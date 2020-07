JAV bendrovės kuriama vakcina nuo COVID-19 sėkmingai išbandyta su beždžionėmis

JAV biotechnologijų įmonės „Moderna“ kuriama vakcina nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 per bandymus su beždžionėmis sužadino intensyvų imuninį atsaką ir neleido virusui daugintis primatų nosyse ir plaučiuose, sakoma antradienį žurnale „The New England Journal of Medicine“ paskelbtoje studijoje.