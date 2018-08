Ieško aviakompanijos verslo skrydžiui iš Vilniaus į Londoną

Bendrovės vadovas Marius Gelžinis sako, jog jau užmezgami kontaktai su potencialiais vežėjais.

„Tiesiogiai bendraujame ir mezgame kontaktus su oro vežėjais. Su galimais partneriais aktyviai ieškome bendradarbiavimo galimybių ir esame įpareigoti vykdyti viešąjį konkursą oro linijoms, galinčioms skraidinti maršrutu Vilniaus–Londono Sičio oro uostai“, – pranešime spaudai cituojamas M. Gelžinis.

Potencialių oro vežėjų paraiškų laukiama iki spalio 12 dienos, o pirmieji skrydžiai iš Vilniaus į Londoną, tikimasi, prasidės kitų metų pavasarį.

Numatoma, kad ne mažiau kaip 98 vietų lėktuvas iš Londono Sičio oro uosto į Vilnių turėtų pakilti kasdien ir bent kartą per savaitgalį – 6-12 kartų per savaitę – tarp 6 iki 10.30 val. arba tarp 16 ir 20 val.

Skrydžiai turės vykti visus metus, bilietai platinami rinkos kainomis, o vežėjui bus skiriama valstybės kompensacija.

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis mano, kad šis skrydis svarbus ne tik verslui, bet ir turizmui bei šalies įvaizdžio gerinimui.

„Naujasis maršrutas svarbus didinant Lietuvos pasiekiamumą, tiesioginių skrydžių į mūsų šalies oro uostus skaičių ir gerinant Lietuvos įvaizdį. Be abejonės, naujų maršrutų atsiradimas svarbus siekiant šalyje stiprinti turizmo, transporto ir aptarnavimo sektorius“, – pranešime teigė ministras.

Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius sako, kad šis skrydis – svarbus verslo bendruomenei.

„Per pastaruosius trejus metus Lietuva prarado daugiau nei 4300 naujų darbo vietų vien dėl to, kad užsienio investuotojams negalėjo pasiūlyti į verslo segmentą orientuoto skrydžio tarp Vilniaus ir Londono. Turint omenyje, kad Jungtinės Karalystės bendrovės yra vienos aktyviausių investuotojų Lietuvoje ir pagrindinėse konkurentėse – Vidurio ir Rytų Europos šalyse – būtina turėti patogų skrydį, kuriuo verslo atstovai galėtų atskristi į Lietuvą ryte ir darbo dienos pabaigoje grįžti į Londoną“, – pranešime sakė V. Sinkevičius.

Lietuvos oro uostai ne vienerius metus bandė į Lietuvą pritraukti oro vežėją, kuris skraidintų į vieną pagrindinių Londono oro uostus. Kalbėta su kompanijomis „British Airways“, „EasyJet“ ir Latvijos „AirBaltic“, tačiau pokalbiai vaisių nedavė.

Europos Sąjunga (ES) draudžia valstybei remti oro uostus arba bendroves. Be papildomo Europos Komisijos (EK) leidimo naujiems skrydžiams valstybė gali skirti tik nedidelę pagalbą – 200 tūkst. eurų per trejus metus, tačiau tačiau tokiam skrydžiai tai yra per menka suma.

Dėl to šių metų pradžioje Lietuvos oro uostai pasirinko Viešosios paslaugos įsipareigojimo (angl. Public Service Obligation) procedūrą. Jos metu EK gali leisti Europos Sąjungos (ES) narei remti jai reikalingus skrydžius.

Šiuo metu į Londoną iš Vilniaus, Kauno ir Palangos skraidina tik pigių skrydžių įmonės – Vengrijos „Wizz Air“ ir Airijos „Ryanair“.