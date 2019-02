Vilniaus miesto šokio teatras „Low Air“ įteikė 2019 metų stipendijas

Praėjusį savaitgalį Menų spaustuvės scenoje pasirodė trijų kartų „Low Air“ mokiniai, aktyvų gyvenimo būdą mėgstantys bendruomenės nariai bei būsimi šokio profesionalai. Choreografų ir šokėjų Airidos Gudaitės ir Lauryno Žakevičiaus inicijuotoje urbanistinio šokio šventėje buvo įteiktos stipendijos Metų perspektyviausiems ir pažangiausiems.

Už edukacinę veiklą Boriso Dauguviečio auskaru įvertintas kūrybinis „Low Air“ duetas aktyviai tiek scenoje, tiek už jos ribų vykdo savo misiją – supažindinti visuomenę su skirtingomis urbanistinio šokio formomis. Kūryboje derinantys šiuolaikinio ir gatvė šokio stilius, A. Gudaitė ir L. Žakevičius šių technikų moko įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo „Low Air“ mokyklos narius. Suaugusieji vis dažniau atranda šokį, kaip alternatyvą sporto klubams, o vaikų ir jaunimo grupėse auga būsimi prestižinių Europos menų universitetų studentai.

Tarp aktyvių „Low Air“ bendruomenės narių verslininkai, dizaineriai, aktoriai, dainininkai. Vienas jų, žinomas menininkas ir atlikėjas Dominykas Vaitiekūnas, kuris buvo nominuotas Metų pažangiausiųjų kategorijoje. Stipendiją laimėjusi trisdešimt septynerių metų Jūratė Mameniškytė, džiaugiasi, kad laimėjimas padės įgyvendinti seną svajonę – aplankyti kurį nors užsienyje vykstantį gatvės šokio renginį.

„Šokis man – tai judėjimo laisvė ir raiškos priemonė. Šokdama supratau, kokios beribės yra galimybės reikšti mintis kūnu, judesiais girdėti muziką, susiliejant su ja atsiriboti nuo kasdienių rūpesčių ir minčių,“ – sako šokį pamilusi vilnietė.

Šiemet „Low Air“ perspektyviausia mokine buvo paskelbta septyniolikmetė Emilija Karosaitė, kuri gautą stipendiją skirs pasiruošimui šokio studijoms vienoje Europos menų akademijų.

„Šokis padeda trinti amžiaus ir socialinių sluoksnių ribas. Čia visi yra lygūs, užsikrėtę šokio virusu. Atvedę vaikus mokytis, pasilieka ir tėvai ar seneliai,“ – sako vienas „Low Air“ choreografų L. Žakevičius. „Pradėję šokti savo malonumui, pramogai, jau ne vienas „Low Air“ Alumni tęsia mokslus M.K. Čiurlionio menų gimnazijoje ar studijuoti menų išvyko į užsienį. Ateinančiais metais, net 6 mokiniai ruošiasi stoti į garsias užsienio šokio ir scenos menų mokyklas Belgijoje, Nyderlanduose, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Padedame pasiruošti mokslams prestižinėse „P.A.R.T.S. School for Contemporary Dance“ „CODARTS University of The Arts“, „Guildford School of Acting“ ir kitose menų profesionalų kalvėse,“ – džiaugiasi L. Žakevičius.