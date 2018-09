Angelų sargų dieną sostinėje – iškilmingas renginys

Renginys prasidės Šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje, paskui vyks oficialus renginio atidarymas, pareigūnai rinksis iškilmingai rikiuotei, prisieks Lietuvos policijos mokyklos kursantai, skelbia policija.

Aikštėje pasirodys Raitosios policijos žirgai, Vilniaus apskrities policijos Mobilios kuopos pareigūnai, policijos kinologai su augintiniais, kelių policininkai ir moto akrobatai, o Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojai nusileis iš sraigtasparnio.

Renginyje veiks interaktyvi policijos veiklų zona, vaikų pramogų zona.

Policijos darbu besidomintys gyventojai susipažins su specialiosiomis priemonėmis, naujausiais policijos automobiliais ir motociklais, judriąja policijos vadaviete, taip pat savo veiklą ir turimą įrangą pristatys kolegos iš kitų įstaigų bei padalinių.

Renginio metu vyks saugaus eismo pamokėlės, jaunimas sužinos, kaip tapti policijos pareigūnu ar policijos rėmėju, pareigūnai žymės visų norinčiųjų daiktus.

Angelų sargų diena – Lietuvos policijos profesinė šventė – švenčiama spalio 2 dieną. Pirmoji policijos šventė Lietuvoje surengta 1921 metų spalio 2 dieną.

Šiuo metu Lietuvos policijoje tarnauja 8 tūkst. uniformuotų statutinių pareigūnų, taip pat 1,5 tūkst. karjeros tarnautojų ir 500 pagal sutartis dirbančių darbuotojų.

Lietuvoje viešąją tvarką vidutiniškai per parą užtikrina apie 630 ekipažų. Policija per parą vidutiniškai reaguoja į 1330 įvykių. Per metus policija reaguoja į maždaug daugiau nei 360 tūkst. įvykių.

Neseniai policininkai pradėjo dėvėti naujas uniformas, įsigijo naujų automobilių, atnaujino ginkluotė, pernai pakeltos pareigūnų algos.

Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad policija 61,7 proc. apklaustųjų. Policija užima antrą vietą tarp institucijų, kuriomis labiausia pasitiki gyventojai.