Vilniečius šiurpino nepažįstamasis, gatvėmis dundantis senovine karieta

Visi praeiviai atsisukę ne tik fotografavo, filmavo iš pravažiuojančių automobilių, dviračių ar tiesiog eidami pėsčiomis, bet ir klausinėjo kas šis paslaptingas personažas.

Karieta su neįprastu keleiviu, neviršydama 6 km/val. greičio sustabdė laiką pagrindinėse Vilniaus gatvėse- Goštauto, Gedimino prospekte, palei Katedros aikštę, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio, Subačiaus, Žiupronių, Daukšos, Bazilijonų, Pamėnkalnio, Pylimo, Klaipėdos, Trakų, Vokiečių ir Didžiojoje.

Kol karieta sustojo prie Rotušės pavyko pakalbinti ir paslaptingąjį keleivį. Paaiškėjo, kad tai Vilniaus indėnu vadinamas vyras - Donatas Dubauskas.

„Aš - meno žmogus. Esu Steampunk ir Anglijos karalienės Viktorijos laikų gerbėjas. Pažiūrėjęs serialą „Tabu“ (angl. „Taboo“) suvokiau, kad aš ir pagrindinis personažas James Keziah Delaney ( akt. Tom Hardy) turime išties daug bendra. Abu esame buvę kariškiais, be to panašūs savo vidumi, siekiais, be to domiuosi XIX a. gyvenimu, apranga. Kasdien nešioju ir net turiu kolekciją cilindrų, liemenių, tokį pat kaip pagrindinio herojaus paltą. Būnu apsiavęs blauzdiniais arba iki kelių batais,“- neįprastas aprangos detales vardino vyras.

Donatas jau daug metų domisi indėnų kultūra bei įvairių tatuiruočių stilistika. Pasak vilniečio jo ir serialo „Tabu“, kurį peržiūrėjo vos ne vienu prisėdimu (angl. „binge watching“) pagrindinio herojaus kūnai išmarginti panašiais piešiniais.

„Sudėtinga įvardinti tikslią seriale rodomų tatuiruočių kilmę, bet aš spėčiau, kad ši stilistika artima vadinamai „native american tribal“. Spėčiau, kad aktoriaus T. Hardy kūną puošia miškinių indėnų piešiniai“,- serialo tatuiruočių subtilybes atskleidė D.Dubauskas.

Seriale „Tabu“ seniai mirusiu laikytas nuotykių ieškotojas James Keziah Delaney (akt. T. Hardy) 1814-aisiais grįžta iš Afrikos į Londoną su 14 pavogtų deimantų ir siekia atkeršyti už savo tėvo mirtį. Ar vyrui pavyks išnarplioti šeimyninių intrigų pinkles ir atkeršyti už savo tėvo mirtį Lietuvos žiūrovai gali pamatyti vaizdo transliacijų internetu platformoje viaplay.lt.