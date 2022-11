Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (lapkričio 21 d.)

Avinas

Avino širdyje degs kūrybinė ugnis. Viską, su kuo Avinas susidurs, jis sugeba nudažyti ryškiomis spalvomis. Vienintelis dalykas yra tai, kad žvaigždės Avinui pataria kontroliuoti savo galingas emocijas, kitaip vidinė ugnis gali virsti ugnimi, išsiliejant į kivirčus su aplinkiniais.

Jautis

Jautis rizikuoja paskęsti rutinoje. Gali nuolat kilti klausimų, kuriuos reikia spręsti, o jei Jautis neišsivers iš užburto rato, tuomet rutinai skirs visą dieną. Toks veikimo būdas jam nenaudingas. Bandyti viską daryti iš karto reiškia nieko nepadaryti. Aklai paklusdamas kasdienėms smulkmenoms, Jautis tik gaišins laiką ir pastangas.

Dvyniai

Dvyniams diena būti itin sėkminga: jie nesunkiai ras bendrą kalbą su aplinkiniais. Galbūt Dvyniai jau seniai norėjo su kuo nors pasikalbėti iš širdies ar pasiūlyti kokią nors idėją. Tai galioja ir tiems Dvyniams, kurie neišdrįso atverti savo jausmų mylimam žmogui. Tinkami žodžiai tinkamu laiku gali pakeisti jų gyvenimą.

Vėžys

Vėžys turėtų būti atsargus, kad ir ko imtųsi. Vėžys gali lengvai pasiklysti, todėl šiandien teisingiausias sprendimas būtų apskritai atsitraukti nuo svarbių problemų sprendimo. Arba bent jau patikėti kam nors kontroliuoti jų įgyvendinimą.

Liūtas

Liūto energija net ne kunkuliuos, o tiesiog trykš! Dėl to jis turi galimybę perdaryti daugybę skirtingų reikalų. Vienintelis bruožas, galintis jam labai sutrukdyti, yra nekantrumas ir per didelis skubėjimas. Būtent dėl jų Liūtas šiandien gali mesti didžiąją dalį to, ko ėmėsi. Kad vėliau nereikėtų taisyti trūkumų, Liūtui reikia imtis tik to, kas tikrai svarbu. O visa kita palikti ramia sąžine vėlesniam laikui.

Mergelė

Mergelės reikalai seksis. Visų pirma, tai liečia tokias sritis: verslą, pinigus, darbą, studijas. Be to, diena tiesiogine to žodžio prasme skirta Mergelei užmegzti naudingas pažintis. Gali būti, kad kontaktai ateityje pakels ją karjeros laiptais ar leis padidinti kapitalą.

Svarstyklės

Svarstyklės sugeba daug. Diena Svarstykles apdovanoja tokiomis savybėmis kaip valios jėga, organizuotumas ir kryptingumas. Jos sugeba kontroliuoti situaciją, užtikrintai judant į priekį. Tad jei Svarstyklės turi ambicingą, į ateitį sutelktą planą, pats laikas imtis veiksmų!

Skorpionas

Skorpiono diena bus kupina kūrybiškumo. Net jei jis yra toli nuo bohemos ratų, bet kokiame, net ir proziškiausiame, reikale jį lydės kūrybinė aistra. Studijos ir mokslinis darbas, išradimai, reklama, rinkodara – beveik bet kurioje srityje Skorpionas šiandien gali pasirodyti, įnešdamas naują kūrybiškumo srovę.

Šaulys

Šaulys bus nusiteikęs svajingai – net jei aplinkybės skubiai pareikalaus iš dangaus nusileisti į žemę, jam tai padaryti nebus lengva. Diena jį apdovanoja ryškiomis fantazijomis, kurios Šauliui sėkmingai užgoš tikrovę arba bent jau lygiaverčiai ginčysis su ja. Naktimis Šaulys sugeba matyti fantastiškus sapnus, o dieną – svajoti, pirmenybę teikdamas ryškioms svajonėms, o ne pilkai kasdienei realybei.

Ožiaragis

Į Ožiaragio gyvenimą gali patekti kažkas naujo ir įdomaus. Gali pasirodyti, kad tai naujas etapas, nauji žmonės, nauji pomėgiai, nauji jausmai, naujos vietos. Įveikęs savo inerciją, Ožiaragis nesigailės: kas gali būti geriau už įvairovę ir naujas perspektyvas?

Vandenis

Vandeniui bus nelengva susikoncentruoti į kasdienius reikalus. Dėl savo neatsakingo požiūrio bet kokiame Vandenio dėmesio ir kantrybės reikalaujančiame darbe jis sugeba klysti. Jeigu Vandeniui kas nors darys spaudimą ir reikalaus, kad jis vykdytų savo įsipareigojimus, Vandenis iš vis sugeba sukilti, metant visus reikalus!

Žuvys

Žuvys pasitikės savo veiksmais ir bus linkusios ginti savo nuomonę iki galo. Dėl šios kovingos dvasios jos sugeba daug pasiekti, tačiau reikia atkreipti dėmesį į santykius su aplinkiniais: jie toli gražu neidealūs. Kad dalykiškos Žuvys šiandien ko nors netyčia neįžeistų ir neįskaudintų, jos turėtų gerai apgalvoti savo žodžius.