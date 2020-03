Vienkartinės pirštinės: kaip išsirinkti tinkamiausias?

Ką reikia žinoti apie vienkartines gumines pirštines? Kaip teisingai jas išsirinkti? Patarimais dalinasi internetinės parduotuvės Varlė.lt ekspertas Aivaras Saniukas.

Vienkartinės pirštinės apsaugo nuo virusų

Pandemijos akivaizdoje rekomenduojama pirštines mūvėti beveik visur: einant į parduotuvę ar vaistinę, važiuojant visuomeniniu transportu į darbą ar pas gydytoją. Iki šiol jas dažniausiai mūvėjo medikai, odontologai, grožio salonų specialistai, namų ar biurų tvarkytojai.

Kasdien atliekami buities darbai gali pakenkti mūsų rankų odos būklei ir išvaizdai. Todėl patariama pirštines mūvėti ir tvarkant namus, dažant plaukus, dirbant kieme.

„Šiomis dienomis ypatingai reikia saugoti savo rankas ne tik nuo įvairių kenksmingų medžiagų, bet ir nuo pavojingų virusų“, – įspėja Varlė.lt ekspertas A. Saniukas.

Vienkartinių guminių pirštinių pasiūla yra neįtikėtinai didelė. Nors iš pirmo žvilgsnio visos pirštinės atrodo vienodai, galima išskirti tris pagrindinius tipus: lateksines, nitrilines ir vinilines. Varlė.lt ekspertas aiškina jų skirtumus.

Lateksinės pirštinės netinka visiems

Kai kalbame apie gumines pirštines, dažniausiai galvojame apie pirštines, pagamintas iš natūralaus kaučiuko, t.y. latekso. Iš latekso gaminamos tiek storos darbo pirštinės, tiek plonos, vienkartinės medicinės pirštinės.

„Lateksinės pirštinės turi daug privalumų, tačiau jos tikrai netinka kiekvienam“, – pastebi A. Saniukas.

Lateksinės pirštinės pasižymi geru elastingumu, jos labai išsitempia ir todėl gerai prisitaiko prie delno. Paprastai jos yra labai plonos ir sukuria „antros odos“ efektą. Mūvint lateksines pirštines lengva tiksliai atlikti darbus, kuriems reikia preciziškumo.

Svarbu paminėti tai, kad lateksas yra biologiškai skaidoma medžiaga, todėl lateksinių pirštinių atliekos daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. Tačiau lateksinės pirštinės turi kelis trūkumus. Visų pirma, jos netinkamos alergiškiems lateksui žmonėms. Taip pat lateksas turi specifinį kvapą, kuris kai kuriems gali trukdyti. Trečia, kaučiukas pažeidžiamas veikiant mineraliniams aliejams ir riebalams (parafino, vazelino), todėl darbams, kur yra kontaktas su riebiomis medžiagomis (pavyzdžiui, kosmetika), lateksinės pirštinės netinka. Taip pat lateksas pažeidžiamas dėl sąlyčio su įvairiais organiniais tirpikliais (nagų lakų, dažų valikliai). Dėl šitų priežasčių rinkoje yra alternatyvos: vinilinės ir nitrilinės pirštinės.

„Lateksinės pirštinės yra geras pasirinkimas žmonėms, kurie nėra alergiški lateksui. Plonos vienkartinės lateksinės pirštinės puikiai pasiteisina darbuose, kur nėra kontakto su riebalais: skutant daržoves, plaunant ar dažant plaukus, apžiūrint žaizdas. Lateksinės pirštinės būna su pudra ir be jos. Dėl pudros pirštines užmauti ant drėgnų rankų paprasčiau, tačiau ji palieka žymes ir sausina odą“, – aiškina ekspertas.

Nitrilinės pirštinės atsparesnės

Pirštinės iš sintetinio nitrilo kaučiuko tampa vis populiaresnės ir pigesnės. Lyginant su lateksu, nitrilas yra patvaresnė medžiaga. Nitrilinės pirštinės yra atsparesnės pradūrimui ir daugeliui cheminių medžiagų. Taip pat tokias pirštines gali drąsiai naudoti žmonės, kurie yra alergiški lateksui.

Varlė.lt ekspertas pažymi, kad nitrilinė guma nėra tokia elastinga kaip lateksas, tačiau nitrilinės pirštinės yra atsparios riebalinių medžiagų poveikiui. Vienkartinės guminės nitrilinės pirštinės naudojamos medicinoje ir kosmetologijos kabinetuose.

Be to, jos tinka atliekant valymo ir plovimo darbus. Skirtingai nei lateksas, nitrilas nėra biologiškai skaidoma medžiaga. Nitrilinės pirštinės neturi specifinio kvapo. Jos taip pat būna dviejų rūšių: su pudra ir be jos.

Vinilinės pirštinės lengvai plyšta

„Žmonės, kurie nemėgsta stipriai prie rankų prigludusių guminių pirštinių jausmo, gali rinktis vinilines pirštines. Šios pirštinės yra menkai elastingos ir taip stipriai nepriglunda prie delno. Kai kuriais atvejais jas patogiau naudoti, nes apsaugo nuo prakaitavimo“, – pataria Varlė.lt ekspertas A. Saniukas.

Tačiau labai svarbu tiksliai pasirinkti tinkamą dydį, nes per mažos pirštinės neišsitampys, o per didelės – labai lengvai nuslys nuo rankos.

Vinilo medžiaga (plastifikuotas polivinilchloridas arba PVC) yra atsparesnė riebalinėms medžiagoms nei lateksas, tačiau ji ištirpsta veikiant tirpikliams, pavyzdžiui, nagų lako valikliui.

Vinilinės pirštinės yra mažai atsparios pradūrimui ir lengvai plyšta, todėl jos nėra tinkamos atvejams, kur yra mechaninių pažeidimų rizika: šveičiant vonią, plaunant grindis ir pan. Dažniausiai vinilinės pirštinės būna skaidrios ir bespalvės. Taip pat gali būti su pudra ir be jos. Vinilas nėra biologiškai skaidoma medžiaga.

Svarbu laikytis naudojimo taisyklių

„Nepriklausomai nuo to, kokias pirštines išsirinksite, reikėtų laikytis jų naudojimo taisyklių. Priešingu atveju, pirštinės neužtikrins tinkamos apsaugos. Ypač svarbu laikytis taisyklės, kad vienkartines pirštines galima naudoti tik vieną kartą. Po naudojimo vienkartinių pirštinių medžiaga praranda savo savybes ir jos nėra tokios tvirtos ir sandarios. Todėl negali užtikrinti tinkamos apsaugos ir net kelia riziką sveikatai“, – įspėja Varlė.lt ekspertas A. Saniukas.

Labai svarbu atsargiai nusiimti panaudotas pirštines ir jas iškart išmesti. Nuimti reikėtų stengiantis išvengti kontakto su išoriniu (užterštu) paviršiumi. Pirštinių mūvėjimas neatledžia nuo rankų plovimo: po naudojimo būtina kruopščiai plautis rankas su muilu.