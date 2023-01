VU mokslininkai G. Dudas ir P. Pauschas – tarp 11 EMBO dotacijos laimėtojų

Anot VU, ši EMBO finansavimo schema programoje dalyvaujančių šalių mokslininkams teikia kelerių metų finansavimą steigiant ir plėtojant tyrimo grupes.

Pranešime nurodoma, jog naujieji dotacijų gavėjai įkurs savo laboratorijas Lietuvoje, Kroatijoje, Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Kroatijoje ir Turkijoje. Lietuvoje dotacijas laimėję mokslininkai skirs jas savo laboratorijų ir tyrimų plėtrai VU Gyvybės mokslų centre.

„Savo laboratoriją įkūriau 2021 metais. Todėl man ši dotacija – papildoma, tačiau svarbi parama, padedanti pakylėti laboratorijoje atliekamus tyrimus į naują lygį. Finansiškai ši parama siekia 50–60 tūkst. eurų per metus. Be to, ši kompleksiška programa suteikia galimybę visiškai integruotis į EMBO tinklą“, – pranešime cituojamas P. Pauschas.

„Didžiausia motyvacija man asmeniškai – tapimas EMBO jaunųjų tyrėjų tinklo nariu ir galimybė savo mentoriumi išsirinkti EMBO priklausantį mokslininką. Prieiga prie EMBO tinklo taip pat yra neįkainojama parama laboratorijas Europoje steigiantiems tyrėjams“, – teigia mokslininkas.

EMBO dotacijos teikiamos tyrimų grupės vadovams trejus–penkerius metus, gavėjui per metus skiriama 50 tūkst. eurų siekianti suma, jis taip pat gali kreiptis dėl papildomo finansavimo siekiančio iki 10 tūkst. eurų per metus.

35 tūkst. eurų metinių išmokų skiria kiekvienos dalyvaujančios šalies finansavimo agentūra arba atsakinga ministerija, o 15 tūkst. eurų – EMBO finansuojanti įstaiga EMBC (Europos molekulinės biologijos konferencija).

Dotacijas gavę mokslininkai tampa EMBO jaunųjų tyrėjų tinklo nariais, jiems teikiama profesinė parama, konferencijų, seminarų, paskaitų, mentorystės galimybės, prieiga prie aukščiausio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūros. Dotacijos gavėjai taip pat atleidžiami nuo EMBO žurnalų publikavimo mokesčių, jiems taip pat gali būti finansuojamos rankraščių redagavimo paslaugos, teikiama parama rašant dotacijų projektus.

EMBO yra daugiau nei 1,9 tūkst. mokslininkų vienijanti organizacija, skatinanti kompetenciją gyvybės mokslų srityje Europoje ir už jos ribų. Organizacijos tikslai – remti talentingus mokslininkus visais jų karjeros etapais, skatinti keitimąsi moksline informacija ir padėti kurti geriausių mokslinių rezultatų įgalinančią pasiekti tyrimų aplinką.