Urbanistinis festivalis „Loftas Fest“ rugsėjį vėl drebins Vilnių

Rugsėjo 13-14 d. vienintelis miesto festivalis nukels į dvi neužmirštamas paras, kupinas muzikos, meno ir pramogų.

„Loftas Fest“ neabejotinai yra vienas didžiausių ir daugybę meno sričių apjungiantis projektas, užgimęs prieš 8 metus. Vienoje erdvėje į harmoningą sintezę susijungia muzika, gatvės menas, instaliacijos, šokis ir teatras, dizainas ir t.t. Dėl to festivalio metu, visa urbanistinė aplinka tiesiog pulsuoja kūrybine energija.

Nuo aktualiausių Lietuvos ir užsienio grupių koncertų iki netikėčiausių meno pasirodymų, nuo tarptautinės meno galerijos po atviru dangumi “Open Gallery” iki reivo trunkančio visą naktį, nuo “street food” ir barų alėjos iki naktinio kino ir dar daugiau.

Miesto festivalyje per aštuonerius metus spėjo pasirodyti pasaulinio lygio atlikėjai, tokie kaip: Daugther (UK), Lola Marsh (IL), Metronomy (UK), When Saints Go Machine (DK), Lapalux (UK) ir daugelis kitų.

Tad visi gyvos muzikos ir elektronikos gerbėjai, meno mylėtojai, mados sekėjai, studentai ar jaunos šeimos, turistai ar miesto svečiai, norintys įsigyti išankstinius pigesnius bilietus ir sužinoti pirmąsias naujienas yra kviečiami registruotis gauti festivalio naujienlaiškį.

Registruotis galite čia.

Tarptautinis meno ir muzikos festivalis „Loftas Fest“ jau šį rudenį, rugsėjo 13-14 d.