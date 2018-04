Trakų pilyje – ypatingas E. Jennings ir orkestro koncertas

Viena populiariausių dainininkių, neseniai išleidusi pirmąjį džiazo ir soulo muzikos dainų albumą „New Standards“, jau rugpjūčio 10 d. išskirtinėje vietoje – Trakų pilies kieme – surengs ypatingą koncertą.

„Labai džiaugiuosi galėdama pakviesti visus į savo solo koncertą Trakuose. Tai bus tikrai ypatingas vakaras, kuriame nemažai dainų nuskambės pirmą kartą, – sako E. Jennings. - Kartu su orkestru „Bad Ass Retro Orchestra“ atliksime dainas iš savo naujojo albumo „News Standards“, taip pat senesnius mano hitus: „Lovely Day“, „Leading Me Home“ ir kitas dainas. Prižadu, kad koncerte išgirsite ir man labiausiai patinkančias Nina Simone, Ella Fitzgerald, Amy Winehouse, Diane Washington ir kitų legendinių atlikėjų dainas. Tai bus stebuklingas vasaros vakaras po žvaigždėmis Trakų pilyje!“.

2017 m. pabaigoje pasirodęs E. Jennings albumas „New Standards“ buvo įrašytas Briuselio ir Niujorko įrašų studijose. Tiek už Atlanto, tiek dainininkės gimtojoje Airijoje muzikos kritikai puikiai įvertino pirmąjį atlikėjos džiazo ir soulo muzikos darbą. Nemažai prie sėkmės prisidėjo tai, kad naujos dainos buvo įrašytos kartu su talentingais džiazo muzikantais, dirbusiais su muzikos legendomis Bobu Dylanu, Liza Minelli, Franku Sinatra ir daugybe kitų.

„Žaviuosi dainininkėmis Aretha Franklin ar Amy Winehouse, todėl seniai svajojau apie retro skambesio įrašą. Albumas „New Standards“ padėjo naujai atrasti save šioje muzikoje“, – sako E. Jennings.

Pernai dainininkė surengė du albumo pristatymo koncertus. Teatralizuotame pasirodyme „Istorijos iš Niujorko“, į kurį buvo išpirkti visi bilietai, kartu su E. Jennings į sceną žengė ir „Vilnius City Opera“ komanda. Vėliau atlikėja surengė slaptą koncertą džiazo klube „Jazz Cellar“, kuris tą vakarą buvo sausakimšas. Kovo 17 – ąją, šv.Patricko dieną, E. Jennings surengė išskirtinį koncertą sausakimšame „Tamsta“ klube Vilniuje.

„Išrankiausi džiazo gerbėjai išgyrė mano debiutą. Naujame amplua jaučiuosi labai laisvai, be to, su manimi groja be galo talentingi muzikantai“, – pasakoja E. Jennings.

