Antrąjį rugpjūčio savaitgalį – nepaprasta XXV Pažaislio muzikos festivalio programa

Išdainuota bitlų istorija

Anksti, dar ketvirtadienį, muzikinį savaitgalį pradėsiantis festivalis pakvies į Babtyno-Žemaitkiemio dvarą, kurio kieme – intriguojantis koncertas "The Beatles istorija". Šios legendinės grupės istoriją publikai pasakos operos solistas Rafailas Karpis ir aktorius Jokūbas Bareikis, jiems talkins gitaristas Kostas Balčiūnas, bosine gitara grojantis Martynas Garbačas ir perkusininkas Mindaugas Stundžia. Teatralizuoto pasirodymo metu klausytojai išgirs gražiausias ir žinomiausias vienos populiariausių visų laikų grupės "The Beatles" dainas, sužinos įdomių detalių apie grupės kūrybą bei gyvenimą. Šis koncertas – gyva popmuzikos istorijos pamoka.

R.Karpis – prisiekęs "The Beatles" gerbėjas, atmintinai žinantis visus grupės istorijos faktus. J.Bareikis vaikystėje iš tėvų savindavosi grupės plokšteles, flomasteriais žymėdavo mėgstamiausias savo dainas. Sujungę savo pagarbą ir meilę "The Beatles" abu atlikėjai kviečia į intriguojantį teatralizuotą šou. Grupė "The Beatles", susikūrusi septintojo dešimtmečio pradžioje, visada liks ant pasaulio muzikos garbės pjedestalo – per savo gyvavimo laikotarpį ji atliko daugiau superhitų, nei per dešimtmetį sukuria visi pasaulio atlikėjai.

Ko gero, neįmanoma suskaičiuoti visų "The Beatles" nuopelnų muzikos industrijai bei visos žmonijos labui: grupės nariai pasisakydavo visomis temomis ir turėjo savitą vertybių skalę. Kažin, ar kam nors pavyktų tiksliai perteikti šios grupės sukurtos muzikos emocijas ir koncertų metu pasiekti tokį muzikinį katarsį, kokį pasiekdavo "The Beatles". Jeigu ne "The Beatles" dainos, R.Karpis ir J.Bareikis galbūt niekada nebūtų susipažinę. R.Karpis prisimena: "Susitikome "Dainų dainelėje", aš jau tuomet dainavau "The Beatles" dainas ir buvau didelis jų gerbėjas, bet deja – niekada nesisekė groti. Jokūbas taip pat buvo prijaučiantis šiai muzikai ir gitara galėjo sugroti ne vieną bitlų dainą. Taip kartu atlikome pirmąjį kūrinį."

Kaip teigia abu atlikėjai, "The Beatles" atkaklumas ir užsispyrimas siekiant tikslo padėjo tapti jiems viena finansiškai sėkmingiausių grupių. Šio koncerto metu žiūrovai taps sėkmės istorijos liudininkais – scenoje eiliškumo tvarka atsiskleis grupės formavimasis, pirmieji koncertai, kinematografinė veikla, tapimo žvaigždėmis užkulisiai bei karjeros pabaigos aplinkybės. Nenaudodami jokių išorinių efektų, o tiesiog gyvai bendraudami su publika vakaro atlikėjai siekia perteikti legendinės grupės koncertų atmosferą ir priminti amžinąsias vertybes, kažkada išsakytas grupės dainų tekstuose. "Reaguodami į šiandieninę situaciją, norime, kad "The Beatles" skleistos idėjos pasiektų kiekvieną", – sako vienas iš "The Beatles istorija" projekto atlikėjų R.Karpis.

Misija – įkvėpti

Rugpjūčio 8 d. Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje laukia pažintis su jaunu ir energingu kolektyvu – pučiamųjų kvintetu "Naia". Jų parengtoje programoje "Misija: įkvėpti" skambės specialiai tokiai instrumentų sudėčiai rašyti kūriniai.

Pučiamųjų kvinteto žanras pradėjo formuotis XIX a. pradžioje, pakeisdamas iki tol populiarų buvusį pučiamųjų oktetą. Palaipsniui tokia ansamblio sudėtis išpopuliarėjo ir įsitvirtino kompozitorių repertuare. XX a. pradžioje prancūzų kompozitorius Jacques'as Ibert'as pučiamųjų kvintetą iškėlė į tikras muzikos meno aukštumas, sukurdamas "Tris trumpas pjeses", kuriose atsiskleidžia itin plati tokio ansamblio išgaunamų spalvų gama. Šį kūrinį publika išgirs koncerto "Misija: įkvėpti" metu.

Kiti šio vakaro kūriniai taip pat intriguojantys. Iš Vengrijos kilęs kompozitorius György Ligetis pučiamųjų kvintetui pritaikė šešias pjeses iš savųjų "12 bagatelių" fortepijonui. Šios pjesės atspindi kompozitoriaus talentą išgauti maksimalų efektą naudojant kuo mažiau natų. Koncerte skambėsiantis danų kūrėjo Carlo Nielseno pučiamųjų kvintetas dažnai vadinimas žanro kūrybos ikona. Kompozitoriaus biografas Robertas Simpsonas rašė: "C.Nielseno meilė pučiamiesiems instrumentais glaudžiai siejasi su jo meile gamtai, mėgavimuisi gyvais, kvėpuojančiais daiktais. Jį taip pat domino žmonių charakteriai, tad pučiamųjų kvintete, parašytame penkiems draugams, kiekviena dalis šmaikščiai atspindi individualias kiekvieno muzikanto savybes." Pasirodymą vainikuos svajinga kartvelų kilmės kompozitoriaus Merabo Partskhaladze melodija iš kino filmo "Nepaprasti susitikimai".

Vos prieš metus susibūręs medinių pučiamųjų kvintetas "Naia" (havajietiškai naia – tekanti kaip upė, nenustygstanti, protinga ir išradinga) – Lietuvos jaunosios muzikantų kartos ansamblis, kurio nariai yra respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatai, žymiausių šalies orkestrų muzikantai.

Fleitininkė Beata Preisaitė-Šidiškienė – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos (VDU MA) absolventė, magistrantūros studijas tęsianti Danijos Karališkojoje akademijoje. Obojininkas Ugnius Dičiūnas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro artistas. Klarnetininkas Ernestas Šidiškis – VDU MA bei Kalifornijos Fulertono universiteto absolventas, šiuo metu žinias gilinantis Pietų Kalifornijos universitete Los Andžele. Fagotininkas Jonas Žemonis – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) bei VDU MA absolventas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro artistas. Valtornininkas Gediminas Abaris groja Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre.

Kvinteto repertuare dominuoja pasaulinio aukso fondo muzika, jame pakanka vietos ir lietuvių kompozitorių kūrybai. Ansamblis pasižymi išskirtiniu muzikiniu detalumu ir meniniais kontrastais – bandymu apibendrinti šimtus metų vyraujančias klasikines tradicijas, kartu stengiantis atrasti kuo daugiau naujų spalvų bei išraiškos būdų. Ansamblio vizija ir misija – sparčiai greitėjančiame pasaulyje grąžinti pradinę muzikos reikšmę: džiuginti, raminti, įkvėpti. Įgyvendindamas šią viziją ansamblis kviečia į koncertus ne tik didžiosiose šalies salėse, bet ir kamerinėse erdvėse, kuriose klausytojai gali jaustis patogiai, nevaržomai, o atlikėjai – užmegzti glaudesnį ryšį su publika.

Ispaniška poema

Rugpjūčio 9 d. Birštono kurhauze XXV Pažaislio muzikos festivalio publikos lauks susitikimas su pamiltomis atlikėjomis ir nuolatinėmis festivalio viešniomis. Meistriškai balsą valdanti dainininkė sopranas Raminta Vaicekauskaitė ir kiekvienam vokalisto interpretacijos niuansui atliepianti pianistė Beata Vingraitė kvies pasiklausyti programos "Ispaniška poema", kurioje skambės ispanų ir Lotynų Amerikos kompozitorių vokaliniai kūriniai.

Meilė, pavydas, aistra, svajinga lyrika ir liepsnojantis ritmas – visa tai susipins į nuostabią ispanišką poemą. Daug kas ispaniškąją vokalinės muzikos kultūrą tapatina su Lotynų Amerikos dainuojamuoju menu. Iš tiesų, šios dvi kryptys turi daug bendrų bruožų (ypač dainos, atliekamos ispanų kalba), bet kartu jos – visiškai skirtingos. Ispanų dainos žanras formavosi ilgus šimtmečius, pradedant nuo ankstyvosios iberų kultūros, viduramžiškojo buitinio romanso, patyrė daugybę transformacijų, buvo veikiamas arabų tautų, galų gale – išsiskirstė po savitus Ispanijos regionus nuo Andalūzijos iki Katalonijos. Visos šios savybės į tobulą visumą susijungė profesionaliojoje XX a. kompozitorių kūryboje. Panaši ir Lotynų Amerikos vokalinių žanrų istorija, tik jai įtaką darė kitos etninės grupės – indėnai bei afroamerikiečiai. Pakeliui suformavusi atskirą kreolų muzikos sferą, vokalinė Lotynų Amerikos kūryba apibendrinimą rado vėlgi XIX a. pabaigos – XX a. pradžios kompozitorių darbuose. Šie du skirtingi, bet labai giminingi koloritai koncerto "Ispaniška poema" metu susilies į bendrą aistringą ir egzotiškais atspalviais persunktą muzikinį audinį.

Tarptautinių konkursų laureatė, "Fortūnos" prizu ir "Auksiniu scenos kryžiumi" apdovanota solistė R.Vaicekauskaitė skaičiuoja jau antrą dešimtį pagrindinių vaidmenų, sukurtų Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Vokalo meną studijavusi LMTA, Graco (Austrija) muzikos ir parodomųjų menų universitete bei meistriškumo kursuose pas žymiausius dainavimo pedagogus. Dainininkė kuria vaidmenis ne tik Kaune, bet ir Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, kitose teatrinio meno įstaigose. Jos įkūnytų herojų sąraše puikuojasi Liučija (Gaetano Donizetti opera "Lucia di Lammermoor"), Violeta (Giuseppe Verdi opera "La Traviata"), Rozalinda (Johanno Strausso operetė "Šikšnosparnis"), Ledi Makbet (G. Verdi opera "Makbeth") ir daugelis kitų soprano aukso fondui priklausančių partijų. Įspūdingu balsu apdovanota dainininkė – nuolatinė muzikos festivalių dalyvė, kantatų ir oratorijų soprano partijų atlikėja, kamerinės muzikos projektų iniciatorė. "Man itin artima kamerinė muzika", – sako solistė. "Kiekvieną dieną gyvenu muzika. Ir ji labai skirtinga. Tačiau aš stengiuosi atlikti muziką, kurią myliu".

Tarp dainininkų bei kamerinės muzikos koncertų atlikėjų bene aukščiausiai vertinama pianistė B.Vingraitė – Kauno valstybinio choro koncertmeisterė ir VDU MA Fortepijono katedros lektorė. Kartu su žymiausiais Lietuvos ir užsienio atlikėjais pianistė dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, literatūrinėse-muzikinėse programose bei meniniuose projektuose.

"The Queen" dvasia

Rugpjūčio 9 d. Jonavos Joninių slėnyje bendradarbiaudamas su Jonavos rajono savivaldybe XXV Pažaislio muzikos festivalis dovanos klausytojams įspūdingą kūrinį – Tolga Kashifo "The Queen Symphony". Simfoniją solo instrumentams, chorui ir orkestrui, sukurtą pagal legendinio atlikėjo Freddie Mercury ir grupės "Queen" dainas atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras bei Kauno valstybinis choras. Solo partijas gros smuikininkė Saulė Rinkevičiūtė, violončelininkė Vita Šiugždinienė ir pianistė Rūta Buškevics. Atlikėjams diriguos Maestro Gintaras Rinkevičius. Įėjimas į koncertą nemokamas.

"The Queen Symphony" įrašų kompanijos EMI užsakymu sukūrė turkų kilmės Didžiosios Britanijos kompozitorius T.Kashifas. Šis unikalus, teatrališkas kūrinys, vienijantis roko ir simfoninę muziką, atliekamas visame pasaulyje. Gausūs garsų efektai, netikėti solistų pasirodymai ir darnūs choristų balsai legendinės roko grupės "Queen" melodijas pakylėja į nematytas aukštumas.

Muzikiniam simfonijos audiniui naudojamos garsiausios grupės dainos: "Champions", "Rock You", "Show Must Go On", "Love of my Life" ir kt. Kompozitorius apie savo kūrinį yra pasakęs: "Norėjau atskleisti pirmykštę šios didžios muzikos esmę. Norėjau sukurti ką nors daugiau nei paprastą orkestruotę ir atradau, kad neatsiejama "Queen" muzikos dalis yra šiuolaikinio klasikinio žanro kalba".

Grupės "Queen" gitaristas Brian May teigia: "The Queen Symphony" – tai žmogaus su nauju požiūriu ir unikaliu mąstymu darbas. Aš įsitikinęs, kad šis kūrinys, kaip ir kiti dalykai, susiję su "Queen", gali sukelti taipogi neigiamą reakciją. Jis laužo daugumą simfoninės formos taisyklių. Bet aš taip pat įsitikinęs, kad ši simfonija taps nemirtingu orkestrų repertuaro favoritu, nes visada surinks pilnas koncertų sales". Grupės "Queen" nariai nedalyvavo T.Kashifo simfonijos kūrimo procese, palikdami kompozitoriui visišką kūrybos laisvę. Nors simfonijos muzikiniam audiniui naudojamos garsiausios grupės dainos, kai kurias iš jų sunku atpažinti net didžiausiems "Queen" muzikos gerbėjams.

"Visi, kurie tikisi išgirsti tiesiog aranžuotas "Queen" dainas, bus mažų mažiausiai šokiruoti", – po pirmųjų simfonijos perklausų teigė B.May. T.Kashifas pabrėžia, kad "Queen" muzika yra vertingas audinys akademinės muzikos kompozitoriui. Pasak jo, "Queen" buvo naujos, radikalios kūrybinės bangos, metusios iššūkį visai populiariajai muzikai, dalis. Ji įkūnijo pirmapradę artisto ekspresiją, kurią girdime skrupulingai atliktuose grupės įrašuose ir koncertuose. Šiandien "The Queen Symphony" atliekama visame pasaulyje, jos įrašas išlieka vienu populiariausių Europos, JAV bei Azijos akademinės muzikos vertintojų sąrašuose. Neužmirštamas grupės "Queen" teatrališkumas bei jausmingumas tiesiog persmelkia simfonijos garsų paletę: regis, girdisi pompastiško F.Mercury sceninio teatro užkulisiai.

Kas? Koncertas "The Beatles istorija"

Kur? Babtyno-Žemaitkiemio dvare.

Kada? Rugpjūčio 5 d. 19 val.

Kas? Koncertas "Misija: įkvėpti".

Kur? Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Kada? Rugpjūčio 8 d. 18 val.

Kas? Koncertas "Ispaniška poema".

Kur? Birštono kurhauze.

Kada? Rugpjūčio 9 d. 16 val.

Kas? Koncertas "The Queen symphony".

Kur? Jonavos Joninių slėnyje.

Kada? Rugpjūčio 9 d. 19 val.