Vizažistė pataria: net ir namuose sutinkant Kalėdas nepamirškite raudono lūpdažio

„Nereikėtų galvoti, kad jei šventes sutiksime namuose, nebūtina puoštis. Šventinis makiažas padės pajausti Kalėdas ir Naujuosius metus ir praskaidrins nuotaiką. Be to, kai dabar didžiąją dalį laiko praleidžiame namuose, pasipuošus diena išsiskirs iš kitų, – pataria J. Liaudinienė. – Pirmiausia reiktų išsirinkti įvaizdį, kaip norėtumėte atrodyti – ryškiau ar natūraliau. Įkvėpimo galima ieškoti nuotraukose arba pasitelkiant įvairias skaitmenines programas „pasimatuoti“ makiažą ir įvertinti, kas labiausiai tiktų šventei.“

Bent pusvalandis sau

Šventinės dienos, kaip tyčia, pilnos skubėjimo. Tačiau reiktų planuoti dieną taip, kad bent pusvalandį turėtumėte sau.

„Pusvalandis vonioje su mėgstamomis procedūromis padės atsipalaiduoti ir pasiruošti. Jei skirsite laiko sau, šventė bus kokybiškesnė, nes būsite pailsėjusi. Tačiau svarbu iš tikrųjų atsipalaiduoti – be telefono, skambučių, minčių apie mišrainių ruošimą bei anties kepimą, – sako vizažistė. – Be to, mėgstama veido kaukė, veido šveitimas ir drėkinimas paruoš veidą makiažui.“

Paruošus veido odą – ją nušveitus, sudrėkinus ir pamaitinus – galima galvoti ir apie makiažą. Anot J. Liaudinienės oda turėtų spindėti.

Makiažo pagrindas neturėtų stipriai maskuoti. Šventėms namuose kur kas svarbiau pasirūpinti švytinčia oda, todėl pravartu rinktis švytėjimo suteikiantį makiažo pagrindą. Jis sukurs pailsėjusios odos efektą.

„Makiažo pagrindas neturėtų stipriai maskuoti. Šventėms namuose kur kas svarbiau pasirūpinti švytinčia oda, todėl pravartu rinktis švytėjimo suteikiantį makiažo pagrindą. Jis sukurs pailsėjusios odos efektą. Be to, per šventes itin tinka blizgesys. Todėl suformavus antakių formą, galima švytinčiais, blizgiais šešėliais padažyti akis bei suteikti švytėjimo ir joms“, – makiažo rekomendacijomis dalinasi vizažistė.

Raudonas lūpdažis – pagrindinis akcentas

Raudonas lūpdažis – klasika, kuri padės jaustis šventiškai. Tai bus akcentas, kuris pridės nuotaikos Kalėdas ir Naujuosius metus sutinkant namuose.

„Raudonas atlasinio efekto blizgus lūpdažis visuomet atrodo šventiškai. Ši detalė padeda kurti nuotaiką ir sau, ir aplinkinius nuteikia šventiškai. Vis dėlto, lūpas padažius ryškiai reiktų nepamiršti nuolat žvilgčioti į veidrodį ir patikrinti makiažą. Jei nesinori nuolat taisyti „nuvalgyto“ lūpdažio, galima rinktis matinį raudoną lūpdažį. Jis bus patvaresnis ir ilgiau laikysis“, – pataria vizažistė.

Po švenčių – namų SPA

Po švenčių rekomenduojama atgaivinti odą ir skirti laiko trumpam namų SPA. J. Liaudinienė ragina į jį pakviesti ir vyrus.

„Šventiniam šurmuliui atslūgus, kai turime daugiau laiko, nereiktų pamiršti dar labiau pasirūpinti odą. Jei šventinę dieną nebuvo laiko pasilepinti, raskite pusvalandį po jos. Nušveiskite odą, užsidėkite kaukę, kad oda atsigautų, sudrėkinkite ir pamaitinkite paakių odą. Tokios procedūros tiks ne tik moterims, bet ir vyrams, todėl į namų SPA pakvieskite ir juos. Taip sukursite ramybės akimirką bei pasikrausite energijos“, – kaip vainikuoti šventes pasakoja vizažistė.