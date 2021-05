Žaidimų stalas ne tik žaidėjams: „Ultradesk Force“ apžvalga

„Ultradesk“ žaidimų stalai – tai stalai ne tik žaidėjams

Dar prieš porą metų kompiuterio stalas visiems asocijavosi kaip tiesiog paprastas biuro baldas su stalviršiu, stalčiais ir žinoma – išstumiamu klaviatūros stalčiumi, tačiau šiandien šio baldo kategorijoje galima pastebėti didesnę įvairovę ir labiau specializuotus modelius. Ko gero, populiariausi dabar yra žaidimų stalai, kurie, nors kaip nurodo pavadinimas, skirti visų pirma tikriems žaidimų mėgėjams bei profesionalams, tačiau vis dažniau svarstomi ir kitų daug laiko praleidžiančių prie kompiuterio žmonių: sėdimą darbą dirbančių asmenų, studentų ir mokinių.

Verta pažymėti, kad „Ultradesk“ gamintojo inžinieriai bei projektuotojai kurdami žaidimų stalus sutelkia ypatingą dėmesį ties ergonomiškų formų komponavimu. Tai lemia, kad net po kelių valandų sėdėjimo prie tokio stalo žaidėjas ar kitas asmuo turi jaustis taip, tarsi prie kompiuterio atsisėdo tik prieš akimirką. „Ultradesk“ gamintojo žaidimų stalai pasižymi inovatyviomis stalviršio funkcijomis, LED pašvietimu, ausinių laikikliu bei turi įvairius praktiškus priedus. Apskritai žaidimų stalų dizainas skiriasi nuo paprasto darbo stalo savo konstrukcija ir būtent tuo, kad praktiškai visada turi kokį nors jūsų patogumui skirtą priedą. Žaidimų stalams būdingas itin didelis patvarumas, jie gaminami taip, kad galėtų atlaikyti net karščiausią žaidėjo temperamentą bei patikimai tarnautų tikrai ilgus metus.

„Ultradesk Force“ – nepaprastai stabilus rėmas ir didelis stalviršis

„Ultradesk Force“ žaidimų stalo konstrukcija yra paprasta: tai stalviršis ir dvi kojos. Visi stalo elementai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų. Ypač stabilus plieninis rėmas su papildomais praktiškais patobulinimais lemia, kad šis stalas paruoštas tikrai ilgam, patikimam bei patogiam naudojimui. Varlė.lt specialistai atkreipia dėmesį į tai, kad „Force“ žaidimų stalas neturi reguliavimo galimybės.

Stalo darbinis paviršius arba kitaip – stalviršis yra tikrai didelis: 166 cm ilgio ir 70 cm pločio. Tokio darbinio ploto pilnai užteks trims monitoriams pastatyti, taip pat tilps ir visi jums reikalingi priedai. Stalo paviršius padengtas kokybiška karbono danga.

Kalbant apie „Ultradesk Force“ stalo dizainą, matome, kad jis neapkrautas, tačiau akivaizdžiai futuristinis. Galima pastebėti, kad priekinė stalo kraštinė yra šiek tiek pasvirusi ir toks pasvirimas ilgai sėdint užtikrina didesnį dilbių patogumą. Šonuose bei stalviršio galinėje pusėje yra sumontuoti 8 atskiri LED skydeliai.

Reikėtų paminėti ir praktiškus priedus. „Ultradesk Force“ yra aprūpintas itin dideliu kilimėliu, dengiančiu visą stalviršio paviršių, laikikliu gėrimams, laikikliu ausinėms, stoveliu priedams, lentyna maitinimo šaltiniams arba ilgintuvams bei turi dvi angas laidams.

Ilga lentyna ilgintuvams yra žaidimų stalo galinėje dalyje. Savo specifinės formos dėka ji gali puikiai pasitarnauti kaip efektyvus sprendimas laidų organizavimui. Ši lentyna sujungta su dviem plačiomis angomis stalviršyje.

Dideli ir patvarūs kilimėliai

Visą stalviršį dengia pakankamai storas ir panašu, kad tikrai patvarus kilimėlis. Galima pastebėti, kad šis kilimėlis kraštuose yra kruopščiai apsaugotas, o jo apatinė dalis yra neslystanti. Atrodytų, tokie paprasti dalykai, kurie galbūt ir nekrenta pirmiausia į akis, tačiau lemia tikrai didelį patogumą naudojantis kompiuteriu. Svarbu paminėti, kad kilimėlis atsparus vandens purslams bei yra plaunamas ir tas tikrai labai džiugina, nes yra tarsi garantija, kad jis ilgai atrodys kaip naujas ir nereikia jaudintis dėl netyčia išpilto gėrimo padarytos žalos.

Be to, „Ultradesk Force“ žaidimų stalo kilimėlio paviršius yra suderinamas su visais šiuolaikinėse kompiuterių pelėse naudojamais jutikliais, todėl galite pamiršti tas abejones dėl to, ar kilimėlio paviršius netrukdys pelės reagavimui. Tikrai ne.

Naujausias LED RGB PRISMATIC apšvietimas

Žaidimų stalas „Ultradesk Force“ pasižymi naujausia, išplėsta gamintojo autorinio apšvietimo versija LED RGB PRISMATIC. Apšvietimo elementai yra instaliuoti ilguose skydeliuose stalviršio šonuose bei galinės kraštinės viduje, kurie yra atsakingi už sienos apšvietimą. 22 specialūs režimai pasižymi įvairiais efektais. Apšvietimui naudojamas maitinimas iš USB lizdo.

Apibendrinimas

Stalą surinkti paprasta, tai tikrai nesukelia jokių rūpesčių, pakuotėje viskas yra, ko reikia pilnam surinkimui. Pagaminimo kokybė tikrai daro gerą įspūdį, o dizainas – skonio reikalas, bet, ko gero, nė vieno žaidėjo toks modelis nepaliktų abejingo. Svarbiausia – naudojimosi patogumas. Pasak Varlė.lt specialistų, jei ant stalo yra tik vienas monitorius, darbinės erdvės yra tikrai daug, laisvės kūrybinei betvarkei – taip pat. Labai patogi lentynėlė maitinimo šaltiniams arba ilgintuvams, laikiklis puodeliui, LED pašvietimas ir kiti priedai, kurie išskiria žaidimų stalą iš pilkos biuro stalų jūros.