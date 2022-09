„Apple“ renginys pažėrė įspūdingų naujienų: kuo išsiskiria naujoji „iPhone 14“ serija?

Panaši statistika fiksuojama praktiškai kiekvienais metais, tad kitąmet „iPhone 13“ turėtų pakeisti „iPhone 14“. Būtent jam „Far Out“ pavadinimą gavusiame „Apple“ renginyje ir skirta daugiausiai dėmesio. Ekspertas pasakojo, kuo ši linija išsiskiria iš prieš tai buvusių modelių ir kokias naujas galimybes užtikrins vartotojams.

Anot Arnoldo Lukošiaus, „Tele2 Inovacijų biuro“ eksperto, „Apple“ renginyje pristatė keturis naujus „iPhone“ modelius: du įprastus ir du „Pro“ modelius. Pasak specialisto, šiemet įprastos ir „Pro“ išmaniųjų versijos itin skiriasi tiek dizainu, tiek išplėstomis funkcijų galimybėmis.

Dar niekada nematytas „iPhone 14 Plus“

Pastaruosius dvejus metus standartinis „iPhone“ turėjo dvi variacijas: 6,1 colių įstrižainės įprastą ir 5,4 colių „Mini“ versiją. Pastarosios šiemet nuspręsta atsisakyti. „Apple“ koreguoja savo strategiją ir siūlo rinktis 6,1 colių „iPhone 14“ arba 6,7 colių „iPhone 14 Plus“. Panašu, kad „iPhone 13 Pro Max“ sėkmė paskatino vartotojams pasiūlyti didesnės įstrižainės, bet šiek tiek racionaliau įkainotą modelį. Abu modeliai išoriškai nuo pirmtakų per daug nesiskiria.

Dizainas šiek tiek atnaujintas, pakoreguota kameros sistemos išvaizda, bet apsieita be revoliucijų. „iPhone 14“ tebeturi priekinėje telefono dalyje esančią kameros išpjovą, du galinės kameros jutiklius, 12 MP „TrueDepth“ asmenukių kamerą, „Face ID“. Įdomu ir tai, kad jame sukasi ir tas pats procesorius, kaip ir pernai.

Ryškiausias atnaujinimas, ko gero, yra ekrane. Beje Jungtinėse Amerikos Valstijose „Apple“ atsisako SIM dėtuvės. Nuo šiol telefonai ten veiks tik su eSIM. Kitose rinkose šios inovacijos dar teks palaukti.

„iPhone 14 Pro“ atveria naują „Apple“ erą

Gerokai daugiau naujų dalykų pamatysite į rankas paėmę „iPhone 14 Pro“ modelius. Jų taip pat 2 – 6,1 colių ir 6,7 colių įstrižainės. Čia didieji panašumai su įprastosiomis variacijomis ir baigiasi, nes „Apple“ akivaizdžiai pasistengė labai aiškiai diferencijuoti juos nuo ne „Pro“ versijų.

Pradėkime nuo lengviausiai pastebimo skirtumo – „iPhone 14 Pro“ ir „iPhone 14 Pro Max“ nebeturi telefono priekyje esančios kameros išpjovos. Vietoj jo matome nedidelę išpjovą, kurią pati „Apple“ vadina „Dynamic Island“. Reikšmingų atnaujinimų esama ir kameros sistemoje. „iPhone 14 Pro“ turi 48 MP pagrindinį jutiklį, tad vartotojai gali tikėtis dar detalesnių, kokybiškesnių nuotraukų. Galų gale, ryškus atnaujinimas slepiasi ir viduje. Skirtingai nei standartiniai, „Pro“ modeliai turi visiškai naują „A16“ procesorių, tad dar labiau juos lenkia galia. Taigi, galima drąsiai teigti, kad prasidėjo nauja „iPhone“ era.

Į Lietuvą visi naujai pristatyti „iPhone 14“ modeliai atkeliaus jau visiškai netrukus. „Tele2“ internetinėje svetainėje iš anksto užsisakyti „iPhone 14“, „iPhone 14 Pro“ ir „iPhone 14 Pro Max“ modelius bus galima nuo rugsėjo 16 d. „iPhone 14 Plus“ išankstiniai užsakymai prasidės jau greitai.

„Tele2 Inovacijų biuro“ nuotr.

Naujosios „Apple AirPods Pro 2“

„Apple AirPods Pro“ išlieka vienu sėkmingiausių „Apple“ produktų. Šios belaidės ausinės tapo tikru kokybės standartu – jų integracijos į bendrą ekosistemą natūralumas, garso kokybė, triukšmo blokavimo sugebėjimai ir kitos funkcijos tiesiog neturi sau lygių. Tiesa, pasirodė jos jau prieš trejus metus, tad jų atšviežinimo laukta pakankamai ilgai.

Lemtinga diena pagaliau atėjo – „Apple AirPods Pro 2“ turi naują „H2“ procesorių bei „LC3“ kodeką, palaikantį „Bluetooth 5.2“ standartą. Tai reiškia, kad ausinės veikia dar stabiliau ir efektyviau. Garso kokybė dar geresnė, triukšmo blokavimo sistema dvigubai geresnė, o baterijos darbas našesnis. Ausinės gali groti iki 6 valandų, o dėkliuko baterija šį laiką pratęsia iki 30 valandų. Žinoma, atnaujintas buvo ir dizainas – ausinės išsaugojo išvaizdos išskirtinumą, bet tapo dar kompaktiškesnės, elegantiškesnės bei ergonomiškesnės.

„Apple“ operacinių sistemų naujienos

Paskutinis naujienų paketas, daugiau susijęs ne su konkrečiais prietaisais, o su juose veikiančiomis operacinėmis sistemomis. Aktualiausia šiuo atveju yra „iOS 16“. Jos galutinę versiją nuo rugsėjo 11 d. galės parsisiųsti visi, turintys „iPhone 8“ bei naujesnius telefonus. Atnaujinimų šioje versijoje netrūksta – patys ryškiausi yra pradiniame ekrane. Vartotojai nuo šiol turės kaip niekada daug personalizacijos galimybių. Be to, „iPhone 14 Pro“ savininkai gaus ir papildomą ilgai lauktą funkciją – „Always On Display“.