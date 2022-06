Karštai dienai – salotos su arbūzais: išbandykite tris vegetariškus receptus

Švieži ir gaivūs arbūzai – vienas iš didžiausių vasaros malonumų. Arbūzai ne tik karštą dieną aprūpina organizmą skysčiais, bet ir yra gausūs antioksidantų bei vitaminų. Be to, arbūzus lengvai panaudosite ir gamindami įvairiausias salotas, jie dera tiek su vaisiais, uogomis, tiek su įvairiausiais sūriais.

Daugiau nei 50 rūšių

Pasaulyje egzistuoja apie 50 skirtingų rūšių arbūzų. Kad būtų lengviau klasifikuoti, arbūzai paprastai skirstomi į keturias pagrindines kategorijas: su sėklomis, be sėklų, geltonus ir oranžinius. Viena iš populiariausių veislių – tai sėkliniai arbūzai su tamsiai raudonu, saldžiu minkštimu. Tarp neįprastesnių – arbūzai, kurių žievė sunokusi tampa geltona, o minkštimas yra kreminės spalvos.

Arbūzas, ypač karštą dieną, yra puikus užkandis. Mat net 92 proc. arbūzo sudaro vanduo, todėl jis – puikus pasirinkimas norint organizme palaikyti tinkamą skysčių kiekį. Be to, per dieną suvalgius bent dubenėlį arbūzo, organizmas įsisavins daugybę naudingų medžiagų, tokių kaip vitaminai A ir C, kalcis, magnis, kalis, natris.

Ne tik užkandis

Nors daugelis nežino, tačiau valgomas ne tik arbūzų minkštimas, bet ir žievė. Kinijoje arbūzo žievė yra kepama arba troškinama, o pietiniuose kraštuose jas net mėgstama marinuoti. Tuo tarpu Artimuosiuose Rytuose valgomos ne tik žievelės, bet ir sėklos, kurios yra džiovinamos, skrudinamos ir, panašiai kaip ir moliūgų, valgomos kaip lengvas užkandis.

Arbūzais galima paįvairinti įvairiausius patiekalus: salotas, šaltas sriubas. Įvairiausius gėrimus: kokteilius, glotnučius, netgi naminius limonadus.

Vienas populiariausių patiekalų, prie kurių derinami arbūzai, – salotos. Joms pasigaminti užtenka to, ką turite šaldytuve. Prie arbūzų puikiai dera įvairiausios rūšies sūriai, uogos, avokadai, raudonieji svogūnai, netgi mėsa ar žuvis. Dar vienas puikus salotų priedas – skrudintos arbūzų sėklytės. Jas tereikia išsirinkti iš arbūzo, šiek tiek paskrudinti sausoje keptuvėje ir užberti ant salotų.

Arbūzų, bazilikų ir fetos sūrio salotos

Jums reikės:

½ arbūzo be sėklų

150 g fetos sūrio

1 žiupsnelio baziliko lapų

2–4 šaukštų kreminio balzaminio acto

Gaminimas:

Supjaustykite arbūzą nedidelio dydžio kubeliais ir susmulkinkite baziliko lapelius. Didelėje lėkštėje išdėliokite arbūzus. Ant arbūzo pabarstykite trupintą fetos sūrį. Galiausiai salotas pagražinkite bazilikais. Ant salotų užpilkite balzaminio acto.

Arbūzų ir uogų salotos

Jums reikės:

3 puodelių kubeliais supjaustyto arbūzo

2 puodelių griežinėliais supjaustytų braškių

1 puodelio griežinėliais supjaustytų trešnių be kauliukų

1 puodelio aviečių

1 puodelio šilauogių

1 šaukštelio agavų sirupo

Kelių smulkintų mėtų lapelių papuošimui

Šalavijo sėklų papuošimui

Šlakelio žaliųjų citrinų sulčių

Gaminame:

Dideliame dubenyje sumaišykite arbūzą, braškes, trešnes, avietes bei šilauoges. Atskirame dubenėlyje sumaišykite citrinos sultis ir agavų sirupą bei užpilkite ant vaisių. Galiausiai pabarstykite šalavijo sėklomis ir mėtų lapeliais.

Persikų ir arbūzų salotos

Jums reikės:

3 persikų

Pusės nedidelio arbūzo

1 vidutinio dydžio agurko

Padažui:

2 šaukštų alyvuogių aliejaus

3 šaukštų klevų sirupo

2 šaukštų citrinos sulčių

1 puodelio bazilikų lapelių

½ puodelio mėtų lapelių

½ šaukštelio druskos

½ šaukštelio juodųjų pipirų

Gaminame:

Persikus, agurką ir arbūzą supjaustykite kubeliais ir sudėkite juos į didelę lėkštę ar dubenį. Tuomet visus padažui skirtus ingredientus sutrinkite trintuvu. Užpilkite padažą ant vaisių ir išmaišykite. Skanaus!