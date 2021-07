Lietuviai tampa tikrais gurmanais ir nevengia pasimėgauti ikrais: kaip nesugadinti jų skonio?

Užsukę į parduotuves lietuviai jau neapsiriboja vien pirmo būtinumo prekėmis, o ieško įvairių delikatesų bei nekasdieniškų produktų. Vienu tokių neretai tampa ikrai. Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ duomenys rodo, kad ikrais lietuviai lepinasi vis dažniau – ne tik didžiųjų metų švenčių metu, bet ir be jokios ypatingos progos. Pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ikrų pardavimai prekybos tinklo parduotuvėse išaugo 55 proc. Savo ruožtu „Maximos“ atstovai dalijasi patarimais, ką verta žinoti apie šį lietuvių vis labiau mėgstamą aristokratišką produktą, jo patiekimą ir derinimą su kitu maistu.

Ikrus renkasi ieškodami ypatingų skonių

„Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė sako, kad pastaruoju metu ypatingai išaugo pirkėjų susidomėjimas natūraliais lašišiniais ikrais, kurių pardavimai per šešis šių metų mėnesius yra daugiau kaip dvigubai didesni nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

„Lietuviai tampa vis didesniais gurmanais ir mėgsta pasilepinti įdomesniais, nekasdieniais skoniais. Tai, matyt, lemia augantis susidomėjimas maisto ir gastronomijos kultūra. Be to, vis didesnei daliai žmonių maisto gaminimas tampa savotišku hobiu ar galimybe atrasti naujų skonių. Tad nenuostabu, kad ir toks su rafinuotu skoniu siejamas produktas kaip ikrai vis dažniau atsiduria lietuvių pirkinių krepšeliuose“, – sako E. Dapkienė.

Jos teigimu, gausiai perkami ne tik natūralūs lašišiniai, bet ir kiti prekybos tinklo asortimente esantys ikrai – natūralūs kitų žuvų, juodieji, o taip pat ir dirbtiniai. Didžiausias ikrų pardavimų šuolis, anot E. Dapkienės, paprastai stebimas gruodžio mėnesį – prieš didžiąsias metų šventes. Visgi, pastaruoju metu ikrais lietuviai noriai mėgaujasi ir kitais mėnesiais.

Svarbu tinkamai patiekti

Tuo metu „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė pataria, kaip ikrus patiekti ir valgyti, kad geriausiai atsiskleistų jų skonio savybės. Jos teigimu, norint išties pajusti, kodėl šis produktas taip vertinamas, reikėtų ikrus patiekti atšaldytus ir ne metaliniame indelyje.

„Ikrai užšąla tik žemesnėje nei -2 laipsnių temperatūroje, todėl galima be baimės dėti juos į šalčiausią šaldytuvo kampelį ir patiekti, kaip rekomenduojama, itin šaltus. Tiesa, užšaldyti ikrų nepatartina, nes tai gali atsiliepti jų tekstūrai ir skoniui. Gerai atšaldyti ikrai paprastai patiekiami ne metaliniame indelyje, kuris patalpinamas didesniame, ledukų pripildytame dubenyje. Taip išlaikoma žema ikrų temperatūra. Be to, ikrai turi savybę sugerti metalo skonį – būtent todėl jiems valgyti verta rinktis iš porceliano ar medžio pagamintus įrankius“, – sako B. Baratinskaitė.

Galima ragauti vienus ir ieškoti subtilių derinių

Maisto gamybos ekspertė pasakoja, kad siekiant kuo labiau išryškinti pačių ikrų skonį, paprastai nepersistengiama su jų derinimu prie kitų produktų. Kai kurie gurmanai tikina, kad ikrus apskritai geriausia ragauti vienus – tiesiai iš indelio, kuriame jie buvo parduoti. Visgi, jei tokiai degustacijai dar reikia pribręsti, ikrais kuo puikiausiai galima mėgautis dedant juos ant skrudintos duonos gabalėlių ar neutralaus skonio krekerių, o taip pat sviestu užteptos juodos duonos.

„Nors yra pasisakančių už grynų ikrų ragavimą, nemaišant jų su jokiais kitais skoniais, visgi jie dažniausiai taip valgomi tik degustacijose. Kitomis aplinkybėmis ikrai dažnai yra derinami su citrina, grietine, smulkintu svogūnu ar kietai virtu kiaušiniu, atskirai susmulkinus jo baltymą ir trynį“, – sako B. Baratinskaitė.

Išsiskiria maistinėmis savybėmis

Pašnekovė pažymi, ikrus verta valgyti ne tik išskirtinėmis progomis, bet ir įtraukti juos į savo kasdienį racioną. Juose gausu vitamino A, B12, D ir E, o taip pat nervų sistemai ir smegenų veiklai svarbios medžiagos – lecitino.

„Skaičiuojama, kad suvalgius du sumuštinius su ikrais galima gauti visą paros normą šių organizmui reikalingų mikroelementų. Be to, ikrai pasižymi dideliu kiekiu jodo, kalcio ir fosforo. Ikrų baltymuose taip pat esama didelių kiekių Omega-3 ir Omega-6 polinesočiųjų riebiųjų rūgščių, kurios yra svarbios imuniteto stiprinimui, smegenų veiklai ir daugeliui kitų organizmo funkcijų“, – sako B. Baratinskaitė. Panorusiems išbandyti gurmaniškus užkandžius su ikrais maisto gamybos ekspertė atskleidžia du paprastus, tačiau ypatingu skoniu pasižyminčius receptus.

Skrebutis su kiaušiniu ir ikrais

Reikės: 2 kiaušinių, 1 šaukšto sviesto, 2 šaukštų grietinės, 2 gramų mėgstamų ikrų, riekelės natūralaus raugo (angl. Sourdough) duonos.

Norint paruošti šį užkandį pirmiausiai ant vidutinės ugnies įkaitinkite keptuvę ir trumpai ant jos paskrudinkite duonos riekelę. Tada keptuvėje ištirpinkite sviestą. Kol šis tirpsta, suplakite kiaušinius ir supilkite šalia jo. Pamaišant kepkite iki kol jie primins įprastą plaktą kiaušinienę.

Tuomet įdėkite šaukštą grietinės, viską pamaišykite ir dar šiek tiek pakepkite. Pačioje kepimo pabaigoje įdėkite antrą šaukštą grietinės. Vėliau ant paruošto duonos skrebučio užtepkite sviesto, uždėkite keptą kiaušinį, o ant viršaus – ikrus.

Bulvių kąsneliai su ikrais

Reikės: 1 kilogramo mažų bulvių, 40 gramų ikrų, pusės stiklinės grietinės, šiek tiek šviežių krapų, žiupsnelio šviežiai grūsto juodojo pipiro.

Pirmiausiai sūdytame vandenyje išvirkite bulves. Jas virkite apie 10 min. arba kol suminkštės. Svarbu bulvių nepervirkite – jos turėtų išlaikyti savo struktūrą, nesubyrėti. Pabandymui, šiek tiek pavirus, vieną bulvę išimkite iš puodo ir perpjaukite perpus. Jei ji yra minkšta ir lengvai pjaunasi, tačiau nebyra – ši išvirta tinkamai. Išvirtas bulves nusunkite ir palikite atvėsti.

Tuomet kiekvieną bulvę perpjaukite perpus. Kiekvienos puselės centre mažu šaukšteliu išskaptuokite nedidelę duobelę. Į ją dėkite 1–2 šaukštelius grietinės, o ant viršaus – maždaug ketvirtį šaukštelio ikrų. Vėliau bulvių kąsnelius išdėliokite lėkštėje ir pabarstykite smulkintais krapais bei pipiru. Patiekalą dėkite į šaldytuvą ir patiekite atšaldytą.