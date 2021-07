Maistingoji citrina neužleidžia pozicijų: puikiai tinka ir pagardams, ir gaiviems desertams

Kaip pastebi lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė, lietuviai citrinas itin vertina dėl jų maistinių savybių bei universalumo, todėl tai yra vienas dažniausiai lietuvių prekių krepšeliuose atsiduriančių vaisių, kuriam galima atrasti vis naujų panaudojimo galimybių.

Populiarumą lemia maistingumas

Anot E. Dapkienės, nors paprastai daugiausiai citrinų nuperkama vasario mėnesį, kuomet Lietuvoje būna peršalimo ligų sezono pikas, tačiau šis vaisius itin populiarus išlieka ištisus metus. Lietuviai citrinas ne tik deda į vandenį ir kokteilius, naudoja citrinos sultis įvairiems patiekalams virtuvėje, tačiau išbando ir naminio citrininio limonado ar ledų receptus.

„Nors vieną citriną turbūt valgo retas, tačiau šis vaisius virtuvėje gali būti panaudojamas labai plačiai. Būtent citrinos universalumas ir maistinės savybės užtikrina jos vietą tarp populiariausių vaisių: jose gausu vitaminų bei mineralų, citrinos vartojimas skatina virškinimą bei itin tinka tiems, kurie puoselėja savo kūno linijas. Visa tai lemia, kad citrinų naudą vertina tiek vyresnio, tiek jaunesnio amžiaus pirkėjai“, – sako E. Dapkienė.

E. Dapkienė pažymi, kad lietuviai vis dažniau renkasi ne tik įprastas, bet ir žaliąsias citrinas. Prekybos tinklo atstovės teigimu, jų populiarumas auga kartu su lietuvių susidomėjimu Meksikos, Tailando, Vietnamo ir kitų egzotiškų kraštų virtuvėmis. Be to, žaliąsias citrinas dažnai renkamasi naudoti įvairiems kokteiliams ir gaiviesiems gėrimams.

„Žaliųjų citrinų pardavimai pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo daugiau kaip keturis kartus. Tai atspindi bendrą lietuvių domėjimosi įvairesniais, egzotiškesniais skoniais tendenciją, atvirumą gastronomijos srityje, norą ir pastangas atrasti kulinarinių naujovių, neapsiriboti tradiciniais patiekalais ir ingredientais“, – sako E. Dapkienė.

Prilyginama ir supermaistui

Tuo metu „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė pažymi, kad tiek įprastas, tiek žaliąsias citrinas įvairiems patiekalams ir gėrimams verta rinktis ne tik dėl šių vaisių skonio, bet ir maistinių savybių.

„Turbūt dar nuo vaikystės daugeliui žinoma, kad citrina turi daug vitamino C, kuris yra labai svarbus organizmo imuninei funkcijai ir odos sveikatai. Visgi vitaminas C nėra vienintelė šių vaisių nauda. Citrinos taip pat yra turtingos vitaminu B6, kaliu ir maistinėmis skaidulomis. Jose taip pat yra svarbių antioksidantų, mažinančių susirgimo vėžiu riziką. Be to, citrinos yra laikomos gerai organizmo toleruojamu vaisiumi, kurio sukeltos alerginės reakcijos yra gan retos. Ne veltui jos dėl savo naudos sveikatai yra priskiriamos supermaistui“, – sako B. Baratinskaitė.

Norintiems išnaudoti citrinos maistines ir skonio savybes B. Baratinskaitė siūlo išmėginti keletą nesudėtingų receptų, kuriuose atsiskleidžia šio vaisiaus galia suteikti patiekalams išskirtinį skonį.

Naminis citrininis limonadas

Karštą vasaros dieną stiklinė šalto citrininio limonado gali tapti tikru išsigelbėjimu. Juolab, kad tokiam gėrimui paruošti nereikia didelių pastangų.

Tam prireiks:

1 stiklinės citrinos sulčių (4-6 citrinų),

1 stiklinės vandens (sirupui),

1 stiklinės cukraus,

2-3 stiklinių vandens (praskiedimui).

Norint paruošti tokį limonadą, nedidelėje keptuvėje pirmiausiai reikia paruošti sirupą – cukrus su vandeniu kaitinami iki tol, kol visas cukrus ištirps, o mišinys pradės lėtai virti. Kol verda sirupas, į atskirą indą išspaudžiamos 4-6 citrinų sultys. Norint, kad limonade būtų jaučiamas intensyvesnis citrinos skonis, į verdantį sirupą galima įdėti trintos citrinos žievelės. Sirupui išvirus, žievelė dar kurį laiką jame palaikoma, o tuomet išimama.

„Galiausiai, sirupą sumaišome su citrinos sultimis ir pilame į ąsotį ar kitą indą, o gautą mišinį vėliau praskiedžiame vandeniu. Jei norime mažiau intensyvaus skonio, į limonadą galima įpilti daugiau vandens. Gėrimo saldumą taip pat galime reguliuoti įpilant daugiau citrinų sulčių. Geriausia limonadą patiekti atšaldytą su ledukais, o šis derinys puikiai atgaivins karštą vasaros dieną“, – pasakoja B. Baratinskaitė.

Citrininis sviesto padažas pastai, ryžiams ar keptoms daržovėms

Citrina gali padėti ne tik atsigaivinti, bet ir praturtinti kitų maisto produktų skonį. Tam puikiai tinka citrininis sviesto padažas, kuriuo verta pagardinti makaronų, ryžių ar daržovių patiekalus.

Tokiam padažui prireiks:

¼ stiklinės nesūdyto sviesto,

2 šaukštų citrinos sulčių,

1 smulkintos česnako skiltelės,

¼ arbatinio šaukštelio jūros druskos,

žiupsnelio šviežiai grūsto juodojo pipiro,

kelių petražolių lapelių papuošimui,

žiupsnelio raudonojo pipiro drožlių.

„Ruošiant šį padažą keptuvėje ant mažos ugnies ištirpdykite sviestą. Tuomet įdėkite smulkintą česnaką bei druską ir visa tai minutę pavirkite. Tuomet keptuvę nuimkite nuo ugnies ir į ją supilkite citrinos sultis. Į paruoštą padažą įberkite juodojo pipiro ir raudonojo pipiro drožlių, įdėkite petražolių lapelių. Padažas paruoštas – belieka juo paskaninti norimą patiekalą“, – dalijasi maisto ekspertė.

Citrininiai naminiai ledai

Vasara daugeliui yra neįsivaizduojama be ledų, kuriems gaivaus vasariško skonio gali suteikti citrina. Gardžių citrininių ledų galima pasigaminti ir namuose.

Tam prireiks:

½ stiklinės šaltos sunkios grietinėlės,

½ stiklinės šalto pieno,

½ stiklinės cukraus,

½ stiklinės šviežių citrinos sulčių (4-5 citrinų),

1 šaukšto citrinų ekstrakto.

„Norint paruošti šiuos ledus, pirmiausia sumaišykite grietinėlę, pieną ir cukrų. Šį mišinį maišykite tol, kol visas cukrus ištirps. Tuomet į mišinį supilkite citrinos sultis ir citrinų ekstraktą. Gautą masę supilkite į ledų gaminimo aparatą, kuriame ledai ruošiami pagal instrukcijas. Paprastai tai trunka apie 20 minučių. Paruoštus ledus galite ragauti iš karto arba įdėti į šaldymo kamerą, kad labiau atšaltų ir būtų dar gaivesni. Skanaus!“, – linki B. Baratinskaitė.