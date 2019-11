„Xiaomi Mi 9T“ apžvalga: privalumai ir trūkumai

Varle.lt telefonų specialistai šioje apžvalgoje pabandė atsakyti į šį klausimą.

„Xiaomi Mi 9T“ dizainas: stilingas, berėmis, sunkus

„Xiaomi Mi 9T“ atrodo tikrai įspūdingai – priekyje turime didelį ekraną be išpjovos, kurį juosia ploni rėmeliai, o nugarėlė pagaminta iš lenkto stiklo su holografine danga. Telefono surinkimo kokybė yra tikrai flagmanų lygio. Gamintojas nepamiršo ir apie smulkmenas: metalinis pagrindinę kamerą juosiantis rėmelis čia kruopščiai nugaląstas taip, kad netrukdytų pirštams, o C tipo USB jungtis išdėstyta lygiai per centrą. Pasak Varle.lt specialistų, vertėtų atkreipti dėmesį, kad „Xiaomi“ išsaugojo šviesos indikatorių, kuris vis dažniau dingsta iš šiuolaikinių berėmių išmaniųjų. Čia jis išdėstytas ant viršutinės kraštinės, ant išstumiamos priekinės kameros skydelio.



Dviejų SIM kortelių lizde, deja, neatsirado vietos kombinuotam microSD lizdui, tačiau gamintojas nepagailėjo vietos senai gerai ausinių jungčiai, kuriai dar ir pažadėjo Hi-Res Audio sertifikatą.

„Xiaomi Mi 9T“ negali pasigirti įspūdinga ergonomika. Turint omenyje 6,39 col. ekrano įstrižainę ir gabaritus, artimus „Mi 9“ modeliui, jis sveria tik 20 gramų daugiau. Taip, tai nėra „plyta“, tačiau tikriausiai nenorėtumėte, kad jis nukristų ant veido užmigus naršant internete.

Ekrane integruotas optinis pirštų atspaudų skaitytuvas, lyginant su ultragarsiniu, tokiu, kokį turi „Samsung Galaxy S10“, veikia kiek lėčiau, tačiau skųstis neverčia.

Madingas AMOLED ekranas be išpjovos

„Xiaomi Mi 9T“ gavo stilingą ir iš tikrųjų berėmį AMOLED ekraną su jame integruotu pirštų atspaudų skaitytuvu. Jokių ekrano išpjovų čia nėra. AMOLED ne visada sąžiningai perteikia spalvas, tačiau visada tos spalvos yra ryškios ir sodrios. „MIUI 10“ nustatymuose galima rankiniu būdu nustatyti spalvinę temperatūrą arba pasirinkti vieną iš trijų nustatymų. Raiškos keisti negalima, ji čia yra 2340x1080 pikselių.

Yra galimybė aktyvuoti „Always-On-Display“ režimą tam, kad užrakintame ekrane visada būtų atvaizduojamas laikas. Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pirštų atspaudų skaitytuvo zona yra visada išskirta užrakintame ekrane: tereikia paimti išmanųjį į rankas ir matysime, kur reikėtų pridėti pirštą. Turint omenyje šio modelio kainą, jo ekraną galima vertinti kaip labai puikų. Taip, tai nėra pats geriausias ekranas pasaulyje, tačiau jis čia didelis, tikrai ryškus, berėmis ir su visomis madingomis savybėmis.

Greitas, galingas ir ilgai veikiantis

„Xiaomi Mi 9T“ yra aprūpintas „Qualcomm Snapdragon 730“ procesoriumi. Tai naujas aštuonių branduolių lustas, pagamintas pagal 8 nanometrų technologiją. „Qualcomm Snapdragon 730“ procesorių sudaro šeši energiją taupantys branduoliai ir du didelio našumo branduoliai.

Dėl sumažinto tranzistorių dydžio ir branduolių išdėstymo lusto įkaitimo lygis yra vidutiniškas, o našumo rezultatai lenkia 2017 m. flagmanus, tokius kaip „OnePlus 5“ ar „Galaxy S8“.

„Xiaomi Mi 9T“ turi 6 GB operatyviosios RAM atminties ir priklausomai nuo versijos skiriasi tik saugyklos dydis. Jos šiame modelyje gali būti arba 64 GB, arba 128 GB. Deja, įdėti atminties kortelės čia negalima.

Procesoriaus lusto struktūra taip pat teigiamai veikia telefono baterijos autonominio veikimo laiką. Didelė 4000 mAh talpos baterija užtikrina iki pusantros dienos stabilaus naudojimo net ir su įjungtu Always-On-Display ekranu. Naršant internete telefono baterijos užtenka daugiau nei 11 val., o vaizdo įrašų peržiūrai – daugiau nei 17 val. Tokie rezultatai tikrai stebina gerąja prasme.

„Xiaomi Mi 9T“ kameros

Ko gero sutiksite, kad pagrindiniu tikrų flagmanų parametru jau tapo ne našumas ir net ne dizainas, o kamera. Vertėtų pasakyti, kad „Xiaomi Mi 9T“ fotografavimo galimybės yra tikrai neblogos, nors šis išmanusis ir nepriklauso flagmanų žvaigždžių lygai.

Pagrindinę kamerą sudaro trys moduliai: 8 Mpx teleobjektyvas, 13 Mpx itin plataus kampo objektyvas ir pagrindinis 48 Mpx „Sony IMX5872“ modulis, tas pats, kuris naudojamas „Xiaomi Mi 9“ flagmane ir „DxOMark“ reitinge pelnė jam 107 balus.

Portretams skirtas teleobjektyvas ir itin plataus kampo objektyvas tinka tik mėgėjiškam fotografavimui asmeniniams archyvams. Žinoma, neatimsime iš jų meninių plataus kampo ir pakankamai švaraus „bokeh“ išlieto fono savybių, kurių ko gero ir pakaks daugeliui naudotojų. Tačiau Varle.lt specialistai pažymi, kad reiklesnius mobiliai fotografijai naudotojus triukšmas, neaukštos kokybės vaizdų detalizacija ir silpnas dinaminis diapazonas privers paprakaituoti redaguojant nuotraukas.

Pagrindiniam 48 Mpx kameros moduliui priekaištų rasti sudėtinga. Įprastu režimu kameros programinė įranga apjungia visus 4 fizinius pikselius į 1 super pikselį, kas leidžia kamerai pagauti daugiau šviesos ir detalių 12 Mpx raiškos kadruose. Tiesa, šis kameros modulis neturi optinio vaizdo stabilizavimo funkcijos, tačiau šią problemą neblogai išsprendžia skaitmeninis stabilizavimas, kurio algoritmas veikia tiksliai bei patikimai net ir tamsiuoju paros metu.

Kalbant apie filmavimo galimybes, vertėtų paminėti, kad „Mi 9T“ filmuoja 4K raiškoje su 30 kadrų per sekundę sparta bei 1080p raiškoje su 30 ir 60 kadrų per sekundę sparta. Taip pat telefonas moka užfiksuoti sulėtintus „slow-motion“ filmukus. Filmuoti galima kiekvienu iš trijų kameros modulių, tačiau negalima jų perjungti filmavimo metu.

4K raiškos filmukų kokybė yra tikrai gera, tačiau jų sklandumas nėra aukščiausio lygio. Štai jau 1080p raiškos vaizdo įrašai yra sklandūs ir puikiai stabilizuoti, tačiau pasižymi ryškiai mažesniu detalumu nei 4K filmukai. Gaila, kad nėra filmavimo palaikymo 4K raiškoje su 60 kadrų per sekundę sparta.

Varle.lt specialistų manymu, vienas svarbiausių šio telefono išskirtinumų yra iššokanti priekinė kamera. Iššoka, arba gal tikslingiau būtų pasakyti, išvažiuoja šis priekinės kameros blokelis pakankamai greitai. Tiesiog paspaudžiate mygtuką ir ji jau beveik iškart yra pasirengusi darbui. Bendrai viskas čia vyksta praktiškai taip pat greitai, kaip kamerų perjungimas daugelyje išmaniųjų. Tam, kad priekinė kamera pasislėptų, galima arba vėl paspausti kamerų perjungimo mygtuką arba tiesiog išeiti iš programėlės. Priekine kamera užfiksuotų nuotraukų kokybė prilygsta „Mi 9 SE“, o tai reiškia, kad asmenukės gaunasi pakankamai geros, tačiau ne geriausios ir ypač kokybės trūksta, žinoma, tamsiuoju paros metu.

Apibendrinimas

Varle.lt specialistų teigimu, „Xiaomi Mi 9T“ tikrai galima laikyti vienu geriausių šių metų telefonų už protingą kainą. Šiuolaikiškas dizainas ir kokybiškos medžiagos, ilgai veikianti talpi baterija, labai nebloga kamera ir optimalus procesius – ko dar gali reikėti už tokią kainą?