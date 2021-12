„1000 šviesų“ festivalis Rumšiškėse: Pakruojo nepasiveja, bet publika veržiasi

Sutemus, greitai užsipildė automobilių stovėjimo aikštelė ir artimiausia pakelė. Prie bilietų kasos nusidriekė eilė. 15 eurų kainuojantis bilietas keliems tūkstančiams tautiečių nepasirodė per brangu.

Paaiškinimo, kur eiti į festivalio ekspoziciją, neprireikė – šviesos skulptūros švietė iš tolo, nužymėdamos apsnigtą taką į muziejaus Žemaitijos regioną. Visai šalia centrinio įėjimo pasitiko šviečiantys vartai, primenantys nuo vienos senųjų muziejaus trobų stogo nukeltus medinius arkliukus. Apsnigtas sniego skulptūras apgulė vaikai. Juos itin viliojo šviečiančių gėlių alėja, grybų pievelė, gyvūnai ir pasakų personažai. Būta ir kitų lietuviškų akcentų: didžiulį akmenį nešėsi Pinčiukas, plaukė kurėnas, vėjo kryptį rodė vėtrungės.

Laimučio Brundzos nuotr.

Kalbintiems festivalio ekspozicijos lankytojams labiausiai patiko mirgančiomis lazerių šviesomis apšviestas miškas. „Mes – beveik vietiniai, iš Žiežmarių. Buvo smalsu pasižiūrėti, kas čia, Rumšiškėse, beveik mūsų kaimynystėje, vyksta. Bendras ekspozicijos vaizdas labai patiko, labai įspūdingas šviečiantis miškas – mažąją iš jo vos išsivedėm“, – pasakojo tarp šviečiančių skulptūrų su dukromis Barbora ir Agota vaikštinėjęs Justas Gudeliauskas.

Aldonos ir Gintauto šeima į Rumšiškes per Kalėdas atvažiavo iš Vilniaus. „Pakeliui ir sesę iš Elektrėnų pasiėmėm. Dar tik pusę ekspozicijos apžiūrėjom, bet viskas labai gražu. Esam buvę panašiam festivalyje Pakruojo dvare. Taip, ten labai gražu, bet ir čia gražu. Matosi, kad labai daug darbo įdėta. Ir oras labai dėkingas, žiemiškas – visur aplink sniegas. Žodžiu, tikros Kalėdos“.

Mamai antrino sūnus Karolis: „Puikiai sugalvota, kad ekspozicija atidaryta per Kalėdas. Gera proga pakilti nuo stalo, pasivaikščioti. Be to, viskas vyksta lauke – nereikia jokių galimybių pasų.“

Laimučio Brundzos nuotr.

Su Pakruojo dvaru Rumšiškėse matytą ekspoziciją palygino ir vilniečiai Simonas ir Rita Brundzos: „Pakruojo dvare viskas įspūdingiau, masyvesnės šviesos skulptūros. Ten labiau kinietiški motyvai jaučiasi. Bet čia taip pat yra ką pažiūrėti, ypač tam tikros vietos įdomios. Čia vaikštai miške, čia, nors šviesos instaliacijos mažesnės, bet jų yra daugiau, ilgiau užtrunka, kol viską apeini.“

Kaip skelbia organizatoriai, žibintų ir šviesos instaliacijų festivalis „1000 šviesų“ – tai 24 šviečiančios kompozicijos, kurias sudaro daugiau nei 230 pavienių šviesos skulptūrų.

Nors ekspozicijos aprašyme minimos žibintų ištakos Kinijoje, kai kurie parodos lankytojai pasigedo kiniškų akcentų, atpažįstamų panašiame festivalyje Pakruojo dvare.

Kaunietis Laimis pasakojo, kad jam didesnį įspūdį nei šviesų festivalis Rumšiškėse palikęs prieš dvejus metus aplankytas panašus festivalis Pakruojo dvare. „Ten įspūdingiau, ten buvo sukurtos labai didelės šviesos instaliacijų kompozicijos. Be to, ten buvo juntamas kiniškas stilius – tos šalies, kur kažkada ir gimė žibintų festivaliai. Buvo galima atpažinti kinų liaudies pasakų veikėjus: drakonus, princeses, tam tikrus pastatus. Festivalio programa ten buvo daug turtingesnė, su Kinijos šokėjų, aktorių, kitų liaudies menininkų pasirodymais“, – palygino kaunietis.

Laimučio Brundzos nuotr.

„1000 šviesų“ festivalį Rumšiškėse organizuoja bendrovė „Bravo events“. Pasiteiravus, ar šiuo festivaliu siekiama sukurti konkurentą žinomam žibintų festivaliui Pakruojo dvare, bendrovės direktorius Vaidas Zdancevičius atsakė: „Mes nesiekiame tapti kažkieno konkurentais. Jūsų minimas festivalis ir festivalis Lietuvos liaudies buities muziejuje – skirtingi renginiai. Jie iš esmės daug kuo skirsis. Taip pat šie renginiai negali būti laikomi konkurentais, nes beveik nesikerta jų veikimo laikas“.

Didžiausiu žiemos festivaliu Baltijos šalyse besivadinantis didžiųjų šviesos žibintų festivalis „Stebuklų šalyje“ Pakruojo dvare šiemet veiks iki sausio 16 d. Jo temą įkvėpė Lewis Carrollo knyga „Alisa Stebuklų šalyje“. O „1000 šviesų“ festivalis Rumšiškėse tęsis iki vasario 20 d.

Teigiama, kad dalį šviesos žibintų–skulptūrų festivaliui Rumšiškėse įmonė įsigijo iš gamintojų iš jau sukurtų gaminių sąrašų, dalis jų buvo pagaminta pagal individualų užsakymą. Pašnekovo žodžiais, specialiai renginiui žibintus – skulptūras kūrė Lietuvos dailininkai. Vis dėlto, paprašyti įvardyti dailininkų pavardes, organizatoriai tai padaryti atsisakė. „Tai su muziejumi bendradarbiaujantys liaudies menininkai. Negaliu pasakyti jų pavardžių, nes nesame gavę jų sutikimo“, – aiškino „Bravo events“ projektų vadovas Marijus Vanagas.

Jis teigė, kad tikslus parduotų bilietų skaičius paaiškės pirmadienį, tačiau preliminariais skaičiavimais, pirmąjį vakarą festivalio ekspoziciją aplankė 2–3 tūkst. lankytojų. Toks lankytojų srautas festivalio organizatorių nenustebino.

Laimučio Brundzos nuotr.

„1000 šviesų“ ekspozicija veikia pasibaigus Lietuvos liaudies buities muziejaus darbo valandoms – nuo 17 val.