Receptai su bulvėmis – kitaip: plokštainį išsikepkite keptuvėje, bulvių košę – orkaitėje

Italai savo stalo neįsivaizduoja be įvairiais pavidalais paruoštų pomidorų, o Lietuvoje pietūs ar vakarienė sunkiai įsivaizduojama be bulvių. Bulvės taip mėgstamos ne veltui – jas nesudėtinga pagaminti, be to, jos dera prie pačių įvairiausių pagardų ar ingredientų. Visgi, jeigu tradiciniai bulvių patiekalai kiek pabodo – nebijokite paeksperimentuoti su receptais. Pavyzdžiui, įvairiausiais priedais paskaninti tradicinę bulvių košę ar plokštainį išsikepti ne orkaitėje, bet keptuvėje.

Pasižymi naudingų medžiagų gausa

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad bulvė – mėgstamiausia lietuvių daržovė. Tai rodo ir pardavimų duomenys.

„Tarp pirkėjų bulvės nenusileidžia nė vienai kitai daržo gėrybei. O kiekvieną sezoną pirkėjai itin laukia pirmojo derliaus bulvių, jį kasmet stengiamės pristatyti kaip įmanoma anksčiau. Pirmosios šio sezono šviežios bulvės atkeliavo iš Egipto. Be to, pastaruoju metu išaugo susidomėjimas ne tik tradicinėms, bet ir saldžiosioms bulvėms“, – teigia V. Budrienė.

Vaisių ir daržovių skyriuje dirbanti Jolanta Sabaitienė, sako, kad bulvės – sveikatai naudingos daržovės. Visgi, labai svarbu atsižvelgti į tai, kaip bulvės yra paruošiamos bei vartojamos.

Verta atkreipti dėmesį, jog daugiausiai naudingųjų medžiagų yra susikaupę bulvės lupenoje arba iš karto po ja, todėl prieš gaminant bulves, jas rekomenduojama tiesiog nuplauti ir švelniai nušveisti šepetėliu. Be to, reikėtų nepamiršti, kad bulvės yra daug krakmolo turinčios daržovės, tad vertėtų apsiriboti tik viena jų porcija per dieną.

Laikymo sąlygos – svarbu

„Maistinė bulvių vertė geriausiai išsaugoma, jei nenuluptos bulvės yra verdamos mažame kiekyje vandens. Žinoma, bulves ruošti galima ir pačiais įvairiausiais kitais būdais, tačiau kaip ir gaminant bet kokį kitą patiekalą – ruošiant bulves didžiausią dėmesį reikėtų atkreipti į sunaudojamų riebalų kiekį“, – teigia J. Sabaitienė.

Kaip sako J. Sabaitienė, bulvė – vienas tų ingredientų derantis prie daugelio patiekalų. Bulvės derinamos su visos rūšies mėsa ir žuvimi, pačiomis įvairiausiomis daržovėmis: pradedant morkomis, svogūnais ir baigiant saliero šaknimi, žirneliais ar įvairiausiais žalumynais. Nors bulvėms pagardinti dažnai užtenka tiesiog pačios paprasčiausios druskos, ypatingą savo skonį ir aromatą bulvės atskleidžia, kai yra derinamos su rozmarinais, čiobreliais, petražolėmis. Jeigu ieškote dar įmantresnių skonių bulves galite pagardinti ir ciberžole, rūkytos paprikos milteliais, kuminu ar aštriaisiais pipirais.

Renkantis bulves, kaip ir bet kokias kitas daržoves ar vaisius – svarbiausia dėmesį yra atkreipti į jų išvaizdą. Bulvės turėtų būti be žalių dėmių ir ūglių, kurie turi žmogui kenksmingų medžiagų. Be to, bulvių kokybei įtakos turi ir jų laikymo sąlygos. J. Sabaitienė bulves pataria laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje patalpoje.

J. Sabaitienė dalijasi ir trimis netradiciniais bulvių patiekalų receptais, kurie akimirksniu dings nuo pietų ar vakarienės stalo.

Tarkuotų bulvių plokštainis keptuvėje

Jums reikės:

1 kg bulvių

1 svogūno

1 kiaušinio

2 v. š. alyvuogių aliejaus

žiupsnelio druskos

žiupsnelio maltų juodųjų pipirų

Gaminame:

Bulves nulupkite ir sutarkuokite burokine tarka. Svogūną susmulkinkite peiliu arba elektriniu smulkintuvu ir suberkite į bulvių tarkius. Tuomet įmuškite kiaušinį, suberkite prieskonius ir viską gerai išmaišykite. Keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų, supilkite paruoštą bulvių masę ir tolygiai paskirstykite ją po keptuvę medine mentele. Kepkite plokštainį ant silpnos kaitros apie 10 minučių, tuomet keptuvę uždenkite ir kepkite dar tiek pat. Galiausiai plokštainį apverskite ir kepkite dar 10 minučių, kol susiformuos traški plutelė. Patiekite plokštainį su grietine ar kitu mėgstamu padažu!

Bulvių košė su šonine ir svogūnų laiškais

Jums reikės:

1 kg bulvių

100 g šoninės

2 svogūnų laiškų

½ a. š. druskos

3 v. š. parmezano sūrio

100 g Gouda sūrio

Gaminame:

Plonus šoninės gabalėlius išdėliokite į gerai įkaitusią keptuvę ir pakepkite iš abiejų pusių, kol šoninė apskrus. Iškepusius gabalėlius sudėkite ant popierinio rankšluosčio, kad susigertų riebalų perteklius. Nulupkite bulves, supjaustykite į 4 dalis ir užvirkite. Kai bulvės jau bus minkštos, nupilkite vandenį ir sutrinkite bulves į bulvių košę. Paskaninkite ją druska, įdėkite parmezano sūrio ir pusę turimo Goudos sūrio kiekio. Viską išmaišykite ir sudėkite į nedidelius keramikinius indelius. Užberkite likusį sūrį, gabalėliais supjaustytą traškią šoninę ir smulkintus svogūnų laiškus. Kepkite 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 10 minučių.

Bulvės sūrio padaže

Jums reikės:

1 kg mažesnių bulvių

2 v. š. sviesto

2 skiltelių česnako

druskos, pipirų

150 g karštai rūkytos kiaulienos filė

Padažui:

4 v. š. sviesto

3 v. š. miltų

250 ml pieno

200 g tarkuoto sūrio

Gaminame:

Kiekvienoje bulvėje padarykite 10–12 įpjovimų, kad ji atrodytų tarsi su grotelėmis. Keptuvėje ištirpinkite sviestą, suberkite susmulkintą česnaką, šiek tiek druskos ir pipirų. Bulves išdėliokite kepimo popieriumi išklotoje skardoje, į keletą kiekvienos bulvės įpjovimų įdėkite po ploną kiaulienos filė griežinėlį ir užpilkite gautu sviesto ir česnakų mišiniu. Kepkite orkaitėje, įkaitintoje iki 220 °C, apie 40 minučių. Kol bulvės kepa, paruoškite padažą. Keptuvėje ištirpinkite sviestą ir sudėkite miltus. Kai sviestas ištirps, įpilkite pieno, suberkite tarkuotą sūrį ir maišykite tol, kol padažas pasidarys vientisas ir tirštas. Kai bulvės taps minkštos, užliekite jas paruoštu padažu ir palikite išjungtoje orkaitėje dar apie 10–15 minučių. Skanaus!