Kokios apsaugos reikia šiuolaikiniam išmaniųjų technologijų vartotojui?

Pasak ESET Lietuva IT inžinieriaus Ramūno Liuberto, šiuolaikiniai vartotojai yra nuolat prisijungę prie interneto, juos supa daug išmaniųjų įrenginių, todėl jiems būtina visapusiška apsauga internete.

„Jei kalbame apie antivirusines programas, baziniai saugumo sprendimai apsaugo nuo kompiuterinių virusų, šnipinėjimo programų ir įsilaužimų – tai yra kibernetinio saugumo pagrindas. Tačiau prieš dešimt metų per nešiojamas laikmenas plitusius virusus jau seniai išstūmė internetu plintančios grėsmės, kurioms pasitelkiami nauji metodai ir išnaudojamos visai kitos saugumo spragos, todėl pažangūs apsaugos sprendimai yra šiuolaikinio vartotojo prioritetas“, – komentuoja R. Liubertas.

Apžvelkime, dėl kokių priežasčių namų vartotojams kyla kibernetinės grėsmės ir kaip jų galima išvengti.

Slaptažodžiai

Saugumo ekspertai vieningai sutaria, kad stiprus slaptažodis yra vienas iš svarbiausių saugaus naršymo internete sudedamųjų dalių. Rekomenduojama naudoti skirtingus prisijungimo slaptažodžius el. paštui ir socialinių tinklų paskyroms, neleisti naršyklei jų įsiminti. Taip pat patariama nenaudoti turimų prisijungimų vartotojo identifikavimui kitose svetainėse, kurios suteikia galimybę prisijungti su turima „Facebook“ ar „Google“ paskyra.

Internetinės kameros

Beveik kiekvienas išmanusis įrenginys – nuo kompiuterio iki telefono – turi integruotą internetinę kamerą. Ko gero, tai tik laiko klausimas, kada galėsime pasidaryti asmenukę naudodami išmanųjį laikrodį. Anot saugumo eksperto R. Liuberto, be to, kad internetinės kameros suteikia galimybę žmonėms bendrauti ir fiksuoti norimas akimirkas, jos atveria kelią grėsmei būti sekamam, o vėliau šantažuojamam.

Vartotojams rekomenduojama arba uždengti nenaudojamą internetinę kamerą, kaip tą daro net pats „Facebook“ vadovas Markas Zuckerbergas, arba pasirūpinti papildomomis saugumo priemonėmis. Pavyzdžiui, tokie visapusiškos apsaugos sprendimai, kaip „ESET Internet Security“, nuolat stebi kompiuteryje veikiančius procesus ir programas, kad nustatytų, kurie iš jų nori jungtis prie internetinės kameros. Vartotojai yra nedelsiant įspėjami apie netikėtus bandymus prisijungti prie kameros tam, kad juos būtų galima blokuoti.

Interneto maršrutizatoriai

Už namų interneto ryšį atsakingas įrenginys dažniausiai pamirštamas tą pačią akimirką, kai pajungiamas veikti, ir ramiai sau dulka ant spintos ar kitoje mažiau matomoje vietoje, kol kas nors neatsitinka. Pasak saugumo specialistų, interneto maršrutizatorius, prie kurio jungiasi visi išmanieji namų įrenginiai, dažniausiai yra mažiausiai apsaugotas, todėl labiausiai pažeidžiamas kibernetinių atakų ar kenkėjų.

Neapsaugotas maršrutizatorius gali nukreipti vartotoją į kenkėjišką puslapį, arba gali būti panaudotas atakuojant kitus įrenginius namų tinkle, šnipinėti vartotojus per išmaniuosius įrenginius. Be to, įtrauktas į „botnet“ tinklus, maršrutizatorius gali vykdyti DDoS atakas.

Pažangios antivirusinės programos aptinka namų maršrutizatoriaus pažeidžiamumus: nustato silpnus slaptažodžius arba pasenusią programinę įrangą. Taip pat leidžia matyti, kokie įrenginiai yra prisijungę prie namų tinklo: vartotojai gali įvertinti, ar šie įrenginiai neturi pažeidžiamumo, galinčių sukelti grėsmę jų duomenims.

Apsipirkimas internete

Apsipirkimas el. parduotuvėse tapo tokiu įprastu dalyku, kad tam nebeskiriame ypatingo dėmesio. Pasak ESET Lietuva IT inžinieriaus, praradę budrumą galime užkibti ant sukčių kabliuko: internete apstu fiktyvių el. parduotuvių, skirtų išvilioti vartotojų pinigus ir apkrėsti įrenginius kenksmingomis programomis.

„Saugesniam apsipirkimui internete rekomenduojama naudoti visapusiškos apsaugos sprendimus, kurie užtikrina el. mokėjimų ir naršyklės ryšio apsaugą, taip pat atpažįsta kenksmingas interneto svetaines ir įspėja vartotoją“, – pataria R. Liubertas.

Išmanieji televizoriai

Pasak saugumo ekspertų, sparčiai populiarėjantys išmanieji televizoriai vis dažniau tampa kenksmingų programų taikiniu. Programišiai, perėmę išmaniojo televizoriaus valdymą, gali ne tik atakuoti kitus tame pačiame namų tinkle esančius įrenginius, bet ir naudojantis integruotomis kameromis bei mikrofonais šnipinėti vartotojus, rinkdami jautrius, asmeninius duomenis.

Tad vartotojams patariama pasirūpinti ir išmaniųjų televizorių apsauga. Saugumo sprendimų kūrėja ESET siūlo apsaugoti „Android TV“ operacinę sistemą naudojančius įrenginius su nemokama programėle „ESET Smart TV Security“.

