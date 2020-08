Specialistų patarimai: kaip išsirinkti išorinį kietąjį diską?

Išorinis kietasis diskas – kas tai?

Kietaisiais diskais visi įpratome vadinti tuos 3.5 ar 2.5 col. diskus, kurie naudojami stacionarių arba nešiojamų kompiuterių viduje, tačiau išorinis kietasis diskas, kaip nurodo pavadinimas, yra integruotas specialiame korpuse, o prie kompiuterio prijungiamas specialiu, dažniausiai – USB laidu. Išoriniai kietieji diskai gali būti maitinami tiesiogiai iš jungties arba naudojant papildomą adapterį. SSD tipo diskai gali būti dar mažesnio formato.

Kam naudojamas išorinis kietasis diskas? Populiariausios išorinių kietųjų diskų taikymo sritys:

Failų saugykla

Išorinis kietasis diskas praverčia visada, kai nėra galimybės išplėsti saugyklos (įdėti talpesnį diską ar pridėti dar vieną), pavyzdžiui, žaidimų konsolėse ar kai kuriuose kompiuteriuose.

Didelio kiekio duomenų perkėlimas

Išoriniai kietieji diskai paprastai pasižymi didesne talpa nei USB laikmenos, todėl leidžia greičiau perkelti didelius failus, pavyzdžiui, didelės raiškos nuotraukas ar 4K filmukus.

Atsarginės kopijos

Taip pat išorinis kietasis diskas gali būti atsarginė failų saugykla, kuri bus kaip garantija, kad sugedus įrenginiui ar jį pavogus, galite būti ramūs, jog neprasite savo svarbių failų.

Televizijos programų įrašymas

Prijungus išorinį kietąjį diską prie televizoriaus, galima į jį įrašyti pasirinktas laidas, filmus ar serialus.

Išorinių kietųjų diskų tipai

Priklausomai nuo technologijos, išoriniai kietieji diskai būna HDD ir SSD.

Išoriniai kietieji diskai HDD

Pagrindiniai jų privalumai yra patrauklus kainos ir talpos santykis. Didžiausias išorinių kietųjų diskų HDD trūkumas yra triukšmingesnis veikimas bei tai, kad jie yra labiau pažeidžiami nei SSD modeliai.

Išoriniai kietieji diskai SSD

Išorinis kietasis diskas SSD dar kitaip vadinamas puslaidininkiniu disku. Toks diskas yra spartesnis nei HDD, tačiau taip pat ir kainuoja kur kas daugiau. Kadangi išorinių kietųjų diskų SSD konstrukcijoje nėra judančių dalių, šio tipo diskai yra labiau atsparūs smūgiams ir kritimams. Be to, išoriniai kietieji SSD diskai veikia be triukšmo.

Parametrai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį renkantis išorinį kietąjį diską

Išorinio kietojo disko tipas

Nuspręskite, kokio tipo išorinį kietąjį diską norite įsigyti: SSD (spartesnį) ar HDD (pigesnį ir didesnės talpos).

Išorinio kietojo disko sąsaja

Vienas svarbiausių parametrų renkantis išorinį kietąjį diską yra jo sąsaja arba tai, kokiu būdu jis prijungiamas prie kompiuterio ar kito įrenginio. Universaliausia yra USB sąsaja, tačiau kartais kai kurie kompiuteriai pasižymi Thunderbolt, eSATA arba FireWire, todėl vertėtų rinktis išorinį diską, kurio prijungimo būdas būtų pritaikytas prie turimo įrenginio. Taip pat, jeigu norite, kad prijungimas vyktų belaidžiu būdu, atkreipkite dėmesį WiFi diską.

Išorinis diskas su USB 3.x (3.0, 3.1, 3.2) arba USB 2.0

Išorinis diskas su USB sąsaja yra populiariausias variantas, kuris suderinamas su dauguma kompiuterių. USB 3.0 užtikrina didesnį duomenų perdavimo greitį, todėl jei kompiuteris turi USB 3.x jungtį, Varlė.lt specialistai rekomenduoja taip pat rinktis ir tokio pat standarto išorinį kietąjį diską, kas ypač aktualu jei renkamasi SSD tipo diską. Senesniuose kompiuterių modeliuose naudojamas USB 2.0 standartas.

Išorinis diskas su eSATA arba FireWire

Diskai su tokiomis sąsajomis kaip eSATA ar FireWire visų pirma yra skirti profesionalams ir specialioms užduotims, tačiau Varlė.lt specialistai pažymi, kad tai jau praktiškai mirę standartai ir tokie diskai šiuo metu retai gaminami.

Išorinis diskas su Thunderbolt 3 / 2 / 1

Išoriniai kietieji diskai su Thunderbolt sukurti specialiai Apple įrenginiams.

Išorinis diskas su WiFi

Išorinis diskas su WiFi jungtimi leidžia belaidžiu būdu persiųsti failus. Tai patogus variantas tiek naudojimui namuose, tiek aktyviems, keliaujantiems profesionalams.

Išorinio kietojo disko talpa

Žinoma, kuo didesne talpa pasižymi išorinis kietasis diskas, tuo daugiau failų jame galima saugoti. Tiesa, nuo talpos priklauso ir jų kaina.

Kokios talpos rinktis išorinį kietąjį diską?

Nėra vieno teisingo atsakymo, nes tai labai individualus klausimas, tačiau populiariausi variantai yra tokie:

– 500 GB išorinis kietasis diskas pasiteisins kaip talpesnė USB atmintuko alternatyva. Tokios talpos diskas yra lengvas ir nedidelis, todėl jį patogu pasiimti į kelionę.

– 1 TB arba 2 TB išorinis kietasis diskas – tai universaliausias variantas. Tokios talpos modelis bus dėmesio vertas variantas kaip išorinis kietasis diskas televizoriui ar žaidimų konsolei bei puikiai tiks atsarginėms kopijoms saugoti.

– 4 TB (ir didesnės talpos) 2.5‘‘ arba 3.5‘‘ diskai rekomenduojami tada, kai norima išplėsti stacionaraus ar nešiojamo kompiuterio saugyklą bei išsaugoti didelio duomenų kiekio atsargines kopijas.

Išorinio kietojo disko sukimosi greitis

HDD diskų atvejais turime du veleno sukimosi greičius: 5400 ir 7200. Pirmieji veikia kiek tyliau, o antrieji užtikrina šiek tiek didesnį našumą.

Įrašymo ir nuskaitymo greitis

Šis parametras svarbus kalbant apie SSD modelius. Tai, kokiu greičiu turėtų pasižymėti diskas, priklauso nuo jo naudojimo bei jungties tipo. Principas čia paprastas: kuo didesnė įrašymo ar nuskaitymo reikšmė, tuo didesnis našumo. Varlė.lt specialistai pažymi, kad maksimalus disko greitis yra pritaikytas prie sąsajos pralaidumo. Pavyzdžiui, USB 3.0 sąsajos atveju galima tikėtis maksimalaus duomenų perdavimo greičio iki 500 MB/s, o naujesnė USB 3.1 leidžia pasiekti net iki 1000MB/s greitį.