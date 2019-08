Sezonas įsibėgėja: 4 išmaniosios programėlės grybautojams

Jūsų dėmesiui – mobiliųjų telefonų ekspertas Arnoldas Lukošius dalijasi 4 patarimais, kaip grybauti išmaniau.

1. Valgomas ar nuodingas?

Radote grybą, tačiau jo nepažįstate? O gal atradote itin grybingą vietą ir norite ją įsiminti? Tuomet jums pravers nemokama, tiek pradedantiems, tiek patyrusiems grybautojams skirta programėlė „Mushroom Identificator“.

Ši aplikacija atpažįsta apie 900 skirtingų grybų rūšių – tereikia įkelti savo radinio nuotrauką. Be to, programėlė nuolat analizuoja oro sąlygas ir temperatūrą, todėl joje galima patikrinti, kada tikėtis didžiausio grybų derliaus. O kai atrasite gerą ir derlingą vietą grybavimui, ją iškart galėsite pažymėti platformoje esančiame žemėlapyje. Tiesa, šioje aplikacijoje informacija grybautojams yra pateikiama anglų kalba. Tačiau rasto grybo tinkamumą valgyti galima patikrinti ir lietuviškame internetiniame kataloge adresu: www.grybai.net.

„iOS“ – čia.

„Android“ – čia.

2. Miške nepasiklysite

Prieš ruošiantis į mišką, verta pasirūpinti ir aplikacija, padėsiančia nenuklysti nuo šeimos narių ar draugų. Viena tokių – vartotojų itin gerai vertinama „Life360“.

Šia programėle naudotis itin paprasta, tereikia, kad ją įsidiegtų visi, norintys tarpusavyje dalintis savo buvimo vieta. Po to, artimieji galės ne tik matyti vieni kitų lokaciją realiu laiku, bet ir žemėlapyje tikrinti ankstesnę judėjimo trajektoriją. Be to, „Life360“ gali būti naudojama ir kaip susirašinėjimo programėlė, kurioje šeimos nariai gali susirašinėti bendrame pokalbių lange.

„iOS“ – čia.

„Android“ – čia.

3. Grybų valgių receptai

Namo grįžote su miško gėrybių perpildytomis pintinėmis, tačiau pritrūkote fantazijos, ką iš jų gaminti? Technologijų kūrėjai tuo jau pasirūpino – sukūrė grybų patiekalų receptų programėlę „Mushroom Recipes“.

Aplikacijoje rasite net 99 patiekalų receptus su nuotraukomis. Visi jie suskirstyti į skirtingas kategorijas: nuo salotų ar užkandžių iki pagrindinių patiekalų ar kepinių. Be to, prie kiekvieno recepto nurodytas gaminimo sudėtingumas ir trukmė bei porcijų skaičius. Tiesa, ši programėlė yra skirta tik „Android“ išmaniesiems.

„Android“ – čia.

4. Įspūdingoms laimikių nuotraukoms

Grybų sezoną jau skelbia ir nuotraukos socialiniuose tinkluose – vartotojų keliami miško gėrybių kadrai vis dažniau keičia vaizdus iš pajūrio. Jei ir jūs norėsite pasidžiaugti savo laimikiu, verta pasirūpinti tinkama nuotraukų redagavimo programėle. Viena tokių – „VSCO“.

Šioje aplikacijoje rasite specialai socialiniams tinklams pritaikytų filtrų ir visus svarbius redagavimo įrankius: išlaikymo nustatymą, kontrasto keitimą, temperatūros ir spalvų koregavimą. Patogu tai, jog su šia programėlė galėsite lengvai išblukinti pasirinktas, itin smulkias detales arba sulieti foną – tai ypač pravers, jei grybus fotografuosite samanų paklodėje.

„iOS“ – čia.

„Android“ – čia.