Kaip išsirinkti maudymosi kostiumėlį internetu?

Jei man reikėtų išsirinkti vieną maudymosi kostiumėlį – aš imčiau vieną ryškiai raudoną vientisą maudomuką Palangai, vieną atskirų dalių bikinį tam kartui, kai skrisiu pasyviai ilsėtis po Turkijos saule, vieną liekninantį plaukiojimo drabužį baseinui, ryškios turkio spalvos maudymuką nuotaikai pakelti, juodai baltą – vakarui ir dar kokį subtiliai margintą netikėtam pasimatymui. O juk tikrai – išsirinkti maudymosi kostiumėlį internetu yra labai lengva: dailių moterų nuotraukos vaiskiai melsvos jūros fone leidžia lengvai patikėti, kad taip galite atrodyti ir jūs. Tačiau kai mažoje parduotuvės kabinoje į keistai besitampančią mažytę sintetinio audinio atraižą bandai įsprausti savo po žiemos išbalusį kūną, mažų mažiausiai apima neviltis ir nusivylimas.

Net jei turite standartinę figūrą, maudymosi kostiumėlio paieškos atima begalę laiko. Fizinėse parduotuvėse, kurių tikrai nėra daug, dažnai vyraujanti tendencija – visi parduotuvėje esantys maudymosi kostiumėliai tinka tik itin jaunoms ir lieknoms moterims, tarsi maudytis ir degintis mėgtų tik būtent tokio tipo moterys. Realioms moterims su skirtingais figūros privalumais dažniausiai siūlomas labai ribotas modelių skaičius, o jei užsimanai rasti kokybišką, liekninantį ir dar krūtinę mažinantį maudymosi kostiumėlį – tai yra neįmanoma misija.

Beje, mielos moterys, niekada, net geriausiai draugei nesakykit, kad jūsų figūra – su trūkumais! Vadinkite juos privalumais, nes juk taip greičiausiai ir yra – mūsų kūnas kenčia mus kiaurą parą (kaip ir mes jį), atlaiko kartu su mumis visas šventes, nebambėdamas priima tenkančius išbandymus, todėl toks, kokį turime, yra pats geriausias ir gražiausias, o kaip jam išrinkti tobulą maudymosi kostiumėlį tuoj sužinosite ir pamatysite – tai tikrai paprasta.

Internetu perkame drąsiau

Prasiautusi pasaulinė pandemija mums atnešė ne tik sunkumus, bet išmokė ir kelių naudingų dalykų. Vienas tokių – apsipirkimas internetu. Ir jei iki pandemijos nebuvote azartiška „pirkimo per ekraną“ mėgėja, greičiausiai karantino metu vis tiek buvote priversta šį bei tą įsigyti vien iš vaizdo kompiuteryje. Pirkti maudymuką internetu gal ir nėra labai įprasta, užtat nepaprastai patogu. Garantuoju – tai užima mažiau laiko, galima rinktis iš gausybės modelių, be to, maudymosi kostiumėlius galėsite matuotis patogiai, prie savo namų veidrodžio. O nepatikusius tiesiog grąžinsite.

Dėl savaime suprantamų priežasčių apatinis trikotažas nepatenka tarp prekių, kurias galima grąžinti pardavėjui. Vis dėlto, galima rasti internetinių parduotuvių, kuriose įsigytą netinkamą maudomuką galėsite grąžinti, jeigu jis nebuvo dėvėtas. Rinkitės tas parduotuves, kuriose pirkėjo patogumui taikomas ilgesnis grąžinimo terminas, pavyzdžiui, ne įprastos dvi savaitės, o visas mėnuo.

Mados tendencijose – praeities nostalgija

Populiariausios tinklaraštininkės ir garsiausios madistės dar neatsigavo po žiemos sąstingio ir neskuba demonstruoti naujausių maudymosi kostiumėlių, bet jums ir nereikia laukti madisčių patarimų apie tai, kokį kostiumėlį įsigyti.

Madingiausios 2022 metų spalvos pagal spalvų institutą „Pantone“ ar kitus pasaulio mados diktatorius yra... Pamirškite visa tai! Jums tikrai nereikia žinoti madingiausios sezono spalvos, kai ruošiatės pirkti maudymosi kostiumėlį internetu.

Visuomet atsižvelkite į savo odos atspalvį ir nepamirškite to, kas jums pačiai patinka ir tinka, nes su savo pamėgto atspalvio maudymosi kostiumėliu jausitės gerai. Be to, neturėsite laukti, kol pakankamai įrusite saulėje – su nauju maudymosi kostiumėliu turite gerai atrodyti iškart, o ne tada, kai būsite „pakankamai įdegusi“. Beje, po atostogų jums teks grįžti į įprastus darbus ir tobulą įdegį demonstruosite su kasdiene apranga, nebent dirbate miesto baseino gelbėtoja.

Ypatingo dėmesio nusipelno nebent viena maudymosi kostiumėlių mados tendencija. Tai – vientisas maudymukas. Vienos dalies maudomuko išpopuliarėjimas, o greičiau – atgimimas, tai lyg mados spiralė, įsukusi šį patogų paplūdimio dalyvį kartu su kitais 90-ųjų tendencijas atkartojančiais atributais, kurių dabar pilna drabužių parduotuvių lentynose.

Galima sakyti, jog vientisi maudymukai grįžo kartu su „Gelbėtojais“, kuris po beveik trijų dešimčių metų atgimė kaip atskiras filmas. Devyniasdešimtųjų metų nostalgija jaučiama visame mados pasaulyje. Kita vertus, moters kūnas, aptemptas būtent vientisu maudymosi kostiumėliu, atrodo grakštesnis, lieknesnis, kitaip sakant – tobulesnis.

Kritiškai įsivertinkite

Jei turite pilnesnę figūrą, nuoširdžiai atsakykite, kada paskutinį kartą turėjote maudymosi kostiumėlį, kuriuo vilkėdama jautėtės puikiai? Nagrinėjant pastarųjų metų maudymosi kostiumėlių tendencijas tenka maloniai pastebėti, kad vis daugiau yra sukuriama patogių linijas formuojančių apatinių ir maudymosi kostiumėlių. Jums neteks jaustis kaip Bridžitai Džouns per pasimatymą su Danieliu, nes jie yra ne tik patogūs ir puikiai atliekantys savo funkciją, bet ir nepaprastai dailūs.

Jei po kelių karantinų jums sunku žiūrėti į savo išbalusį, karštos pietų saulės seniai mačiusį kūną – nenusiminkite ir negalvokite, kad vasaros atostogas turėsite leisti išimtinai tik moterų pliaže. Šiaip jau į savo kūną visur ir visada žvelkite su meile ir pasitikėjimu, o ta poros sekundžių racionali kritika reikalinga tam, kad greitai nustatytumėte, kokio dydžio maudymuko jums reikia. Jei telpate į seną – vadinasi tiks tas pats dydis. Jei netelpate – nieko čia tokio! Su amžiumi tampame protingesnės, o tam reikia vietos. Pasimatuokite apimtis matavimo metru ir vadovaukitės parduotuvės pateiktomis dydžių lentelėmis. Jei norite laibesnio liemens ar plokštesnio pilvo – ištisas maudymosi kostiumėlis bus tobula išeitis.

Jei su maudymosi kostiumėliu norite atrodyti dar geriau, atkreipkite dėmesį, ar jūsų apžiūrima internetinė parduotuvė siūlo liekninančius maudymosi kostiumėlius. Jie būna sukonstruoti taip, kad lygintų kūno linijas, paslėptų nedidelius trūkumus ar paverstų juos nematomais. O gal jums reikalingas dar ir krūtinę mažinantis maudymukas? Moterims, turinčioms itin dideles krūtis, yra kuriami specialūs modeliai, su jais figūra atrodo proporcingesnė, dailesnė, jie padeda atkurti harmoniją tarp viršutinės ir apatinės kūno dalių.

Internetinės parduotuvės turi konsultantus!

Jei dvejojate, kuris maudymosi kostiumėlio dydis jums būtų tinkamesnis, kai kurios internetinės parduotuvės turi konsultantus. Nepabijokite kreiptis į juos: galite klausti tiek internetu, tiek skambindamos. Specializuotose parduotuvėse dirbantys žmonės dažnai būna sukaupę didelę patirtį apie parduodamas prekes ir gali patarti, kas jums geriausiai tiktų.

Internetinė parduotuvė www.intymipagunda.lt, prekiaujanti maudymosi kostiumėliais, turi ir fizinę parduotuvę Vilniuje, jei jums patogu ją aplankyti – galbūt verta ten nuvykti apžiūrėti ir pačiupinėti prekių. Be to, ten prekiaujama ir didesnių dydžių maudymosi kostiumėliais.

Kokybė laimi prieš madą

Niekam niekada nesiūlyčiau pirkti pigaus maudymosi kostiumėlio iš kinų parduotuvių, nebent jums trylika metų. Net jei jums nerūpi tvarumas ir netikite globaliniu atšilimu, apie savo piniginės turinį galvojame visi. Pirkti pigias ir nekokybiškas prekes – tarsi šauti sau į koją. Užkemšame spintas beverčiais daiktais, išleidžiame nedaug, bet tuoj esame priverstos leisti vėl. O kalbant apie maudymosi kostiumėlius žymiai geriau turėti vieną kokybišką, puikiai tinkantį būtent jūsų figūrai, negu kelis abejotinus, kuriuos vilkint reikės slėptis po tunika.

Būtinai atkreipkite dėmesį į audinio sudėtį. Kokybiškas maudymosi kostiumėlis yra siuvamas iš specialaus audinio, nes jam teks vargti ne tik laikant mūsų kūną, bet dar ir kęsti trintį su smėliu, sąlytį su chloruotu baseino vandeniu, kenksmingus saulės spindulius, greičiausiai jam klius ir mūsų mėgstamo pienelio nuo saulės.

Tad iš kur žinoti vien pačiupinėjus, kuri medžiaga bus atsparesnė? O jei perkama internetu? Geresnis poliamidas ar poliesteris? Vėlgi, viskas paprasta – nereikia būti lengvosios pramonės specialiste, kad išsirinktumėte kokybišką maudymosi kostiumėlį. Skaitykite aprašymus! Tai, kad maudymosi kostiumėlis pasiūtas iš kokybiško audinio, atsparaus chlorui, UV spinduliams ir kremo poveikiui, bus nurodyta internetinės parduotuvės prekės aprašyme.

Taigi, smagaus jums pirkimo ir geros saulės!