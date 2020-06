Rusija planuoja 2023 metais pirmąkart surengti turisto pasivaikščiojimą kosmose

„Energija“ pasirašė sutartį su kompanija „Space Adventures“, kuri tais metais žada nugabenti į Tarptautinę kosmoso stotį (TKS) du kosmoso turistus.

„Planuojame, kad vienas iš ekspedicijos dalyvių kartu su profesionaliu Rusijos kosmonautu išeis į atvirą kosmosą iš Rusijos segmento“, – paskelbė Rusijos kosmoso agentūrai „Roskosmos“ priklausanti „Energija“.

Pranešimas paskelbtas kelios dienos po to, kai NASA pasirašė sutartį su Richardo Bransono (Ričardo Bransono) kosminio turizmo kompanija „Virgin Galactic“, siekdama paskatinti privačius skrydžius į stotį po specialios apmokymo programos Jungtinėse Valstijose.

Be to, praėjusį mėnesį JAV milijardieriaus Elono Musko (Ilono Masko) bendrovė „SpaceX“ surengė pirmąją sėkmingą misiją, per kurią į kosmoso stotį daugkartinio naudojimo erdvėlaiviu „Crew Dragon“ buvo nuskraidinti keli astronautai. Tuomet Rusija prarado beveik dešimtmetį turėtą žmonių gabenimo į Tarptautinę kosminę stotį monopolį.

Kovo mėnesį „SpaceX“ paskelbė, kad ateinančias mėnesiais pati surengs kosminio turizmo kelionę trims žmonėms, taip pat skrisiantiems „Crew Dragon“.

Savo tinklalapyje „Space Adventures“ jau reklamuoja pasivaikščiojimą kosmose kaip „retą ir jaudinamą patirtį“, kurią įmanoma įgyti tik per Rusijos programą.

„Jei nuspręsite skristi į kosmosą Rusijos erdvėlaiviu „Sojuz“, turėsite galimybę... išeiti į atvirą kosmosą, jus lydint profesionaliam kosmonautui“, – pažymima tinklapyje.

2001–2009 metais „Space Adventures“, bendradarbiaudama su Rusijos agentūra, į TKS nuskraidino aštuonis kosmoso turistus.