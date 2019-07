Egzistuoja simbolis, kurio „Google“ paieškos sistema atsisako ieškoti – kodėl?

Pavienių simbolių ieškojimas „Google“ sistemoje neturi daug prasmės. Tačiau galbūt jūs, pavyzdžiui, pamiršote, kaip anglų kalboje vadinamas trumpas brūkšnelis. Įvedę tik brūkšnelį (–) greitai sužinosite, kad anglų kalboje jis vadinamas „hyphen“. Jei norite surasti šauktukui skirtą „Vikipedijos“ puslapį, galite įvesti tik šauktuką ir jau pirmas rezultatas bus nuoroda į „Vikipediją“. Tačiau vieno asterisko ieškoti neįmanoma – „Google“ paieškos sistema jums tik parodys pranešimą, kad jūsų užklausa neatitiko jokių dokumentų.

Asteriskas (*), dar vadinamas žvaigždute, yra naudojamas ne taip jau retai ir savo „Vikipedijos“ puslapį tikrai turi. Savaime aišku, kad rezultatų tikrai yra, bet „Google“ jums jų nerodys. Taip yra dėl vienos gudrybės – „Google“ žvaigždutes traktuoja kaip praleistus žodžius.

Pavyzdžiui, jei norite sužinoti interneto nuomonę apie turistavimą Niujorke galite įvesti žodžius „New York is * for tourists“ („Niujorkas turistams yra *“). „Google“ pabandys pakeisti žvaigždutę kokiu nors terminu ir taip interpretuoti frazę. Tarp rezultatų surasite daug informacijos apie tai, kad Niujorke sunku pavieniams keliautojams, kad miestas vis populiarėja tarp biudžetinės klasės keliautojų ar kuris oro uostas Niujorko turistams yra patogiausias. Jei tą pačią frazę įvesite be žvaigždutės, „Google“ atskirus žodžius traktuos kaip atskirus raktažodžius ir rezultatai bus visiškai kitokie.

Tai maža gudrybė, kuria galite pasinaudoti ateityje. Tačiau kodėl „Google“ vis tiek nenori ieškoti vieno asterisko? Na, vienas asteriskas „Google“ galvoje yra tik praleistas žodis – visi interneto puslapiai, kuriuose yra bent vienas žodis atitinka tokią paieškos sąlygą. Taigi, jokie rezultatai nėra pateikiami. Tačiau jei naudojate du simbolius (** arba +* ar panašiai), „Google“ rezultatus tikrai pateiks – tuomet asteriskas jau yra interpretuojamas kaip simbolis.