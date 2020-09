I. Kavaliauskaitė: nėra tinkamų priežasčių savęs nemylėti, yra tik pasiteisinimai

„Smagu, kad žmonės pastebi. Ne tik „Kaukėse“, bet ir gyvenime dievinu spalvas. Žinau, kad kartais su jomis perspaudžiu, kartais prašaunu, bet labai dėl to nesijaudinu. Juk tai – tik drabužiai. Ir man labai smagu, kai jie ryškūs ir spalvoti. Gyvenime nemėgstu išsišokti, visuomet renkuosi saugesnį žodį. Tačiau stiliui jokios taisyklės negalioja“, – apie savo pomėgį išsiskirti pasakoja TV laidų vedėja I. Kavaliauskaitė.

Tačiau visuomet nepriekaištingai atrodanti Indrė tikina, kad prabangioms grožio procedūroms laiko skirti nenori. Laisvu nuo filmavimų metu muzikinio šou vedėja labiausiai mėgsta pramogauti kartu su dviem savo vaikais. „Susilaukus atžalų daug kas pasikeitė. Anksčiau labai mėgau masažus, o dabar patinka tik prisiminimai apie juos. Supratau, kad SPA manęs nebedžiugina net ir turint laisvo laiko. Vietoj prabangių procedūrų labiau noriu keliauti su vaikais, per bangas skrieti vandens motociklu ar vasarą praleisti ant vandenlentės. Tai smagiau nei pati maloniausia grožio procedūra“, – I. Kavaliauskaitė.

Muzikinio šou „Kaukės” metu moterį rengia dvi lietuvių dizainerės – Agnė Kuzmickaitė bei Rimantė Rimgailaitė. „Labai džiaugiuosi, kad gera bičiulė Agnė Kuzmickaitė mane puošia kostiumais iš naujausios savo kolekcijos. Taip pat drąsiai eksperimentuoju su Rimante Rimgailaite – jauna kūrėja, kuri nusipelnė būti pastebėta. Džiaugiuosi, kad turiu bendraminčių, kurie nebijo kurti spalvingų drabužių spalvingoms asmenybėms“, – apie savo aprangą naujajame LNK projekte pasakoja I. Kavaliauskaitė.

Tačiau, pasak jos, ne apranga ar išvaizda yra pagrindinis sėkmės rodiklis. „Tikrai ne grožis ar drabužiai svarbiausia. Pamirškit tą veidrodį. Įkvėpkit, iškvėpkit ir eikit užkariauti pasaulio! Pati žinau ir jums galiu patarti – nėra tinkamų priežasčių savęs nemylėti. Yra tik pasiteisinimai kažko nedaryti: nesikelti, nebandyti, neiti, nekalbėti, nesikeisti. Kai juos meti – nori nenori tampi gražus ir pats sau, ir aplinkiniams. Be jokių perdėtų pastangų“, – apie meilės sau svarbą ir gyvenimą be pasiteisinimų pasakoja I. Kavaliauskaitė.

Dalyvavimas šiame projekte Indrei parodė, kaip dažnai žmonės tampa visiškai laisvi tik užsidėję kaukes. „Šiame šou tiek daug staigmenų, tiek daug siurprizų. Pastebėjau, kad kaukės išlaisvina. Pasislėpus gali būti savimi. Kokiu tik nori. Be galo įdomu tai stebėti ir bandyti suprasti, kas tas, priešais mane atsidūręs, greičiausiai man puikiai pažįstamas žmogus? Jeigu pati dalyvaučiau šiame projekte, labiausiai norėčiau būti vienaragiu. Ne tik dėl to, kad juos dievina mano dukra, bet dar ir dėl to, kad tikiu, jog ir scenoje, ir gyvenime reikia mokėti būti spalvingais vienaragiais tarp arklių bandos“, – apie patirtį dalyvaujant šou „Kaukės“ pasakojo I.Kavaliauskaitė.

Įslaptinto TV šou „Kaukės“ premjera per LNK – jau šį sekmadienį 19.30 val. Įspūdingus muzikinius numerius atliks paslaptingasis Voras, kuris tarp komisijos įžiebė aršias diskusijas, labai linksmų plaučių Bananas, „Kaukių“ sceną užkariauti pasirengęs Liūtas, mieliausias pasaulyje Monstras, seksualioji Lapė bei gardusis kąsnelis Šakotis. Po kiekviena iš jų slepiasi mums visiems puikiai pažįstama žvaigždė. Vieno iš jų kaukė šį sekmadienį bus nuimta.