Ateityje – turistinės kelionės į kosmosą: kviečia pasižvalgyti po erdvėlaivio vidų

„SpaceShipTwo“ – tai daugkartinio naudojimo erdvėlaivis, kuris bus paleidžiamas nuo specialiai jam sukurto lėktuvo sparnų. Michaelas Colglazieris, „Virgin Galactic“ vadovas, kartu su kitomis svarbiausiomis kompanijos asmenybėmis, antradienį surengtoje virtualioje spaudos konferencijoje atskleidė daugiau įdomių detalių apie orlaivio vidų.

„SpaceShipTwo“ viduje bus šešios sėdynės, turinčios aliuminio ir anglies pluošto rėmą. Jos bus pritaikytos kiekvienam keleiviui, kad jie jaustųsi patogiai ir saugiai. Kiekvienas keleivis taip pat turės ir ekraną, kuriame galės stebėti pagrindinius skrydžio duomenis. Tik kažin, ar kas į tuos ekranus žiūrės.

„SpaceShipTwo“ turi net 17 langų visose fiuzeliažo pusėse Kosmoso turistai per juos galės pasigrožėti Žeme. Salono gale taip pat bus ir didelis veidrodis, padėsiantis įamžinti tas mikrogravitacijos akimirkas. Be to, čia sumontuota ir 16 kamerų, kurios padės užfiksuoti visas kelionės detales, kurias vėliau bus galima pažiūrėti gražiai sumontuotame filme.

„SpaceShipTwo“ sėdynės bus reguliuojamos. Pakilus į maksimalų aukštį („SpaceShipTwo“ bent jau teoriškai gali pakilti ir į 110 km aukštį) sėdynės bus sulankstomos, kad keleiviai turėtų daugiau vietos pasimėgauti keliomis mikrogravitacijos akimirkomis. Tai taip pat pravers į grįžtant ant Žemės paviršiaus - reguliuojamos sėdynės padės turistams lengviau ištverti apkrovas.

Beje, „SpaceShipTwo“ nebus tik turistinis erdvėlaivis. Vietoje sėdynių bus galima montuoti įvairius eksperimentus ir mokslinę įrangą.

Prireiks dar mažiausiai kelerių metų, kol „SpaceShipTwo“ ims skraidinti keleivius. 2014 metais įvykusi vieno „SpaceShipTwo“ erdvėlaivio katastrofa visus planus pastūmė gerokai į priekį. Tačiau prie „SpaceShipTwo“ jau rikiuojasi eilė – pasižvalgyti kosmose nori ne viena pramogų pasaulio garsenybė. Vienas bilietas dabar kainuoja 250 tūkstančių dolerių, tačiau prognozuojama, kad ateityje kaina galėtų nukristi ir žemiau 60 tūkstančių ribos.