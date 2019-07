Penkios išmaniosios programėlės atostogaujantiems paplūdimyje

Jūsų dėmesiui – ekspertas Arnoldas Lukošius pristato 5 programėles, padėsiančias saugiai ir turiningai praleisti laiką prie jūros.

1. Saugesnės saulės vonios

Jei per atostogas ketinate lepintis saulės voniomis, bet nenorite skaudžiai nudegti, verta išbandyti programėlę „QSun – UV & Vitamin D Tracker“. Ji įspės, kuriuo metu saulė yra pavojingiausia ir patars, kaip apsaugoti odą nuo kenksmingų ultravioletinių spindulių.

Aplikacijoje rasite saulės aktyvumo žemėlapį, savaitės orų prognozę ir išsamų ultravioletinių spindulių indekso žemėlapį. Dar vienas programėlės privalumas – odos analizės funkcija, kuri padės įvertinti jūsų odos būklę tiesiog iš nuotraukos.

„iOS“ – čia.

„Android“ – čia.

2 . Kaip išvengti duobių, medūzų ir net ryklių?

Pajūryje reikėtų saugotis ne tik saulės spindulių, bet ir vandenyje slypinčių pavojų. Jei norite sužinoti, kaip juos atpažinti, į savo išmanųjį atsisiųskite aplikaciją „Beach Safety“.

Programėlėje rasite naudingos informacijos apie povandenines sroves, sūkurius ar jūros duobes ir tai, kaip jų išvengti bei sužinosite, ką daryti nudeginus medūzai. O jeigu atostogausite ne Lietuvoje, aplikacija padės suprasti, kokie požymiai rodo, kad netoliese gali būti ryklių. Tiesa, „Beach Safety“ aplikacija kol kas yra skirta tik „iPhone“ vartotojams.

„iOS“ – čia.

3. Atostogos su knyga, bet be skaitymo

Tiems, kurie neįsivaizduoja atostogų be įdomių skaitinių, verta išbandyti vartotojų visame pasaulyje pamėgtą programėlę „Audible audiobooks & originals“. Ji veikia ir gali būti susieta su daugeliu įrenginių: knygų anglų kalba galėsite klausytis telefone, planšetėje, automobilyje ir per išmaniąją garso kolonėlę.

Aplikacija naudotis labai paprasta – tereikia susikurti savo paskyrą, didžiulėje naujausių knygų bei senųjų literatūrinių šedevrų bibliotekoje išsirinkti norimą skaitinį ir pradėti jo klausytis. Įsigytas knygas galima parsisiųsti į savo telefoną ar kitą įrenginį ir jų klausytis be interneto ryšio. Be to, kiekvienas naujas „Audible“ narys pirmąją knygą gauna dovanų.

„iOS“ – čia.

„Android“ – čia.

4. Gaudantiems vėją ir bangas

Technologijų kūrėjai nepamiršo ir vandens sporto mėgėjų – banglentininkams, kaituotojams, buriuotojams, žvejams ir kitiems vandens pramogų entuziastams buvo sukurta programėlė „Weesurf, wave & wind forecast“. Ji ypatinga tuo, kad teikia detalią informaciją apie bangų lygį ir vėjo stiprumą realiu laiku bei potvynių tikimybę.

Šioje aplikacijoje taip pat galima rasti arčiausiai esančius, nurodytai sporto šakai tinkamus vandens telkinius ir oro bei bangavimo įvertinimą – jį nurodo animuoti veideliai (angl. Emoji). Be to, programėlėje galima įkelti atsiliepimus apie savo išbandytas vietas ir pasidalinti patarimais su kitais vandens sporto aistruoliais.

„iOS“ – čia.

„Android“ – čia.

5. Nesibaigiantis žinių, muzikos ir sporto srautas

Atostogos reiškia daugiau laiko sau. Jei pajūryje norite klausytis savo mėgstamų atlikėjų, naujausių pokalbių šou ar krepšinio varžybų transliacijų, jums praverstų išmanioji programėlė „TuneIn: MLB, Radio & Podcasts“.

Ši aplikacija apjungia itin skirtingą turinį: nuo naujausių žinių laidų, daugiau nei 5,7 mln. tinklalaidžių (angl. Podcasts) iki svarbiausių sporto renginių ar muzikos apdovanojimų transliacijų. Be to, programėlėje galima klausytis 120 tūkst. skirtingų radijo stočių iš viso pasaulio, tarp kurių yra ir populiariausios lietuviškos radijo stotys.

„iOS“ – čia.

„Android“ – čia.