus ir medžiagų, objektų ar erdvės ryšį „neoaplinkoje“, kurioje persipina gamtinės bei technologinės sistemos. Šiuo metu menininkė vykdo ilgalaikį tyrimą „Kask, kur stovi“ (angl. Dig Where You Stand), kuriuo nagrinėja žemės naudojimą miestuose ir jam įtaką darančius gamtinius ir kultūrinius procesus. Projektu „Labas, kaimyne!“ (angl. Hi Neighbour!) tyrinėja skirtingas funkcijas priskiriamas dirvožemiui Stokholmo Hjulsta rajone. Tai – žvilgsnis į vietos bendruomenės ryšį su dirvožemiu ir kaip materija keliauja miesto kraštovaizdyje, kuriamame žmogiškųjų ir nežmogiškųjų jėgų. Ivana taip pat nagrinėja molio baterijos idėją, eksperimentuoja, kaip tokia baterija galėtų atrodyti bei prisidėti prie tvarios elektronikos plėtros. Menininkės darbai pristatyti CSS Bard, Hessel muziejuje, VBKÖ – Austrijos moterų menininkių asociacijoje, Norvegijos Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, ArkDes – Švedijos Architektūros ir dizaino centre, Iaspis ir kitur.

Žygis startuos rugsėjo 18 d. 10 val. nuo VDU Botanikos sodo (Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas) įėjimo (prie kasos). Registracija į žygį iki rugsėjo 18 d. internetu arba telefonu 869873217.

*Dalyvavimas žygyje bei apsilankymas VDU Botanikos sode nemokamas. Esant blogam orui, dalyviai bus informuojami apie koreguotą žygio maršrutą.

*Renginys vyks laikantis visų LR Vyriausybės pateiktų saugumo reikalavimų.

„Kask, kur stovi: kelionė per Kauno neoaplinką“ yra Architektūros fondo vykdomo projekto „Sensing Urban Matter“ dalis. Projektas 2021 m. rudenį pristatys paskaitas internete bei tinklalaidžių seriją ir leidinį tokiu pačiu pavadinimu. „Sensing Urban Matter“ savo ruožtu yra „Future Architecture“ platformos ir Europos architektūros programos 2021 m. dalis. Programą kofinansuoja Europos sąjungos programa Kūrybiška Europa. Architektūros fondo strateginis partneris – Lietuvos kultūros taryba. Žygio partneriai: VDU Botanikos sodas, Šilainių sodai