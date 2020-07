„Akacijų alėja“ – su apribojimais: dalis žiūrovų lieka už tvoros

Prieš pat 15 val., kai turėjo prasidėti įžanginė festivalio dalis „Mažoji akacija“, Kulautuvoje nebuvo matyti automobilių kolonų, kurios paprastai nusidriekdavo per visą miestelį ir pušyną ties įvažiavimu į Kulautuvą. Automobiliai tvarkingai rikiavosi aikštelėje, atvykusieji neskubėdami suko į festivalio vietą. Gavę bilietus laimingieji, patikrinus temperatūrą, rikiavosi arčiau scenos, o likusieji be bilietų vaikštinėjo už tvoros, tarsi ieškodami pro kur prasmukti. Buvo matyti, kad keletui pavyko – prasuko pro festivalio dalyviams skirtą įvažiavimą. Tačiau šis „įėjimas“ greitai užsidarė. Tuo metu didžioji dalis renginiui aptverto 4 ha pušyno ploto kol kas lieka tuščia.

„Įleiskit – specialiai su vaiku atvažiavau“, – bilietus tikrinusių savanorių prašė vyriškis su ikimokyklinio amžiaus berniuku.

„Be bilietų neįleidžiam. Palaukit, gal atsiras tokių, kurie savo bilietus atiduos“, – patarė festivalio organizatorių atstovas.

Jau seniai, ne vienerius metus planavom į „Akacijų alėją“ atvažiuoti, bet vis kas nors sutrukdydavo. Šiemet susiruošėm – ir va, prašau, liekam už tvoros.

„Mes atvažiavom iš Jurbarko, 60 km atmynėm. Paskutinę minutę sužinojom, kad reikia bilietų, bet buvom jau susiruošusios, tai planų nebekeitėm. Jau seniai, ne vienerius metus planavom į „Akacijų alėją“ atvažiuoti, bet vis kas nors sutrukdydavo. Šiemet susiruošėm – ir va, prašau, liekam už tvoros“, – apgailestavo jurbarkietė Jūratė, į Kulautuvą atvažiavusi su drauge Virginija. Moterys užsiminė esančios pasiruošusios nemokamus bilietus pirkti, jei tokia galimybė atsirastų.

„Akacijų alėjos“ organizatoriai užsiminė, kad 1 tūkst. nemokamų bilietų – toks leistas maksimalus žiūrovų skaičių – ištirpo per pusvalandį. „Sulaukėme daug nepatenkintų žmonių skambučių. Kai kurie sakė: jei tik tiek žiūrovų leidžiama, iš viso nereikėjo „Akacijų alėjos“ daryt. Bet šiemet – XX-asis festivalis, nesinorėjo nutraukti tradicijos. Be to, ir kiti festivaliai, su tam tikrais apribojimais, šiemet vyksta“, – pasakojo festivalio direktorė Daina Urbaitienė.

Moteris pasidžiaugė, kad, sužinoję, jog žiūrovų bus labai nedaug, atlikėjai neatsisakė atvykti į festivalį. „Dėl to nereikėjo keisti programos. Tiesa, Domantas Razauskas dar per karantiną pasakė, kad šiemet jis nedalyvaus nei viename gyvame pasirodyme. Tad jo nebus“, – apie vienintelę išimtį užsiminė festivalio direktorė.

„Akacijų alėjos“ organizatorių teigimu, dėl koronaviruso grėsmės 2 m atstumo turi būti laikomasi tik tarp atskirų festivalio žiūrovų grupelių, kurios į renginį atvyksta kartu, o ne tarp visų žiūrovų. „Žinau, kad viena atvykstančių žiūrovų grupelė susideda net iš 16 žmonių, kitos – mažesnės. Tarp grupelės narių 2 m atstumas neprivalomas. O tarp skirtingų grupelių mes tikrai galime išlaikyti reikalaujamą atstumą, tam yra vietos – apskaičiavome, kad, aptvėrus 4 ha plotą, kiekvienam iš tų tūkstančio laimingųjų tenka po 16 kv. m. Čia jau kur kas daugiau nei 2 m gaunasi“, – saičiavo D.Urbaitienė.