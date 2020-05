Tyrimas: koronavirusas plinta kalbant

Kalbant į aplinką patenkantys mikrolašeliai uždaroje patalpoje ore gali išlikti ilgiau nei dešimt minučių, rašo tyrimą pristatęs specializuotas žurnalas „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America“ (PNAS). Tyrimą atliko Nacionalinio diabeto, virškinimo ir inkstų ligų instituto (NIDDK) mokslininkai.

Tyrimo metu jos dalyvis buvo paprašytas uždaroje patalpoje 25 sekundes kartoti žodžių junginį „Stay healthy“ (būk sveikas). Patalpoje buvę lazeriai apšvietė lašelius – jie buvo matomi ir galėjo būti suskaičiuoti. Lašeliai vidutiniškai ore išbuvo 12 minučių.

Turint omenyje koronaviruso koncentraciją seilėse, mokslininkai daro išvadą, kad kiekviena kalbėjimo garsiai minutė generuoja daugiau kaip tūkstantį virusu užkrėstų lašelių, kurie uždaroje patalpoje ore išlieka aštuonias minutes ar ilgiau. Tie patys mokslininkai per ankstesnį tyrimą, kurio rezultatai paskelbti balandį, stebėjo, kad tylesnis kalbėjimas generuoja mažau lašelių.

Jei pasitvirtintų, kad užsikrėtimo pavojus kalbant yra didelis, tai paaiškintų greitą viruso plitimą ir kartu moksliškai pagrįstų rekomendacijas daugelyje šalių dėvėti veido kaukes.