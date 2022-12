Karo metu Ukrainoje išgelbėti liūtukai atskraidinti į prieglaudą JAV 

Pastarąsias tris savaites keturių–penkių mėnesių liūtukai – patinas Tarasas ir trys patelės Stefanija, Lesia ir Prada – praleido Poznanės zoologijos sode Lenkijoje.

Jų atvykimas į JAV antradienį tapo paskutiniu žingsniu šioje ir taip sunkioje kelionėje po to, kai liūtukai išgyveno pavienius bombardavimus ir bepiločių lėktuvų atakas Ukrainoje, teigia Tarptautinis gyvūnų gerovės fondas (angl. International Fund for Animal Welfare), kuris gelbsti per karą nukentėjusius egzotinius gyvūnus.

„Šie jaunikliai per savo trumpą gyvenimą patyrė daugiau bei bet kuris kitas gyvūnas“, – išplatintame pranešime teigė fondo laukinių gyvūnų gelbėjimo programos vadovė Meredith Whitney (Meredit Vitni).

„Jie gimė Ukrainos veislynuose per karą, o sulaukę kelių savaičių tapo našlaičiais“, – pranešime pridūrė ji.

Liūtukų naujieji namai – laukinių kačių prieglauda Sandstoune, maždaug už 145 km į šiaurę nuo Mineapolio. Jaunikliai į JAV buvo atskraidinti iš Lenkijos.

Lėktuvas su liūtukais antradienį nusileido Mineapolyje, o iš ten prieglaudos darbuotojai juos atvežė į įstaigą, kur juos apžiūrėjo veterinarijos gydytojas ir paliko ilsėtis. Jų transportavimą iš dalies finansavo verslininko Andrew Sabino (Endriaus Seibino) šeimos fondas Niujorke.

Jauniklius skrydžio metu lydėjo fondo veterinaras iš JAV Andrew Kushniras (Endrius Kušniras), kuris jais taip pat rūpinosi Ukrainoje ir Lenkijoje.

Fondas teigia, kad nepaisant dronų atakų ir oro antskrydžių, jis kas tris valandas ruošė jiems specializuotą mišinį, o naktimis, kai dingdavo elektra, jis rankomis ir kojomis šildė jų pieno buteliukus.

Pasak M. Whitney, jaunikliai yra iš dviejų vadų. Trys iš jų buvo išgelbėti Odesoje, o vyriausioji liūtukė Prada gimė pas veisėją Kyjive.

Pelno nesiekiančioje „Wildcat Sanctuary“ prieglaudoje šiuo metu glaudžiasi 130 liūtų, tigrų, gepardų, leopardų iki kitų laukinių kačių, kurių dauguma, įskaitant keturis liūtukus, buvo išgelbėti iš prekybos egzotiniais gyvūnais spąstų.

Fondas siekia užtikrinti laukinių kačių ramybę, todėl lankytojų į prieglaudą neįsileidžia, bet leidžia jiems klajoti aptvertose Minesotos miško teritorijose.

Prieglauda siūlo virtualias ekskursijas savo internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje.