Vilniaus teisme – ginčas dėl laikinųjų EIGE darbuotojų algų

Antradienį Vilniaus miesto apylinkės teisme pradedama nagrinėti byla dėl laikinųjų Europos lyčių lygybės instituto (European Institute for Gender Equality, EIGE) darbuotojų ir juos samdančios bendrovės „Manpower“ ginčo.

Septyni laikinai EIGE dirbę asmenys teigia, kad jiems mokamas kelis kartus mažesnis atlyginimas nei nuolatiniams EIGE darbuotojams, nors tai draudžia ir Darbo kodeksas, ir Europos Sąjungos direktyvos. Juos įdarbinusios institucijos teigia, kad jų statusas yra kitoks nei nuolatinių instituto darbuotojų, todėl negalima lyginti ir jų gaunamų atlyginimų.

„Viskas čia ne tik dėl pinigų: ne dėl to, kad per mažai moka, ne iš pavydo, kad tą patį darydamas gaunu tris kartus mažiau. Esmė yra rasti teisybę, pilietiškumas, nes ta praktika yra taikoma jau seniai. ir niekas nedrįso ar nematė reikalo to paviešinti“, – BNS sakė vienas iš buvusių laikinųjų EIGE darbuotojų, prašęs neviešinti jo tapatybės.

Šių metų birželį Darbo inspekcijos Vilniaus darbo ginčų komisija įpareigojo „Manpower Lit“, samdžiusią EIGE dirbančius laikinuosius darbuotojus, pakelti jiems algas, kad šios prilygtų nuolat dirbančių darbuotojų daugiau nei dvigubai didesnėms algoms bei sumokėti jiems šį skirtumą už pusę metų.

„Manpower“ su tokiu sprendimu nesutikus, byla persikėlė į teismą. Laikinojo įdarbinimo bendrovė pateikdama argumentus Darbo komisijai nurodė, kad EIGE nedirba darbuotojai, atliekantys tokias funkcijas, su kuriomis būtų galima palyginti laikinųjų darbuotojų atliekamą darbą.

„Tokių darbo funkcijų, kurias atlieka ieškovai, kaip laikinieji darbuotojai, pas darbo naudotoją šiuo metu nėra, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad laikinieji darbuotojai už tą patį darbą gauna mažesnį atlyginimą nei nuolatiniai darbuotojai“, – komisijos sprendime cituojama „Manpower“ pozicija.

EIGE vadovė Virginija Langbakk BNS sakė nenorinti plačiau komentuoti situacijos, kuri bus nagrinėjama teisme, tačiau pabrėžė, kad laikinieji darbuotojai yra atskira personalo kategorija ir jų samdymu rūpinasi viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi įdarbinimo agentūra. Tuo metu nuolatiniai darbuotojai atrenkami organizuojant Europos Sąjungos mastu vykstantį konkursą.

„Sudarydamas tokius darbo kontraktus paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti Lietuvos darbo ir socialinės apsaugos įstatymų vykdymą“, – nurodė V. Langbakk.

Laikinųjų darbuotojų funkcija institute yra padėti nuolatiniam personalui, atlikti papildomas funkcijas, padėti susitvarkyti su laikinai išaugančiais darbo krūviais bei tais atvejais, kai EIGE darbuotojai išeina tėvystės atostogų, serga ar panašiais atvejais.