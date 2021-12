Kaip pasigaminti kebabą, kad tiktų valgyti net per adventą?

Ta proga „Maximos“ ekspertai pataria per daug nenutolti nuo tradicijų ir pažiūrėti į jas šiuolaikiškai, pavyzdžiui, išbandant vakarienei gardų kebabą su populiariąja lašiša. Sužinokite, kaip šį patiekalą lengvai pasigaminti namuose.

Svarūs kulinariniai argumentai

Kebabas kulinarijos pasaulyje dažniausiai siejamas su islamiškais kraštais, tačiau jo variacijos yra paplitusios ir Indijoje, Vakarų Afrikoje ar net Balkanų kraštuose.

„Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, kebabai vadinami kultūriniu bei socialiniu fenomenu. Mūsų šalyje šis maistas tapo kone populiariausiu greituoju užkandžiu, kurį dažniausiai renkasi jaunimas. Tačiau jiems įprastos advento tradicijos neretai atrodo svetimos, per daug archajiškos. Todėl vadovaujantis kiek kitokiu receptu namuose paruošti kebabai galėtų būti patrauklus būdas priartinti šio laikotarpio papročius prie jaunų žmonių“, – svarsto Ernesta Dapkienė, „Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė.

Ji pastebi, kad vienas iš iliustratyvių pavyzdžių, kaip pamažu adaptuojasi šventinės tradicijos – sušių populiarumas gruodį, kai parduotuvėse gausiai perkami ne tik jau paruošti sušiai, bet ir jiems gaminti skirtos priemonės ir produktai.

Tuo metu Brigita Baratinskaitė, Maisto gamybos departamento vadovė, kebabų pasirinkimą adventui grindžia ir kulinariniais argumentais. Anot jos, šis patiekalas yra greitai paruošiamas ir sotus, o, sudėjus tinkamus ingredientus, galėtų tapti puikiu mitybos paįvairinimu iki šv. Kalėdų.

„Tradiciškai kebabą sudaro keturios pagrindinės dalys. Tai pita arba lavašas, mėsa, daržovės ir padažas. Nors kebabą įprasta įsukti į miltinį „rūbą“, o miltų per adventą valgyti nerekomenduojama, jį šiuo laikotarpiu galima rinktis pagamintą, pavyzdžiui, iš speltos bei avižinių dribsnių. Tuo metu mėsą verta keisti žuvimi – tam tobulai tinka lašiša. Kebabuose esančios daržovės – naudingos sveikatai. Be to, patiekalui suteikia lengvo traškumo. Padažas taip pat bus vertingas, jei pastarąjį gaminsime iš natūralaus jogurto su žolelėmis ir druska“, – pasakoja maisto ekspertė.

Viena paruošimo taisyklė – būtina

Manoma, kad kebabai atsirado dar persų kariuomenėje, kai kariai ant kardų kepdavo mėsą. Tuo metu pastarosios sukimas į lavašą ar dėjimas į pitą, papildant padažu bei daržovėmis, yra tik vienas iš patiekalo ruošimo variacijų.

„Todėl kebabo mėsa gali būti smulkiai kapojama, suminkoma, kepama vertikaliai, taip pat pjaustoma stambiais gabalais. Ją irgi populiaru sumauti ant besisukančio iešmo. Taip lavašo ar pitos naudojimas net nėra būtinas. Tačiau vienas dalykas yra privalomas – tai mėsos marinavimas prieš ruošimą. Tam puikiai tinka česnakai, čiobreliai, kiti prieskoniai, citrinos sultys, alyvuogių aliejus. Šio marinavimo tikslas – suteikti mėsai kuo daugiau skonio prieš kepimą. Nesvarbu, tai būtų tradicinė aviena, jautiena, vištiena ar lašiša. Tinkamai mėsą išmarinavus, daug padažo patiekalo skoniui užtikrinti ir nereikės“, – gudrybėmis dalijasi B. Baratinskaitė.

Todėl, atskleidusi kebabų ruošimo paslaptis, kulinarijos žinovė siūlo jį pasigaminti savo namuose.

Sukurtas specialiai adventui: netradicinis lašišos kebabas

Reikės:

gabalėliais supjaustytos 700 g lašišos filė,

4 speltos miltų lavašo lakštų,

150 g graikiško jogurto,

2 skiltelių sutrinto česnako,

griežinėliais supjaustytos vienos cukinijos,

ketvirčiais supjaustyto nedidelio raudonojo svogūno,

žiupsnelio druskos ir pipirų.

Marinatui reikės:

trečdalio stiklinės kokybiško alyvuogių aliejaus,

1 citrinos sulčių,

3 skiltelių sutrinto česnako,

2 arbatinių šaukštelių šviežio čiobrelio lapelių,

tiek pat raudonėlio,

1 arbatinio šaukštelio malto kumino,

tiek pat čili pipirų,

pusės arbatinio šaukštelio kalendros.

Pirmiausia, mažame dubenyje sumaišykite visus marinavimo ingredientus. Tuomet į kitą didesnį indą sudėkite lašišą, cukiniją, svogūną, įberkite druskos ir pipirų, supilkite marinatą, leiskite 15–20 minučių jame viskam pastovėti. Vėliau žuvį ir daržoves sudėkite į grilio keptuvę, įpilkite lašelį alyvuogių aliejaus, kepkite apie 10 min., arba kol iškeps žuvis.

Tada atskirame indelyje sumaišykite graikišką jogurtą, trintą česnaką, druską ir pipirus. Šiuo padažu ištepkite lavašų lakštus, sudėkite ant jų daržoves ir gražiai sulankstykite. Sudėkite kebabus į kepimo popieriumi patiestą skardą, įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių ir pakepkite 5 min. Štai ir viskas – skanaus!

„Šis lašišos kebabų receptas yra įkvėptas Viduržemio jūros virtuvės. Todėl jį skanauti galima ir su graikiškuoju tzatziki padažu. Pastarajam reikia vieno nedidelio agurko, rupios druskos, 2 skiltelių sutrintų česnakų, pusės šaukštelio balto vyno acto, šlakelio alyvuogių aliejaus, 200 ml natūralaus graikiško jogurto, žiupsnelio maltų baltųjų pipirų. Agurkus sutarkavus, įdėjus druskos, vėliau nusausinus, sudedame likusius ingredientus ir viską gerai išmaišome. Tobulas padažas dar tobulesniems kebabams“, – tikina kulinarijos žinovė.