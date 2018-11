Prokurorai įpareigoti atnaujinti tyrimą dėl ugniagesių kopėčių

Aukštesnės instancijos teismas paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 metų spalio 12 dienos sprendimą, kuriuo tenkinamas vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno skundas dėl ugniagesių automobilinių kopėčių viešojo pirkimo, kurio metu įsigyta 10 vienetų automobilinių platformų, skaidrumo.

Šių metų pavasarį Vidaus reikalų ministerija (VRM) atliko patikrinimą dėl ugniagesių automobilinių kopėčių pirkimo ir kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.

Pernai, atliekant kopėčių pirkimo vertinimą, nustatyta, kad buvusi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) vadovybė netyrė įrangos pardavimo rinkos, o kopėčių nuomos sutartį pasirašė su vieninteliu dalyvavusiu tiekėju, nors panašios kitų gamintojų kopėčios kainuoja mažiausiai ketvirtadaliu pigiau.

Be to, paaiškėjo, kad PAGD buvo gavęs dviejų gamintojų prašymą pratęsti įrangos pristatymo terminą, nes pristatyti 10 automobilių per 8-10 mėnesių gamintojams pasirodė sunkiai įgyvendinama sąlyga. Tyrimo metu nenustatyta jokių pagrįstų aplinkybių, kodėl pasirinktas toks pristatymo terminas – būtent jis galėjo lemti tik vieno tiekėjo dalyvavimą šiame viešajame pirkime.

Ministerija atliko patikrinimą dėl PAGD pasirašytos sutarties dėl 10 automobilinių kopėčių nuomos už 6,5 mln. eurų (teikėjas – UAB „Iksados“ GTC). Vienos tokių automobilinių kopėčių platformos kaina – 559 000 eurų.

Taip pat buvusi PAGD vadovybė neatliko rinkos vertinimo. Tyrėjai apklausė kelis gamintojus ir nustatė, kad tokias automobilines kopėčias rinkoje galima įsigyti nuo 24-34 proc. pigiau.

Tarnybinio patikrinimo dėl konkrečių pareigūnų atsakomybės pradėti dėl senaties terminų nebegalima, tačiau prokurorų prašoma įvertinti buvusio PAGD vadovo Remigijaus Baniulio ir departamento Administravimo valdybos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo Klemenso Talunčio veiksmus.