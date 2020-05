Tyrimas: dauguma prancūzių ir prancūzų per karantiną priaugo svorio

Dauguma prancūzų per karantiną, paskelbtą dėl koronaviruso krizės, priaugo svorio. Kūno apimtis padidino 58 proc. prancūzių ir 56 proc. prancūzų, rodo Prancūzijos nuomonės tyrimo instituto „Ifop“ atlikta apklausa.

Moterys priaugo vidutiniškai 2,3 kg, vyrai – 2,7 kg. Taip esą nutiko dėl nepakankamos fizinės veiklos ir dažnesnio užkandžiavimo. Apklausa atlikta prancūzų informacijos ir konsultacijų portalo „Darwin Nutrition“ užsakymu.

Anot tyrimo, svorį labiau augino vaikų turinčios šeimos nei bevaikės poros ar vieni gyvenantys žmonės. 42 proc. respondentų nurodė, kad ginčijosi su partneriu, kas turi gaminti maistą. 41 proc. prisipažino, kad vaidų kėlė ir valgiaraščio turinys. Gaminusios valgį nurodė net 71 proc. moterų. 21 proc. šia užduotimi dalijosi su partneriu, o 8 proc. teigė, kad prie viryklės stovėdavo vyras.

Prancūzijoje nuo kovo vidurio galioja griežti judėjimo ribojimai. Sportuoti lauke galima tik valandą per dieną. Paryžiuje sportas, be to, galimas tik tam tikru laiku ryte ir vakare. Ribojimus pamažu ketinama švelninti nuo gegužės 11 dienos.