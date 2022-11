Šuo vairuotojui atnešė žmogaus ranką

Apie tai pranešė dailystar.co.uk.

Teigiama, kad automobilio vairuotojas pamatė vokiečių vilkšunį, kuris dantyse laikė žmogaus ranką. Tokį siaubingą vaizdą išvydęs vyras tuojau pat iškvietė policiją.

Policijos pareigūnai nedelsdami ėmėsi darbo. Jie apieškojo artimiausias apylinkes ir kitos dienos rytą aptiko kraupų radinį.



Policininkai išvydo žmogaus kūną be galvos ir be rankų. Kūnas buvo paliktas miške, apleistame name.

Medicininė ekspertizė nustatė, kad išniekintas baltaodžio vyro kūnas. Policija informavo, kad žmogaus galva iki šiol nerasta.

Aptikto vyro kūnas vis dar laikomas morge. Tyrėjai jau išsiaiškino nužudytojo tapatybę. Tačiau jo pavardė kol kas neskelbiama.