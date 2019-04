Svarbiausios šiltojo sezono saulės akinių tendencijos: nuo futurizmo iki minimalizmo

Nors šiandieninės drabužių ir batų mados gręžiasi į praeitį, akinių nuo saulės tendencijos žengia visai kitu keliu: jose dominuoja futuristiniai elementai, modernios formos ir drąsios spalvos. Šį sezoną populiarumo viršūnėje karaliaus masyvūs, katės akių, drugelio, trikampio ar net širdelės formos akiniai bei spalvoti lęšiai. Tad kaip išsirinkti sau tinkamus ir priderinti juos savo kasdienėje aprangoje?

Stilistė Irina Cybina teigia, kad šiandienos akinių mada išgyvena tikrą renesansą – išskirtinumo ieškotojai ir socialinių tinklų žvaigždės padarė įtaką saulės akinių madai, nes dažnai šis aksesuaras tampa pagrindine įvaizdžio dalimi, o ne tiesiog apsaugos nuo žalingų saulės spindulių priemone. Net ir klasikiniai modeliai pristatomi su papildomais akcentais ar atnaujinta, padailinta forma. Tačiau išskirtinio dizaino modelius galima pritaikyti savo kasdienėje aprangoje, jeigu bus pasirinktas tinkamas aprangos ir aksesuarų balansas.

Madingiausios – išskirtinės futuristinės formos

Pasak „Vision Express“ optikos salonų tinklo asortimento vadovės Justės Kliučenok, šio sezono mados topas – tai futuristiniai skydo ar kaukės modelio akiniai, įkvėpti slidininkų aprangos ir mokslinės fantastikos.

„Tokie akiniai gali dengti net daugiau nei pusę veido, todėl taps ne tik stilingu aksesuaru, bet ir puikiai apsaugos nuo žalingų UV spindulių. Nuosaikesnio stiliaus šalininkėms, kurios nori žengti koja kojon su mada, pravartu pasižvalgyti į akinius su visiškai tiesia viršutine briauna, kurie sukuria panašų futuristinį įvaizdį“, – pasakoja J. Kliučenok.

Stilistė I. Cybina priduria, kad tokio tipo aksesuarus derinti nėra taip sudėtinga, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

„Populiarūs sportiniai „slidininko“ akiniai dėl įmantraus vientiso silueto ir didelių proporcijų šiemet vis dažniau pasirodys miesto gatvėse. Nors šis siluetas daugelio siejamas su „anti-fashion“ ar bjauriosios mados judėjimu, to baimintis nevertėtų, priešingai – tai suteiks jūsų įvaizdžiui įdomumo ir netikėtumo. Toks modelis ypač tiks plataus veido savininkėms, kurioms aktualus akinių masyvumas. Be to, tokius akinius priderinti visai nesudėtinga – paprasti džinsai, balti marškinėliai ir grubūs sportiniai bateliai sukurs puikų gatvės stiliaus derinį“, – teigia stilistė.

Kiti netradicinių formų akiniai nuo saulės, apjungiantys vintažą ir avangardą – trikampės, širdelės ar drugelio formos. Šiuos siluetus dizaineriai interpretuoja įvairiausiais būdais ir tokios formos šį sezoną nuo podiumo persikels tiesiai į miestų gatves.

Geometriniai ir griežti rėmai

Kvadratinės formos akiniai nuo saulės – tai modelis, kuris nesensta ir neišeina iš mados daugybę metų. Tai tikras išsigelbėjimas klasikos mėgėjoms, kurios ieško laiko patikrintų siluetų, tačiau nori neatsilikti nuo karščiausių mados tendencijų.

„Kvadratiniai ar net aštuonkampiai akinių rėmeliai šį sezoną privalo būti kuo didesni. Taip jie ne tik atrodys stilingai, bet ir uždengs itin ploną paakių odą, taip apsaugodami ją nuo kenksmingų saulės spindulių. Šiemet šalia klasikinių spalvų kvadratinių modelių žvalgykitės ryškių rėmelių ir skirtingų spalvų lęšių“, – pataria J. Kliučenok.

Anot stilistės I. Cybinos, kvadratinės formos rėmeliai ypač tinka ovalių veidų savininkėms.

„Pagrindiniai apskrito veido bruožai yra minkštos linijos, apvalus žandikaulis ir panašių proporcijų veido ilgis bei plotis. Kvadratiniai akiniai nuo saulės paryškins šią veido formą, gilios spalvos sumažins pilnumą, o į apačią šviesėjantys lęšiai padės vizualiai pailginti veido formą. Pasirinkę griežtesnius rėmelius, paryškinsite savo skruostikaulius ir suteiksite išraiškingumo“, – teigia stilistė.

Mažos formos – tiek klasikos, tiek ekstravagancijos mėgėjams

Iš madingiausiųjų sąrašo nesitraukia ir įvairiausių formų mažyčiai akiniai. Šį sezoną nenuvils jų įvairovė – šalia klasikinių, vienspalvių ovalių modelių taip pat gausu ir rombo ar trikampio formos siluetų.

„Viena populiariausių mažyčių akinių formų – katės akių modelis. Tai itin elegantiški, moteriškumą pabrėžiantys retro stiliaus akiniai, kurie mados topuose karaliauja jau ne pirmą sezoną. Tačiau šį pavasarį pasirodė sumoderninti katės stiliaus akinių modeliai, kurie prikelia šią formą antram gyvenimui ir puikiai dera prie šiuolaikiško garderobo“, – pasakoja J. Kliučenok.

Stilistė I. Cybina pabrėžia, kad mažų akinių tendencija labiau tiks smulkių veido bruožų atstovėms.

„Cat eye“ stiliaus akiniai išpopuliarėjo dėka tokių socialinių tinklų įžymybių kaip Kendall Jenner, Bella Hadid ar net Rihanna, kurios tokius akinius rinkosi tiek prie kasdienės aprangos, tiek ir ant raudonojo kilimo. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad tokie akiniai tiks smulkesnio veido savininkėms. Kitu atveju reikėtų rinktis modelius, kurie platesni už jūsų skruostikaulius“, – teigia I. Cybina.

Netikėtos spalvos ir blizgesys

Pasak optikų tinklo atstovės, šį sezoną juodas ir metalo spalvas bei minimalistinį dizainą papildo ryškios spalvos. Taip pat populiarūs rėmeliai su bižuteriniais ar net prabangiais akmenimis. Ši tendencija neaplenkia net ir vyriškų akinių nuo saulės mados, todėl mėgstantiems blizgėti šis sezonas itin patiks.

„Tačiau blizgesys – ne vienintelė ryški tendencija. Ant akinių rėmelių perkeliami ir ryškūs raštai – dryžiai, taškeliai ar gyvūnų odos motyvai. Be to, šį sezoną bus spalvoti ne tik rėmeliai, bet ir lęšiai – paplito dvispalviai lęšiai, kurie kombinuoja skirtingus tos pačios spalvos atspalvius, kurdami „ombre“ efektą, arba kuriuose maišomos visiškai skirtingos spalvos – pavyzdžiui, žalia ir rožinė“, – teigia J. Kliučenok.

Stilistė I. Cybina taip pat akcentuoja spalvotų lęšių populiarumą ir teigia, kad toks saulės akinių modelis taps vienu svarbiausių šio sezono atostogų akcentu.

„Panašu, kad lengvai permatomi stiklai ar net rėmeliai vis labiau populiarės, nesvarbu, ar tai bus ryškios spalvos kaip mėlyna, geltona, ar priešingai – pasteliniai bei neutralūs atspalviai. Tokie akiniai dažnai nesuteikia pilnos apsaugos nuo saulės, tačiau puikiai dera kaip vasariško garderobo aksesuaras. Jeigu norite tikrai išskirtinio įvaizdžio – akis brėžkite ryškiu ar neoniniu pravedimu, kuris subtiliai matytųsi pro akinių lęšius“, – teigia I. Cybina.

Tačiau stilistė priduria, kad renkantis ryškius akinių modelius, ypač dekoruotus blizgiais elementais, su blizgesiu aprangoje nereikėtų persistengti. Todėl I. Cybina didžiausią dėmesį kviečia atkreipti į kitus aksesuarus ir jų subtilumą, kad būtų išlaikytas balansas.

Aviatoriai – nemirštanti klasika

Aviatoriai – tai saulės akinių klasika, kuri, nors ir keičiasi, jau ilgai nesitraukia iš mados topų. Dizaineriai šį sezoną drąsiai eksperimentuoja kurdami mažesnius tokių akinių modelius, inkrustuodami ir puošdami rėmelius raštais, metalu ar net oda.

„Aviatoriaus tipo akiniai nuo saulės – tai dar vienas modelis klasikos gerbėjams, kuriems futurizmas ar pernelyg iššaukiantys modeliai nepriimtini. Tačiau ieškantiems būtent šį sezoną madingų aviatorių modelių, atkreipkite dėmesį į veidrodinius lęšius. Šį sezoną lieka madingi tiek sidabro, tiek ryškiai geltoni veidrodiniai atspalviai“, – teigia optikų tinklo atstovė.

Šalia klasikinių aviatoriaus modelių bus populiarūs ir kiti „lašo“ formos akiniai, kuriuos papildys tokie elementai kaip dvigubas rėmelis.