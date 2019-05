Tyrimas atskleidė: kas antra lietuvė netinkamai prižiūri savo odą

Kosmetologė Daina Eidukienė tikina, kad daugelis lietuvių nesupranta, kokios odos problemos iš tikrųjų joms būdingos. Dažnai renkasi kosmetiką pagal draugės rekomendaciją ar kainą, o ne problemos sprendimą, todėl net ir geriausios ar brangiausios kosmetikos priemonės tampa visai neefektyvios. Tačiau kaip žinoti savo odos tipą ir kaip išsirinkti efektyviausią produkciją?

Anot D. Eidukienės, ne visos moterys, pirkdamos odos priežiūros priemones, atkreipia dėmesį į tai, kokiam odos tipui jos skirtos. Ketvirtadalis moterų tai daro tik kartais, o 15 proc. – retai arba niekada.

„Dažnai pas mane ateina konsultuotis moterys ir jaunos merginos, kurios visą gyvenimą perka tą patį produktą ir juo prižiūri odą, tačiau net nesusimąsto, jog atsižvelgiant į jos odos problemas, būtent ta priemonė jai yra netinkama. Yra ir tokių moterų, kurios mano, kad jeigu neturi spuogų, tai neturi ir odos problemų! Šis tyrimas tai ir parodė: daug moterų nežino savo odos tipo, todėl daro neteisingus sprendimus. Dažnai moterys perka visiems odos tipams tinkančias priemones, taip galvodamos, jog tikrai neprašaus. Taip pat kliaujasi draugių rekomendacijomis, manydamos, kad priemonės yra universalios ir tinkamos visoms. Bet tai netiesa“, – teigia kosmetologė.

Vizažistė bei modelis Deimantė Kazėnaitė teigia nors ir nesiskundžianti odos problemomis, taip pat pataria nesikliauti tik viena priemone.

„Aš pati daug dirbu su moterimis, darbe susiduriu su skirtingais odos tipais ir pastebiu, kad nemažai iš jų oda rūpinasi neteisingai. Pavyzdžiui, visais metų laikais ir visomis gyvenimo situacijomis renkasi vieną ir tą pačią priemonę. Tačiau oda yra tarsi gyvas organizmas, kuris keičiasi. Aš pati esu gyvenime turėjusi skirtingų etapų – kada oda šerpetojo, sausėjo ar net priešingai – riebalavosi, todėl tikrai negalėjau visais tais etapais naudoti vieną ir tą pačią priemonę. Tokių nesusipratimų būna daug, todėl merginos klysta. Aš tikiu, kad reikia ieškoti tokių priemonių, kurios būtų personalizuotos ir kuo labiau atitiktų kiekvienos moters poreikius“, – pasakojo D. Kazėnaitė.

Dažniausios odos problemos

Anot kosmetologės D. Eidukienės, paprastai mes esame linkę odą skirstyti į sausą, riebią, mišrią ir normalią. Tačiau kiekvienas odos tipas turi ir specifines problemas, į kurias ir reikėtų sutelkti dėmesį, renkantis kosmetikos ir odos priežiūros priemones. Todėl nuo 2009 metų kosmetikos „Artistry“ mokslininkų komanda pradėjo tyrimą, kurio metu nuodugniai analizavo daugiau nei 32 tūkstančius moterų ir vyrų veidų. Visi tiriamieji buvo skirtingo amžiaus, tautybės ir odos tipų, iš skirtingų pasaulio regionų bei šalių. Visi tiriamieji taip pat atsakė ir į klausimus apie tai, kaip jie prižiūri savo odą, kaip dažnai deginasi saulėje ir kokius maisto produktus vartoja.

Ištyrę tūkstančius žmonių veidų, mokslininkai išskyrė penkias pagrindines ir dažniausiai pasitaikančias odos problemas: sausumas, papilkėjimas, pigmentacija ir odos spalvos nelygumai, raukšlės ir sumažėjęs odos stangrumas.

„Tyrimas taip pat parodė, jog beveik 98 proc. moterų turi daugiau nei vieną iš išvardintų odos problemų. Dažnu atveju kelios odos problemos veikia viena kitą, pavyzdžiui, odai praradus stangrumą pradeda atsirasti nežymios raukšlės, dėl kurių oda praranda skysčius ir gali pradėti sausėti. O odos elastingumas tiesiogiai susijęs su odos spalvos nelygumais“, – sako kosmetologė.

Šiai minčiai pritaria ir žymi tinklaraštininkė Ieva Swan, teigianti, kad ją visada kankino kelios odos problemos vienu metu, tačiau ji negalėjo rasti priemonės, kuri tas abi problemas spręstų.

„Mano oda visada buvo labai sausa, todėl turiu ją nuolat drėkinti. Tačiau jeigu norėdavau ją tuo pat metu ir stangrinti – to negalėdavau padaryti, nes stangrinančios priemonės jau ne taip drėkina ir mano odai ima kažko trūkti“, – pasakojo tinklaraštininkė.

Kaip odos problemas spręsti?

Anot D. Eidukienės, pradedant ieškoti tinkamo sprendimo savo odai, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ko jūsų odai trūksta. Oda yra toks pat organas kaip ir visi kiti, ji reaguoja į aplinką – į stresą, į gyvenimo būdą. Be to, kiekvieno žmogaus oda turi savo poreikius ir jie yra labai individualūs, todėl skiriasi ir odos būklė. D. Eidukienė pataria, kaip reikėtų prižiūrėti ir spręsti kiekvieną iš penkių didžiausių odos problemų.

Sausos odos priežastis dažnai būna per mažas vandens ir skysčių kiekis arba per greitas jų pašalinimas iš organizmo. Todėl pirmiausia reikėtų susirūpinti mityba ir suvartojamu vandens kiekiu per dieną.

Kai kamuoja odos pigmentacija, pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į saulės kiekį, kurį jūsų oda gauna. Didžiausias jaunos ir skaisčios odos priešas – saulė, dėl kurios su laiku atsiranda pigmentinės dėmės.

Papilkėjusią odą lengviausia užmaskuoti, jei naudojate tinkamas makiažo priemones, tačiau priežasties jūs nepašalinsite. Dažniausiai papilkėjusi oda reiškia netinkamą mitybą, nuovargį arba per mažą vitaminų kiekį kraujyje.

Viena didžiausių klaidų, jog dauguma moterų mano, kad raukšlės atsiranda tik dėl amžiaus. Deja, vis dažniau pasitaiko, jog jaunos moterys skundžiasi vis sparčiau ryškėjančiomis raukšlėmis. Per mažas drėgmės kiekis – viena iš priežasčių, dėl ko pradeda formuotis ankstyvosios raukšlės.

Stangri oda – ta, kuri yra prisotinta vitaminų ir skysčių. Kai tik oda pradeda prarasto vandenį – jos stangrumas dingsta. Natūraliai, bėgant metams, žmogaus kūne po truputį mažėja vandens ir jis pradeda vysti, tačiau, tai gali atsitikti ir jaunoms moterims.

Tik sveikai maitintis, gerti pakankamai skysčių ar vengti žalingų įpročių nepakanka. Reikia odą pastiprinti ir efektyviomis kosmetikos priemonėmis. D. Eidukienė rekomenduoja tokių problemų sprendimui pirmiausiai rinktis serumą, kuris įsiskverbia giliai į odą.

„Serumas padeda spręsti problemas įsiskverbdamas giliau į odą. Šis produktas yra esminė priemonė kovojant su odos senėjimo požymiais, o jo veiksmingumas įrodytas klinikiniais tyrimais. Serumas yra veido priežiūros priemonė su itin didele veikliųjų medžiagų, tokių kaip antioksidantai, rūgštis ir vitaminai, koncentracija“, – sako kosmetologė.

