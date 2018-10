Teismas nepriėmė pakeisto kaltinimo R. Pakso ir G. Vainausko byloje

Teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė sakė, kad pagal prokuroro pakeistą kaltinimą atsakomybėn turi būti traukiamas juridinis asmuo – partija „Tvarka ir teisingumas“. Anot jos, prokuroras neprašo grąžinti jam bylos, o priėmus pakeistą kaltinimą, teismas būtų priverstas grąžinti bylą prokuratūrai.

Prašymą keisti kaltinimą kritikavo ir kaltinamųjų advokatai.

„Prokuroras turi teisę pakeisti kaltinimą, bet sprendžiant svarbu atsižvelgti į kelias aplinkybes. Ar nebus teismas įklampintas į pakartotinį imuniteto svarstymą?“, – sakė europarlamentaro R. Pakso gynėjas Rolandas Tilindis.

2017 metų birželį Europos Parlamentas panaikino R. Pakso teisinę neliečiamybę, kad Lietuvos prokurorai galėtų pareikšti jam įtarimus dėl prekybos poveikiu.

Advokatas R. Tilindis pastebėjo, kad prokuroras nepateikė nutarimo dėl patraukimo ar atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą partijos atžvilgiu.

„Kaltinimo pakeitimas partijai rodo, kad gali kilti rimtos teisinės pasekmės. Teisiškai sukelia neapibrėžtumą ir jovalą, apsunkina galimybes gintis“, - sakė R. Tilindis.

Tuo metu R. Paksas pareiškė savo kaltės nepripažįstantis nei pagal naują, nei pagal seną kaltinimą.

„Savo kaltės nei pagal naują, nei pagal seną nematau ir nepripažinsiu“, – teismui sakė R. Paksas.

Kitas kaltinamasis G. Vainauskas teigė, kad po pakeisto prokuroro kaltinimo nebesupranta, kuo yra kaltinamas, tai apsunkina teisę gintis.

Generalinės prokuratūros prokuroras Gedgaudas Norkūnas ketvirtadienį tikino, kad pakeistas kaltinimas yra teisėtas ir pagrįstas, jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia.

„Naujai pareikštas kaltinimas nėra kliūtis toliau nagrinėti bylą“, – sakė G. Norkūnas.

Rugsėjį teisme jis pranešė keičiantis kaltinimą, nes mano, kad R. Paksas susitarė priimti kyšį ne tik savo, bet ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ naudai, be to, remdamasis pačių kaltinamųjų paaiškinimais teisme ir užfiksuotų pokalbių turiniu, juose, be kita ko, kalbama ir apie partijos rėmimą.

G. Vainausko, R. Pakso ir kitų asmenų pokalbius pareigūnai fiksavo slapta.

Birželį, duodamas parodymus teismui, G. Vainauskas teigė, kad kalbėdamas R. Paksu prisiminęs, jog dabar jau miręs koncerno „Achemos grupė“ prezidentas Bronislovas Lubys tam tikra suma remdavo visas partijas ir tuo pačiu priminė, kad pasikeitus partijų finansavimo įstatymui, įmonės nebegali remti. G. Vainauskas sako minėjęs sumas, kokiomis tuomet B. Lubys remdavo partijas ir jų atitikmenis dabar eurais.

Nors kaltinimą prokuroras pakeitė, tačiau partijos kaip juridinio asmens traukti baudžiamojon atsakomybėn nesiūlė.

Prokurorai įtaria, kad 2015 metų rugpjūčio pabaigoje būdamas „tvarkiečių“ lyderiu R. Paksas, pasinaudodamas visuomenine padėtimi, pažintimis ir kita tikėtina įtaka valstybės institucijoms, valstybės tarnautojams, tiesiogiai pažadėjo juos paveikti ir susitarė priimti 15 tūkst. eurų kyšį iš G. Vainausko. Abu asmenys kaltinami dėl prekybos poveikiu.

Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), duomenų apie tai, kad pinigai būtų perduoti, atliekant ikiteisminį tyrimą negauta. Tačiau, pasak STT, Baudžiamojo kodekso dispozicijoje kvalifikuoti šią nusikalstamą veiką tiesiog pakanka susitarimo ir pažado.

Teisėsauga įtaria, kad už kyšį R. Paksas turėjo paveikti statybų inspektorius, jog šie kuo skubiau, nesudarydami procedūrinių kliūčių, leistų naudoti naują parduotuvę „Norfa“ Prienuose. Teisėsauga nurodo, kad statant parduotuvę buvo pažeidimų, tačiau jie pašalinti.

Teismo salėje – žinomo kalbininko apklausa

Šios bylos nagrinėjimas eina į pabaigą. Ketvirtadienį vyko žinomo kalbininko Antano Smetonos apklausa.

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas kaltinamojo G. Vainausko advokato Sigito Židonio prašymu yra pateikęs pokalbių turinio ir teksto supratimo išvadą. Specialisto išvada pateikta 2016 metų birželio 16 dieną.

„Man bylos medžiaga nebuvo pateikta, buvo pateikta pokalbio stenograma, net ne garso įrašas“, – teismui sakė A. Smetona.

Jis prisiminė, kad tirito pokalbio dalyviai buvo pažymėti raidėmis G ir R, tačiau jis be vargo suprato, apie ką kalbama.

„Aš supratau, kas ten tokie, man aišku buvo - G. Vainauskas ir R. Paksas, byla rezonansinė“, – sakė žinomas kalbininkas. Jis pripažino, kad į jį dažnai dažnai kreipiasi advokatai.

Už pokalbio teksto analizavimą A. Smetonai advokatas sumokėjo 600 eurų.

„Stenograma gana nekokybiška, pokalbis maitinimo įstaigoje, aptarinėjami valgiai, žmonės, tik apie moteris nebuvo kalbama“, – teismui sakė A. Smetona.

Kalbininko išvada advokatas palaiko savo ginamojo versiją, kad dėl kyšio pokalbio dalyviai nesitarė, nežadėjo jo duoti.