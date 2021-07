Saldesnei vasarai – gudrybės, kaip išsikepti tobulus grilio desertus

Šie kepsninėje paruošti gardėsiai tikrai nustebins savo skonių įvairove, lengvu paruošimu, o jais smaližiauti galės ir besirenkantieji sveiką mitybą. Būtent tokių desertų gamybos idėjomis dalijasi lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ atstovai, kurie kviečia vasara mėgautis saldžiai, gardžiai bei nerūpestingai.

Prireiks ir sviesto, ir kantrybės

Lietuviai šiltuoju sezonu kepsnines užkuria vis dažniau. Tai pastebinti „Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė priduria: pats kepinių lauke mėgavimosi pikas – gegužės-rugsėjo mėnesiai.

„Mūsų pirkėjai kepsninių sezonui noriai renkasi šašlykus, marinuotos mėsos – paukštienos, kiaulienos, jautienos – gaminius. Tokie produktai įprastai perkami fasuoti, o jų pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su tokiu pačiu laikotarpiu pernai, pardavėme penktadaliu daugiau. Todėl tradiciniai kepsninių patiekalai kasmet populiarėja, tačiau parduotuvėse klientai mūsų kulinarijos meistrų vis dažniau klausia ir apie grilyje kepamus desertus. Juos pasigaminti patariame visada, nes šie skanėstai tikrai gali nustebinti kiekvieną, vasarą norintį didesnės kulinarinės įvairovės“, – pažymi E. Dapkienė.

Išbandyti kepsninėje keptus desertus kviečia ir „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė. Jos teigimu, tokie gardėsiai gali tapti sveikesne alternatyva įprastiems skanėstams, o begalė gamybos receptų įtiks net išrankiausiam smaližiui. Tačiau, pabrėžia B. Baratinskaitė, kepant desertus kepsninėje, verta atsižvelgti į keletą gudrybių, kuriomis vadovaujantis rezultatas bus tobulas.

„Norint grilyje neapdeginti vaisių, pyrago apačios ar bet kurio kito skanėsto, juos ruošti reiktų ne ant tiesioginio kaitros šaltinio. Todėl desertus patartina patraukti į tą kepsninės vietą, kurioje karštis mažesnis. Taip pat, kepant skanėstus grilyje, verta naudoti kuo daugiau sviesto, juo gausiai ištepti kepimo indus. Tokiu būdu desertai nepridegs, neprilips prie dugno ir idealiai apskrus. Kitas patarimas – turėti kantrybės. Desertams kepsninėje iškepti prireikia 10-15 minučių ilgiau nei orkaitėje, kadangi čia naudojamas karščio šaltinis nėra nuolatinis. Taigi, duokite gardėsiams šiek tiek daugiau laiko ir tuomet galėsite mėgautis nepaprastu jų skoniu“, – pataria maisto ekspertė.

Pasidalijusi kepsninių desertų paruošimo gudrybėmis, B. Baratinskaitė siūlo jomis pasinaudoti gaminant grilio skanėstus, kurie puikiai vainikuos kiekvieną maisto šventę gamtoje.

Netikėta: zefyrinių saldainių ir braškių kebabai

Reikės:

20 zefyrinių saldainių,

16 nuplautų braškių be kotelių,

pusės indelio ekologiško riešutų kremo,

saujelės kepintų ir smulkintų lazdyno riešutų.

Ant plonesnių iešmų suverkite po 5 zefyrinius saldainius ir 4 braškes. Šiek tiek pakepkite kepsninėje nuolatos vartydami. Kai zefyriniai saldainiai lengvai apskrus, apliekite iešmelius riešutų kremu. Tuomet apibarstykite lazdyno riešutais, palaukite, kol desertas truputį atvės, ir skanaukite.

„Šis skanėstas – lengvas, ypač gardus ir paprastai paruošiamas. Braškės jam suteikia išraiškingą skonį, o zefyrai yra mažiau kaloringi nei dauguma saldumynų. Be to, jie turi daug geležies, fosforo, raumenis stiprinančių baltymų. Tuo metu riešutų kremą galima rinktis be pridėtinių cukrų. Todėl šis desertas yra ne tik vasariškai gaivus, bet puikiai tiks ir besirūpinantiems savo mityba“, – sako B. Baratinskaitė.

Gurmaniška: kriaušės su rikotos sūriu ir kokosais

Reikės:

poros didesnių kriaušių,

50 g medaus,

žiupsnelio cinamono,

200 g rikotos sūrio,

50 g kokosų drožlių.

Pirmiausia, paruoškite kriaušes. Perpjaukite jas pusiau, išimkite vidurį, patepkite medumi, apibarstykite cinamonu, įdėkite šaukštą rikotos sūrio, apiberkite kokosų drožlėmis. Sudėkite į foliją ir kepkite uždaroje kepsninėje 200 laipsnių temperatūroje apie 15 minučių. Tuomet išimkite, leiskite atvėsti bei ragaukite.

„Grilyje išties verta kepti ne tik tokius desertus, bet ir vaisius, kuriuos ypač lengva paruošti. Jų į kepsninę galima sudėti pačių įvairiausių. Kepimui puikiai tinka obuoliai, minėtos kriaušės, braškės, taip pat bananai, mangai, ananasai, figos, persikai. Juos irgi galima patepti sviestu, o kepti reiktų trumpai, kol taps aukso spalvos. Tuomet šie vaisiai tiks ir kaip garnyras, ir kaip desertas“, – ryžtis kulinariniams eksperimentams drąsina maisto ekspertė.