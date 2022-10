Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (spalio 26 d.)

Avinas

Savimeilės laukia patys ryžtingiausi išbandymai. Diena žada būti kupina karštų diskusijų. Kartu paaštrės antgamtinis sugebėjimas įžvelgti įžeidžiamą užuominą net ten, kur jos niekada ir nebuvo. Jei nenorite visos dienos praleisti konfliktuodami, stenkitės išvengti prieštaringų temų. Ir jokiu būdu nepasiduokite pagundai viską iki galo išaiškinti kokiu nors svarbiu klausimu.

Jautis

Geriau nepriimti svarbių, atsakingų sprendimų. Nuolatos norėsis imtis be reikalo radikalių priemonių, o tai toli gražu ne visada gerai. Naudinga dar kartą viską apgalvoti prieš išsakant savo nuomonę ir juo labiau pradedant veikti. Tačiau jei kuri nors situacija jau seniai pribrendo ir reikalauja ryžtingų veiksmų, tai puiki diena imti jautį už ragų.

Dvyniai

Galite nustebti atradę savyje puritoniškų polinkių. Šiandien požiūris į padorumo taisykles gali būti gana hipertrofuotas. Dviprasmiški juokeliai ir grubios užuominos (nesvarbu, kam jie skirti) kels susierzinimą ir norą nedelsiant duoti atkirtį. Taip ir iki ginčo netoli.

Vėžys

Geriau rečiau rodytis viešumoje, ypač didelėje kompanijoje. Deja, viena vertus, šią dieną jus trauks bendravimas, kita vertus, kalbantis bus didelė rizika įsivelti į nemalonų santykių aiškinimąsi. Savimeilė šiandien taip paaštrės, kad visa tai sieloje ilgam gali palikti nemalonių jausmų.

Liūtas

Kad diena praeitų pozityviai, geriausia jai pasiruošti iš vakaro ir bent jau gerai sutvarkyti namus. Niekas neerzins labiau kaip purvas ir šiukšlės būste. Net banalūs trupiniai ant stalo gali sugadinti nuotaiką visai dienai, o dėl to ir kiti reikalai apvirs aukštyn kojom. Švara, atvirkščiai, nuteiks teigiamai.

Mergelė

Gali kilti labai įvairių klausimų, savo reikšme ir praktine verte prilygstančių sakraliniam gyvenimo prasmės klausimui. Jei nenorite visos dienos praleisti abejodami ir blaškydamiesi, geriau laikinai pagalvoti apie ką nors paprastesnio ir praktiškesnio. Nemėginkite reikšti pastabų aplinkiniams, nes bus tik blogiau.

Svarstyklės

Yra visos galimybės rasti atsakymą į amžiną klausimą: kur dingsta pinigai? Gaila, kad vieno atsakymo čia nėra. Būtų puiku rasti būdą kaip nors užlopyti šį nuotėkį, kol jis piniginės nepavertė tikra juodąja skyle. Tik nereikia dėl to aiškintis santykių: triukšmo ir nervų bus daug daugiau nei prasmės.

Skorpionas

Tiksliai žinosite, ką, kam ir kokia tvarka daryti. Aplinkiniai to nežinos, todėl teks raginti, įtikinti ir įrodyti jiems savo požiūrį. Dėl to kils ir konfliktų. Tai gal niekam nieko ir nereikia įrodinėti? Be šito diena bus daug produktyvesnė ir ramesnė.

Šaulys

Geriausia, ką šiandien galite, tai skirti laiko sau. Apsilankykite sporto klube, grožio salone ar soliariume. Būtų gerai pagulėti vonioje su eteriniais aliejais. Į kitų reikalus geriau nesivelti – tai geruoju nesibaigs.

Ožiaragis

Pagrindinę planų vietą užims malonumų paieška. Ir ne tik dvasinių. Kur kas labiau tikėtina, kad nuo pat ryto į galvą kartkartėmis lįs klastinga mintis suvalgyti ką nors skanaus ir nesveiko. Atsargiai! Šiandien ir rytoj – didelė grėsmė jūsų figūrai.

Vandenis

Visą dieną jaus potraukį spręsti visus klausimus ir problemas, kurie pribrendo ir dar bręsta. Svarbiausia, kad šis potraukis netyčia neišsilietų į ginčus su kuo nors. Kur kas geriau jį panaudoti susikaupusiems reikalams sutvarkyti. Neblogai seksis susitvarkyti daiktus rankinėje ar rašomojo stalo stalčiuje – ten šiandien galite rasti tai, kas buvo laikoma negrįžtamai prarasta.

Žuvys

Pagrindinis Žuvų priešas gali būti jų pačių liežuvis. Nereikia sakyti kitiems į akis, ką galvojate. Net jei ir neketinate nieko įžeisti, galite netyčia paliesti kieno nors skaudamą vietą. Sakyti tai, ką galvoji, žinoma, yra gerai. Bet galvoti, ką sakai, irgi nekenkia.